نوشته مزدک بامدادان (محسن بنائی)
نگارنده چکیده و سنجش: محمدرضا رضایی
نشر فروغ آلمان، چاپ نخست، پاییز ۲۵۸۳
بازخوانیِ خردورزانهای از یکی از پیچوتابدارترین جنبشهای تاریخ نوین ایران
در روزگاری که بسیاری از نوشتههای تاریخی یا بازتابی از روایتهای رسمی و تثبیتشدهاند، یا در دام داوریهای شتابزده و جانبدارانه گرفتار میشوند، کتاب «در دامگاه زبان و زمان» اثری است متفاوت؛ نوشتهای که از ژرفاندیشی، آزادمنشی و نگاهی زبانکاوانه به تاریخ برمیخیزد. مزدک بامدادان، نه چون راوی خشک و بیجان رویدادها، بلکه همچون پژوهشگری جستجوگر و اندیشهورز، به سراغ یکی از سرنوشتسازترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران میرود و آن را از چشماندازی تازه مینگرد.
در این کتاب، جنبش مشروطه تنها یک واقعهی سیاسی نیست؛ بلکه میدان پیچیدهای از برخورد اندیشهها، زبانها، آرمانها و سوءبرداشتهاست. نویسنده میکوشد نشان دهد که چگونه در دل یک آرمان بزرگ برای آزادی و قانون، هم روشنایی اندیشه زاده شد و هم سایههای سنگین بدفهمی و واپسگرایی.
یکی از درخشانترین بخشهای کتاب، کاوش در خاستگاه و سرگذشت واژهی «مشروطه» است. بامدادان با دقتی زبانشناسانه نشان میدهد که این واژه از charte فرانسوی، به معنای منشور یا پیمان قانونی، سرچشمه گرفته است. اما این واژه در گذر از زبانهای گوناگون ــ بهویژه ترکی عثمانی و عربی ــ دگرگون شد و سرانجام در فضای فکری ایران به شکلی نیمهفهمیده و گاه کژفهمیده رواج یافت.
در نگاه نویسنده، سرگذشت این واژه تنها یک بحث زبانشناختی نیست؛ بلکه نشانهای از سرنوشت خود جنبش است. واژهای که معنایش بهدرستی فهمیده نشود، میتواند آرمانی را که نمایندگی میکند نیز به بیراهه ببرد. از همین رو بامدادان نشان میدهد که چگونه بدفهمی واژگان، آنگاه که با شتاب سیاسی و ناآگاهی عمومی همراه شود، میتواند سرنوشت یک جامعه را دگرگون سازد.
در اینجا زبان دیگر ابزار سادهی بیان نیست؛ زبان خود به میدان کشاکش اندیشهها بدل میشود.
بخش دیگری از کتاب به بزرگداشت چهرههایی اختصاص دارد که با چراغ خرد و دانش، راه نوسازی ایران را هموار کردند. اندیشمندانی چون طالبوف، آخوندزاده، مستشارالدوله و کرمانی در نگاه بامدادان نمایندگان نسلی هستند که میکوشید ایران را با جهان نوین آشنا کند؛ نسلی که بنیاد گفتارشان بر خردگرایی، ایراندوستی، قانونمداری و مبارزه با جهل و خرافه استوار بود.
اما نویسنده در کنار این ستایش، از نقد نیز فروگذار نمیکند. او با صراحت به سراغ گروهی میرود که به باور او، با وجود حضور در صحنهی جنبش، در ژرفای اندیشه با آرمانهای مدرن آن همسو نبودند. چهرههایی چون نائینی، فضلالله نوری، خراسانی و بهبهانی در تحلیل بامدادان نمایندگان گرایشیاند که کوشید میان سنت دینی و ساختار نوین حکومت سازگاری ایجاد کند؛ کوششی که از نگاه نویسنده، در نهایت مانع شکلگیری یک دولت مدرن و سکولار شد.
این تقابل میان روشنیبخشان و سنتگرایان، در کتاب نه بهصورت جدالی ساده، بلکه بهعنوان یکی از گرههای بنیادین تاریخ معاصر ایران بررسی میشود.
بامدادان در یکی از تأملبرانگیزترین بخشهای کتاب، نگاه خود را متوجه جامعه نیز میکند. او مینویسد که شور و هیجان جمعی، اگر پشتوانهای از آموزش، اندیشهی نقاد و تجربهی سیاسی نداشته باشد، میتواند بهجای سازندگی، به ویرانی بینجامد.
به باور نویسنده، جنبش مشروطه اگرچه از دل خواست همگانی برای عدالت و آزادی سر برآورد، اما بسیاری از مردم هنوز درکی روشن از مفاهیمی چون قانون، پارلمان، دولت مدرن و حقوق شهروندی نداشتند. همین شکاف میان آرمان و آگاهی، زمینهای فراهم کرد تا نیروهای واپسگرا بتوانند مسیر جنبش را تغییر دهند.
بامدادان در اینجا مقایسهای تأملبرانگیز میان مشروطه و رویدادهای سال ۱۳۵۷ انجام میدهد. او نشان میدهد که چگونه در هر دو مقطع، وعدههای شیرین و شعارهای جذاب توانستند بر داوری نقادانه چیره شوند. از نگاه او، تاریخ نه تنها روایت گذشته، بلکه آینهای برای بازاندیشی در رفتارهای جمعی ماست.
یکی دیگر از موضوعات مهم کتاب، بازنگری در پدیدهی ترور سیاسی است. نویسنده با اشاره به قتلهای سیاسی در تاریخ معاصر ــ از جمله ترورهایی چون اتابک و رزمآرا ــ به این پرسش بنیادین میپردازد که آیا خشونت میتواند راهی به سوی آزادی بگشاید؟
بامدادان پاسخ روشنی میدهد: ستایش خشونت، حتی اگر با نام عدالت یا آزادی صورت گیرد، سرانجام جامعه را در چرخهای از خون و انتقام گرفتار میکند. از نگاه او، ترور نه نشانهی پیروزی یک آرمان، بلکه نشانهی شکست فرهنگ گفتوگو و قانون است.
بدینگونه نویسنده میکوشد یکی از عادتهای خطرناک فرهنگ سیاسی ما را به پرسش بکشد: تمایل به قهرمانسازی.
کتاب در پایان با یادآوری سه بنمایهی بنیادین جنبش مشروطه به فرجام میرسد:
ایرانگرایی، نوگرایی و سامان سیاسی بر پایهی قانون.
بامدادان بر این باور است که اگر ایران بخواهد از چرخهی شکستها و گسستهای تاریخی رهایی یابد، نیازمند دولتی نیرومند، قانونمدار و مستقل از نهاد دین است؛ دولتی که در دوران گذار بتواند پلی باشد میان ویرانیهای گذشته و امکانهای آینده.
در این زمینه سخنی از یوهانس راو، نخستوزیر پیشین ایالت نوردراین-وستفالن، را یادآوری میکنم:
«آزادی نه خودبهخود میروید و نه از آسمان فرو میآید؛
آزادی را باید با خرد و کوشش، با پایداری و مسئولیت، هر روز از نو به دست آورد.»
سخن واپسین
« در دامگاه زبان و زمان» تنها کتابی دربارهی تاریخ مشروطه نیست؛ بلکه دعوتی است به بازاندیشی در شیوهی خواندن تاریخ. کتابی است که هم دل را میلرزاند و هم ذهن را به پرسش وا میدارد. اثری برای کسانی که از روایتهای سادهشده، اسطورههای آراسته و تاریخهای دستکاریشده خسته شدهاند.
مزدک بامدادان در این اثر نه گذشته را تقدیس میکند و نه آن را یکسره نفی؛ بلکه ما را فرا میخواند تا تاریخ خود را با چشمانی بازتر، ذهنی نقادتر و زبانی روشنتر بخوانیم. شاید تنها از رهگذر چنین خوانشی باشد که بتوان از دامگاههای زبان و زمان رها شد و راهی تازه برای آینده گشود.