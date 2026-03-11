ایندیپندنت - به گفته منبعی آگاه از جزئیات که با روزنامه «اسرائیل هیوم» گفت‌وگو کرده است، اسرائیل و ایالات متحده طرحی تهیه کرده‌اند که هدف آن ایجاد شرایطی برای تسریع سقوط رژیم آیت‌الله‌ها در ایران پس از پایان جنگ است.

این طرح شامل بخش‌های علنی نیز هست که برای ارائه کمک در زمان واقعی به مردم تحت فشار ایران طراحی شده تا بتوانند در جایگزینی رهبری کشور نقش ایفا کنند. این منبع از بیان جنبه‌های تاکتیکی طرح خودداری کرد.

با این حال، بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، نیروی اصلی که انتظار می‌رود تغییر حکومت در ایران را رقم بزند، خود مردم ایران هستند، نه نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی. این گزارش می نویسد که امریکا یا اسرائیل به دنبال نقش نیروهای کرد نیستند.

هیوم می نویسد، بر اساس طرح اولیه جنگ، انتظار نمی‌رفت افکار عمومی ایران در این مرحله به خیابان‌ها بیاید. در نخستین روز جنگ، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، از ساکنان ایران خواست «به پناهگاه‌ها بروند. در خانه بمانند. بیرون بسیار خطرناک است. بمب‌های زیادی فرود خواهد آمد.»

ترامپ افزود که پس از آن شهروندان خواهند توانست «دولت خود را در دست بگیرند. این دولت متعلق به شماست.» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز شنبه شب با لحنی مشابه سخن گفت و در قالب زمان آینده به لحظه‌ای اشاره کرد که مردم ایران برای حضور در خیابان‌ها فراخوانده خواهند شد.

در عین حال، مقام‌های اسرائیلی تاکید می‌کنند که از آنجا که تغییر حکومت به مردم ایران وابسته است، تضمینی وجود ندارد که تلاش‌ها برای سرنگونی رژیم آیت‌الله‌ها بلافاصله پس از پایان جنگ آغاز شود یا بلافاصله پس از حملات نتیجه بدهد.

برعکس، مقام‌های اسرائیل و آمریکا این احتمال را در نظر گرفته‌اند که چنین تغییری تاریخی ممکن است چند هفته یا چند ماه پس از فروکش کردن درگیری‌ها رخ دهد. در همین حال، در حالی که طرح جنگ با سرعتی بیشتر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی شده بود در حال پیشرفت است، منبعی آگاه برآورد می‌کند که این درگیری ممکن است کوتاه‌تر از مدت زمان اولیه ادامه پیدا کند.