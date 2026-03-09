Monday, Mar 9, 2026

صفحه نخست » لیندزی گراهام به اسراییل : در انتخاب اهداف احتیاط کنید

444.jpgایران اینترنشنال - لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در پیامی خطاب به دولت اسرائیل از توانمندی این کشور در تضعیف حکومت ایران قدردانی کرد، اما به‌طور تلویحی نسبت به برخی اهداف حملات هشدار داد.


او نوشت متحدان آمریکا در اسرائیل «توانمندی چشمگیری» در ضربه زدن به حکومت ایران نشان داده‌اند و واشینگتن قدردان این موضوع است.


با این حال، گراهام تاکید کرد به‌زودی مردم ایران سرنوشت خود را در دست خواهند گرفت و از اسرائیل خواست در انتخاب اهداف «احتیاط» کند.


این سناتور جمهوری‌خواه با اشاره به اهمیت آینده ایران افزود هدف باید آزادسازی مردم ایران به شکلی باشد که امکان آغاز «زندگی تازه و بهتر» برای آنها از بین نرود.


او تاکید کرد اقتصاد نفتی ایران برای دوران پس از فروپاشی حکومت نقشی اساسی خواهد داشت.

مطلب قبلی...
666.jpg
اعلام آمادگی قطر برای اخراج رهبران حماس
مطلب بعدی...
444.jpg
ارسال پیامک به بسیجی ها

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
اعزام اسکادران بمب افکن بی-۱ ارتش امریکا علیه جمهوری اسلامی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
one8.jpg
مهتاب وحیدی راد مجری شبکه صدای آمریکا
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن
gooyatv16.jpg
افرادی که این ۹ نشانه را دارند با کمبود محبت بزرگ شده اند
goftar18-1.jpg
آمادگی بدنی جمشید هاشم پور در ۸۱ سالگی
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد

از سایت های دیگر

روزی که طرفداران و مخالفان شاه در واشنگتن به‌جان هم افتادند
ناگفته‌های جنجالی مرگ مقام ارشد اطلاعاتی ایران به دست پدرش
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است

پر بیننده ترین ها



daily7.jpg
تصاویر تاریخی از روابط محمدرضا شاه و پادشاهان عربستان سعودی
one3-1.jpg
افطاری در ورزشگاه ویمبلی لندن
oholic23-1.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
chi1.jpg
اگر ترامپ از داخل رژیم شخصی را برای رهبری آینده ایران انتخاب کند
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy