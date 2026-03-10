Tuesday, Mar 10, 2026

صفحه نخست » برادرزاده قاسم سلیمانی در لس‌آنجلس؟ افشای جنجالی یک حامی ترامپ

loomer.jpgخبرنامه گویا - لورا لومر، فعال سیاسی محافظه‌کار و از حامیان سرسخت دونالد ترامپ، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که یکی از برادرزاده‌های قاسم سلیمانی در ایالات متحده زندگی می‌کند و خواستار اخراج او از آمریکا شده است.

لومر در این پیام نوشت که این زن در لس‌آنجلس، کالیفرنیا زندگی می‌کند و او این موضوع را به وزارت امنیت داخلی آمریکا و وزارت خارجه ایالات متحده گزارش داده است. به گفته لومر این زن در حالی که در «زندگی بسیار مجلل» در لس‌آنجلس زندگی می‌کند، در فضای مجازی محتوایی منتشر می‌کند که از نظر او با مواضع حکومت ایران همسو است. او گفت به همین دلیل خواستار بررسی وضعیت اقامت این فرد در ایالات متحده شده است.

این فعال سیاسی افزود که نام این زن را فعلاً به‌طور عمومی منتشر نمی‌کند و تنها آن را در اختیار مقام‌های آمریکایی قرار داده است. به گفته لومر، او تمامی اسناد و مدارک مربوط به ادعاهای خود را به وزارت خارجه آمریکا و مقام‌های مبارزه با تروریسم در وزارت امنیت داخلی تحویل داده است.

لومر در ادامه مدعی شد که با تیم مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در ارتباط است و به گفته او، مقام‌های این وزارتخانه و همچنین مسئولان ضدتروریسم در وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده‌اند که بررسی این اطلاعات را آغاز کرده‌اند.

قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در ۳ ژانویه ۲۰۲۰ در حمله پهپادی ایالات متحده در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی بغداد کشته شد. این عملیات به دستور دونالد ترامپ انجام شد و دولت آمریکا آن را اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از حملات احتمالی علیه نیروهای آمریکایی توصیف کرد.

ادعاهای مطرح‌شده از سوی لورا لومر تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده و مقام‌های آمریکایی نیز هنوز واکنش رسمی درباره این پرونده منتشر نکرده‌اند.

این خبر همچنان در حال پیگیری است.

