و لابد ما ندید‌بدیدها با برپاشدنِ این نیم‌کت دیگر تا مدت‌ها دل‌تنگ باغ نخواهیم شد!

«ما رو با قطره‌ی اشکی می‌شه لرزوند و ویرون کرد

ما که چیزی نمی‌خواستیم. کاری نکرده بودیم. اما چرا این‌قدر زود مردیم؟

مدام تشنه به رویای آب تشنه‌گی مشق کردیم و مردیم.

برپا‌داشتن نیم‌کتِ یادبود که به‌‌همت دوستان واشنگتن سامان یافت، استراحت‌گاهی است تا ما دل‌تنگ‌شده‌گان جاده در فرسوده‌گی‌ی راه عرق از تن بزداییم.

بالاخره باران زلال در آسمان تیره‌مان خواهد بارید و گریه‌هامان را خواهد شست. بالاخره نوبت ما هم خواهد رسید. و ماهی‌ی بی‌جفت‌مانده‌ی روی آب در خوف‌مکانِ میهن زخمی‌ در حوض‌چه‌ی حیاط آرزوهایمان دُم تکان خواهد داد و برق فلس‌هایش روشن‌‌مان خواهد کرد!

یک‌جا هست گیریم خیلی دور! دورتر از خواب سرو و صنوبر که باید زیر سایه‌اش قد کشید و خنک شد.

دریا فراموش‌مان شده!

شمیم نسیم از یادمان رفته!

آی جوان‌ساله‌گان زادگاه زخمی، دریا تاوان تاول کفِ پا و تن‌های کبودشده‌تان در سردخانه‌های قدغن است.

در مقابل نیم‌کتی که برپا شد به احترام ایستاده‌گی و عشق‌تان به انسان ترانه‌ی زنده‌گی زمزمه می‌کنیم. درختی که نیم‌کت یاد شد!

همان درختی که از ریشه‌ تبر می‌زنندش و از آن منبر و دار و تابوت مهیا می‌کنند.

چه نهالک‌ها سر بریدند و سرشاخه‌هایش در کفِ خیابان جا ماند.

فروغ راست گفت کنار همان نیم‌کت دست‌هایمان را در باغچه می‌کاریم تا سبز شوند و پرستوها در گودی‌ی انگشت‌هایمان تخم بگذارند.

از پس گرگ و‌میش، هوا روشن خواهد شد و با هم از دریا عبور خواهیم کرد و رویاهایمان بر تلخی‌ی روزگارِ هول چیره خواهد شد. باران خواهد آمد.

دریا جایی است همین نزدیکی‌ها.

و در آینه‌ی رنج و رزمِ پرخون و سوگ امروز در کنار این نیمکت سرودِ آزادی بخوانیم؛ نیمکتی که رَدِ رنج و رزمِ پرخونِ زندانیان را در بَندبندِ خود دارد.