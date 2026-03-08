ایندیپندنت - تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد شماری از ایرانیان ساکن استرالیا مقابل اتوبوس تیم ملی فوتبال زنان ایران تجمع کرده و از بازیکنان می‌خواهند به ایران بازنگردند.

شاهزاده رضا پهلوی روز یکشنبه ۱۷ اسفند در پیامی در اکس با تقدیر از اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران نسبت به بازگشت آنان به ایران ابراز نگرانی کرد و از دولت استرالیا خواست امنیت آنان را تضمین کند و هرگونه حمایت لازم را در اختیارشان قرار دهد.

اعضای تیم ملی فوتبال زنان ایران پیش از بازی نخست مقابل کره جنوبی سرود ملی جمهوری اسلامی را نخواندند. پس از انتشار تصاویر بازیکنان و اعضای کادر فنی، در شبکه‌های اجتماعی این اقدام به‌عنوان نشانه‌ای از اعتراض به حکومت تعبیر شد.