ایران اینترنشنال - لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در پیامی خطاب به دولت اسرائیل از توانمندی این کشور در تضعیف حکومت ایران قدردانی کرد، اما به‌طور تلویحی نسبت به برخی اهداف حملات هشدار داد.



او نوشت متحدان آمریکا در اسرائیل «توانمندی چشمگیری» در ضربه زدن به حکومت ایران نشان داده‌اند و واشینگتن قدردان این موضوع است.



با این حال، گراهام تاکید کرد به‌زودی مردم ایران سرنوشت خود را در دست خواهند گرفت و از اسرائیل خواست در انتخاب اهداف «احتیاط» کند.



این سناتور جمهوری‌خواه با اشاره به اهمیت آینده ایران افزود هدف باید آزادسازی مردم ایران به شکلی باشد که امکان آغاز «زندگی تازه و بهتر» برای آنها از بین نرود.



او تاکید کرد اقتصاد نفتی ایران برای دوران پس از فروپاشی حکومت نقشی اساسی خواهد داشت.