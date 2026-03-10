خبرنامه گویا - لورا لومر، فعال سیاسی محافظه‌کار و از حامیان سرسخت دونالد ترامپ، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که یکی از برادرزاده‌های قاسم سلیمانی در ایالات متحده زندگی می‌کند و خواستار اخراج او از آمریکا شده است.

لومر در این پیام نوشت که این زن در لس‌آنجلس، کالیفرنیا زندگی می‌کند و او این موضوع را به وزارت امنیت داخلی آمریکا و وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده است. به گفته لومر این زن در حالی که در «زندگی بسیار مجلل» در لس‌آنجلس زندگی می‌کند، در فضای مجازی محتوایی منتشر می‌کند که از نظر او با مواضع حکومت ایران همسو است. او گفت به همین دلیل خواستار بررسی وضعیت اقامت این فرد در ایالات متحده شده است.

این فعال سیاسی افزود که نام این زن را فعلاً به‌طور عمومی منتشر نمی‌کند و تنها آن را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده است. به گفته لومر، او تمامی اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای خود را به وزارت خارجه آمریکا و مقام‌های مبارزه با تروریسم در وزارت امنیت داخلی تحویل داده است.