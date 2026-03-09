



استفاده خبرگزاری‌های سپاه از تصاویر هوش مصنوعی‌ برای تولید محتوا درباره مجتبی خامنه ای

ایندیپندنت فارسی - همزمان با اعلام نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، رسانه‌های حکومتی به دلیل حضور بسیار کمرنگ او در محافل عمومی، زندگی در خفا و منابع اندک ویدیو، صدا و تصویر؛ به تولید محتوا با هوش‌مصنوعی روی آورده‌اند. در برخی از این ویدیوها، پسر دوم رهبر سابق جمهوری اسلامی در خطبه نماز جمعه پشت تریبون دیده می‌شود.



زندگی پشت‌پرده و مخفی مجتبی خامنه‌ای در دست‌کم ۳۷ سالی که پدرش، رهبر جمهوری اسلامی بود موجب شده که اطلاعات کمی از او در دسترس باشد، بسیاری او را نشناسند و حتی صدایش را نشنیده باشند.

مجتبی خامنه‌ای بر خلاف پدرش که اول رئیس‌جمهور و سپس رهبر نظام شد و از جوانی تصاویر و ویدیوهای متعددی از او وجود داشت، به ندرت در محافل عمومی ظاهر شده و فقط یک ویدیو از او وجود دارد. او بر خلاف پدرش سخنرانی عمومی یا مصاحبه نداشته و اظهارنظری از او به ثبت نرسیده است. از همین رو، همزمان با اعلام خبر رهبر نظام شدن او، خبرگزاری‌های سپاه به سرعت در حال انتشار ویدیوهایی هستند که در آن، مجتبی خامنه‌ای معرفی می‌شود.

در یکی از این موارد، خبرگزاری تسنیم، «مستند» چهار دقیقه‌ای منتشر کرده که در آن تعداد معدودی تصاویر مجتبی خامنه‌ای دیده می‌شود و بقیه ویدیو از تصاویر آرشیوی استفاده شده است. در این ویدیو، مجتبی خامنه‌ای، رزمنده میدان‌های جنگ، مجتهد، از اساتید برجسته حوزه و دارای تحصیلات روانشناسی و مسلط به زبان عربی و انگلیسی معرفی می‌شود.

صداوسیما دقایقی پس از اینکه مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی معرفی شد، مستندی درباره او پخش کرد. این مستند اطلاعات تازه‌ای از زندگی او همراه با تکرار پروپاگانداهای همیشگی جمهوری اسلامی درباره رهبرانش را ارائه کرد.

پدر، مادر و همسر مجتبی خامنه‌ای در اولین روز حمله آمریکا و اسرائیل به بیت خامنه‌ای کشته شدند، اما به شیوه‌ای که هنوز برای کسی معلوم نیست، او جان سالم به در برد. در مستند صداوسیما گفته می‌شود که اولین معلم دینی مجتبی خامنه‌ای پدرش بود. تلویزیون ایران تصاویری از حضور مجتبی خامنه ای زمانی که ۱۷ ساله بوده به عنوان سرباز در جنگ ایران و عراق نشان داد.

این مستند همچنین می‌گوید رهبر جدید جمهوری اسلامی به زبان‌های عربی و انگلیسی تسلط کامل دارد و ادعا می‌کند او دوره‌های تخصصی روان‌شناسی و روان‌کاوی را گذرانده است.

***