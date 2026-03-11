Wednesday, Mar 11, 2026

صفحه نخست » روایت اسراییل هیوم از طرح امریکا و اسراییل برای بعد از سقوط جمهوری اسلامی

10-4.jpgایندیپندنت - به گفته منبعی آگاه از جزئیات که با روزنامه «اسرائیل هیوم» گفت‌وگو کرده است، اسرائیل و ایالات متحده طرحی تهیه کرده‌اند که هدف آن ایجاد شرایطی برای تسریع سقوط رژیم آیت‌الله‌ها در ایران پس از پایان جنگ است.

این طرح شامل بخش‌های علنی نیز هست که برای ارائه کمک در زمان واقعی به مردم تحت فشار ایران طراحی شده تا بتوانند در جایگزینی رهبری کشور نقش ایفا کنند. این منبع از بیان جنبه‌های تاکتیکی طرح خودداری کرد.

با این حال، بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، نیروی اصلی که انتظار می‌رود تغییر حکومت در ایران را رقم بزند، خود مردم ایران هستند، نه نیروهای آمریکایی یا اسرائیلی. این گزارش می نویسد که امریکا یا اسرائیل به دنبال نقش نیروهای کرد نیستند.

هیوم می نویسد، بر اساس طرح اولیه جنگ، انتظار نمی‌رفت افکار عمومی ایران در این مرحله به خیابان‌ها بیاید. در نخستین روز جنگ، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، از ساکنان ایران خواست «به پناهگاه‌ها بروند. در خانه بمانند. بیرون بسیار خطرناک است. بمب‌های زیادی فرود خواهد آمد.»

ترامپ افزود که پس از آن شهروندان خواهند توانست «دولت خود را در دست بگیرند. این دولت متعلق به شماست.» بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، نیز شنبه شب با لحنی مشابه سخن گفت و در قالب زمان آینده به لحظه‌ای اشاره کرد که مردم ایران برای حضور در خیابان‌ها فراخوانده خواهند شد.

در عین حال، مقام‌های اسرائیلی تاکید می‌کنند که از آنجا که تغییر حکومت به مردم ایران وابسته است، تضمینی وجود ندارد که تلاش‌ها برای سرنگونی رژیم آیت‌الله‌ها بلافاصله پس از پایان جنگ آغاز شود یا بلافاصله پس از حملات نتیجه بدهد.

برعکس، مقام‌های اسرائیل و آمریکا این احتمال را در نظر گرفته‌اند که چنین تغییری تاریخی ممکن است چند هفته یا چند ماه پس از فروکش کردن درگیری‌ها رخ دهد. در همین حال، در حالی که طرح جنگ با سرعتی بیشتر از آنچه در ابتدا پیش‌بینی شده بود در حال پیشرفت است، منبعی آگاه برآورد می‌کند که این درگیری ممکن است کوتاه‌تر از مدت زمان اولیه ادامه پیدا کند.

مطلب بعدی...
deadbros.jpg
برای مرگ خامنه‌ای شادی کردند، کشته شدند، فیلم +۱۸

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar10.jpg
بیعت "پرستوهای نظام" با مجتبی خامنه ای در تهران
tv10-1.jpg
تصاویری از یاسمین پهلوی در روز جهانی زن
one10.jpg
ادای احترام به پیکر سربازان امریکایی کشته شده در جنگ با ایران
oholic10.jpg
دشوار ترین دوران ها برای زندگی کردن
daily30-3.jpg
تصاویر لو رفته از معشوقه کت دامن پوش خامنه ای، ژیلا صادقی
goftar8-1.jpg
مژده خنجری؛ از بزرگ شدن در فرانسه تا ورود به صداوسیما
tv9.jpg
تصاویر سام اصغری با المان های ایرانی
oholic9.jpg
وقتی هوش مصنوعی شکوه ایرانِ قدیم را زنده می‌کند

از سایت های دیگر

دوران محمدرضاشاهی؛ انقلاب علیه فئودال‌ها
خیانت در رابطه؛ پدیده‌ای اتفاقی یا از قبل برنامه‌ریزی شده؟
آیا دولت اسرائیل می‌تواند ایران را تجزیه کند؟
بازگشت مردگان با کمک هوش مصنوعی

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar9-1.jpg
برکناری نادره رضایی؛ دارنده فیش حقوقی ۹۷ میلیونی
one26-2.jpg
فراز و فرود حسن روحانی مقام سیاسی و امنیتی!

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy