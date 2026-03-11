این متن طعنهآمیز، تناقضهای رایج در واکنش بخشی از منتقدان به هر اقدام یا عدم اقدام پیرامون رضا پهلوی و سیاستهای دونالد ترامپ را به تصویر میکشد
شاهین نژاد در شبکه اکس نوشت:
معتاد به آخوند کیست؟ اینه 👇🏻
ترامپ از پهلوی حمایت کرد: دست نشاندهی امریکاس
ترامپ از پهلوی حمایت نکرد: دیدید گزینهی امریکا نیست
پهلوی با اقوام دیدار کرد: صدای پای فاشیست و یکدستسازی میاد
پهلوی با اقوام دیدار نکرد: پهلوی نمایندهی خیلیا نیست
امریکا حمله نکرد: کو پس این همه حمایت میکنیم همش حرف بود
امریکا حمله کرد: آه ای وطن زیبایم که تخریب میشوی
امریکا سپاهی کشت: بالاخره اونا هم بچههای ایران بودن
ج.ا ۵۰ هزار نفرو کشت: نه باید اسم و ادرس و شماره ملی همه مشخصات و مستندات منتشر بشه تا ما باور کنیم
مردم پهلوی رو صدا زدن: نه اینا همش فیک و رباته
فیلمای صدا زدن پهلوی توسط مردم منتشر شد: مردم احمقن نمیفهمن کتاب بخونن فقط دانشگاه خوبه
دانشگاه پهلوی رو صدا زد با پرچم شیرو خورشید: دانشگاه وطنفروشه فقط الیت میفهمه
الیت از پهلوی حمایت میکنه: الیت هم خوب نیست فقط ما خوبیم
قبل جنگ دیاسپورا میلیونی حمایت کرد: نه پلیس اشتباه میکنه هزارتا بودن تاثیری ندارن
بعد جنگ دیاسپورا میلیونی حمایت کرد: از خارجنشینای شروع کنندهی جنگ بیزارم
یک هممیهن هوشیار درونمرز
معتاد به آخوند کیست؟ اینه 👇🏻-- Shahin Nejad (Nezhad) (@NejadNezhad) March 10, 2026
ترامپ از پهلوی حمایت کرد: دست نشاندهی امریکاس
ترامپ از پهلوی حمایت نکرد: دیدید گزینهی امریکا نیست
پهلوی با اقوام دیدار کرد: صدای پای فاشیست و یکدستسازی میاد
پهلوی با اقوام دیدار نکرد: پهلوی نمایندهی خیلیا نیست
امریکا حمله نکرد: کو پس این همه حمایت...
***