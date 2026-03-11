Wednesday, Mar 11, 2026

«معتاد به آخوند» کیست؟ این فهرست تناقض‌ها را ببینید

nejad.jpgاین متن طعنه‌آمیز، تناقض‌های رایج در واکنش بخشی از منتقدان به هر اقدام یا عدم اقدام پیرامون رضا پهلوی و سیاست‌های دونالد ترامپ را به تصویر می‌کشد

شاهین نژاد در شبکه اکس نوشت:

معتاد به آخوند کیست؟ اینه 👇🏻

ترامپ از پهلوی حمایت کرد: دست نشانده‌ی امریکاس
ترامپ از پهلوی حمایت نکرد: دیدید گزینه‌ی امریکا نیست

پهلوی با اقوام دیدار کرد: صدای پای فاشیست و یکدست‌سازی میاد
پهلوی با اقوام دیدار نکرد: پهلوی نماینده‌ی خیلیا نیست

امریکا حمله نکرد: کو پس این همه حمایت میکنیم همش حرف بود
امریکا حمله کرد: آه ای وطن زیبایم که تخریب میشوی

امریکا سپاهی کشت: بالاخره اونا هم بچه‌های ایران بودن
ج.ا ۵۰ هزار نفرو کشت: نه باید اسم و ادرس و شماره ملی همه مشخصات و مستندات منتشر بشه تا ما باور کنیم

مردم پهلوی رو صدا زدن: نه اینا همش فیک و رباته
فیلمای صدا زدن پهلوی توسط مردم منتشر شد: مردم احمقن نمیفهمن کتاب بخونن فقط دانشگاه خوبه

دانشگاه پهلوی رو صدا زد با پرچم شیرو خورشید: دانشگاه وطن‌فروشه فقط الیت میفهمه
الیت از پهلوی حمایت میکنه: الیت هم خوب نیست فقط ما خوبیم

قبل جنگ دیاسپورا میلیونی حمایت کرد: نه پلیس اشتباه میکنه هزارتا بودن تاثیری ندارن
بعد جنگ دیاسپورا میلیونی حمایت کرد: از خارج‌نشینای شروع کننده‌ی جنگ بیزارم

یک هممیهن هوشیار درونمرز

***

