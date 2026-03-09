Monday, Mar 9, 2026

صفحه نخست » به کجا پناه ببریم؟ گیله مرد

Gileh_Mard.jpgتهران در آتش و دود غرق شده است

من زهره نگاه کردن به ویدیوها و کلیپ های این ویرانگری باور نکردنی را ندارم

جرات ندارم به دنیای مجازی قدم بگذارم ؛ گویی دروازهای جهنم را برویم میگشاید

ابعاد این ویرانی ها مرا بیاد بمباران برلین در آخرین روزهای حکومت رایش سوم می اندازد

آیا چیزی از ایران باقی خواهد ماند ؟ به چه گناهی مردمانش به چنین عقوبت دردناکی گرفتار آمده اند ؟ مردمانش به کجا پناه ببرند؟

تاریخ ایران ویرانی ری و نیشابور و تبریز و اصفهان و غزنین و مرو و‌ بغداد را به یاد دارد

در تاریخ جهانگشای جوینی خوانده ایم که پس از حمله مغولان و کشتار عام بیگناهان « شهری که صد هزار کس داشت ؛ بیش از صد کس نماند»

تاریخ «الکامل » ابن اثیر اینجا پیش روی من است که در باره پیامد یورش مغولان می نویسد :
« اگر کسی بگوید از زمان خلقت آدم تا امروز چنین مصیبتی بر بشر نرفته است سخنی به گزاف نگفته است »
.
آنچه امروز از آنهمه دود و آتش ‌‌ویرانی بر ایران ما میگذرد به آتش کشیده شدن غزنین توسط علا الدین جهانسوز را به یاد میآورد ؛ آنجا که تاریخنگاران نوشتند که « شدت دود و آتش چنان بود که روز از سیاهی دود به شب میمانست ، و شب از روشنی آتش به روز»

آیا تاریخ در حال تکرار است ؟

خاکی است که رنگین شده از خون عزیزان
این ملک که «تهران» ‌ و‌ «ری » اش نام نهادند

گیله مرد ( حسن رجب نژاد )

مطلب قبلی...
Ali_Fayaz.jpg
بـاش تــا صـبـح دولـتـت بـدمـد، کـایـن هـنـوز از نـتــایـج سـحر است، علی فیاض
مطلب بعدی...
aa.jpg
سر زمین ایرانیان و کردستان چهار پاره! عسگر آقا

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar8-1.jpg
اعزام اسکادران بمب افکن بی-۱ ارتش امریکا علیه جمهوری اسلامی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
one8.jpg
مهتاب وحیدی راد مجری شبکه صدای آمریکا
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن
gooyatv16.jpg
افرادی که این ۹ نشانه را دارند با کمبود محبت بزرگ شده اند
goftar18-1.jpg
آمادگی بدنی جمشید هاشم پور در ۸۱ سالگی
goftar7-1.jpg
حضور فاطمه مهاجرانی در فروشگاه همزمان با بمباران ایران
tv7.jpg
مسی مهمان ویژه کاخ سفید شد

از سایت های دیگر

دیدگاه فعالین زن ایرانی درباره سفر یک زن سکسی به ایران
کاریکاتور هفته: شورت با طرح قلب قرمز سرکوبگر
تصویری دیده نشده از یک میدان در آغاز انقلاب
مدل جدید علمی برای سفر در زمان و «دیدار با خود در گذشته»

پر بیننده ترین ها



daily7.jpg
تصاویر تاریخی از روابط محمدرضا شاه و پادشاهان عربستان سعودی
one3-1.jpg
افطاری در ورزشگاه ویمبلی لندن
oholic23-1.jpg
«۱۱ ورزشگاه و بزرگ‌ترین فرودگاه جهان، چشم انداز جاه طلبانه عربستان برای جام جهانی ۲۰۳۴»
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
chi1.jpg
اگر ترامپ از داخل رژیم شخصی را برای رهبری آینده ایران انتخاب کند
goftar10.jpg
۱۱ عادتی که نشان می دهد فردی در یک خانواده فقیر بزرگ شده است

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy