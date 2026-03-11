این متن طعنه‌آمیز، تناقض‌های رایج در واکنش بخشی از منتقدان به هر اقدام یا عدم اقدام پیرامون رضا پهلوی و سیاست‌های دونالد ترامپ را به تصویر می‌کشد

شاهین نژاد در شبکه اکس نوشت:

معتاد به آخوند کیست؟ اینه 👇🏻

ترامپ از پهلوی حمایت کرد: دست نشانده‌ی امریکاس

ترامپ از پهلوی حمایت نکرد: دیدید گزینه‌ی امریکا نیست

پهلوی با اقوام دیدار کرد: صدای پای فاشیست و یکدست‌سازی میاد

پهلوی با اقوام دیدار نکرد: پهلوی نماینده‌ی خیلیا نیست

امریکا حمله نکرد: کو پس این همه حمایت میکنیم همش حرف بود

امریکا حمله کرد: آه ای وطن زیبایم که تخریب میشوی

امریکا سپاهی کشت: بالاخره اونا هم بچه‌های ایران بودن

ج.ا ۵۰ هزار نفرو کشت: نه باید اسم و ادرس و شماره ملی همه مشخصات و مستندات منتشر بشه تا ما باور کنیم

مردم پهلوی رو صدا زدن: نه اینا همش فیک و رباته

فیلمای صدا زدن پهلوی توسط مردم منتشر شد: مردم احمقن نمیفهمن کتاب بخونن فقط دانشگاه خوبه

دانشگاه پهلوی رو صدا زد با پرچم شیرو خورشید: دانشگاه وطن‌فروشه فقط الیت میفهمه

الیت از پهلوی حمایت میکنه: الیت هم خوب نیست فقط ما خوبیم

قبل جنگ دیاسپورا میلیونی حمایت کرد: نه پلیس اشتباه میکنه هزارتا بودن تاثیری ندارن

بعد جنگ دیاسپورا میلیونی حمایت کرد: از خارج‌نشینای شروع کننده‌ی جنگ بیزارم



یک هممیهن هوشیار درونمرز

