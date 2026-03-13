ایندیپندنت - ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده نشان میدهد صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه جلسه شعر خوانی برای علی خامنهای برگذار کردند که در آن افراد برای صندلی خالی شعر میخوانند.
جلسه شعرخوانی و دیدار شاعران با علی خامنهای رهبر پیشین جمهوری اسلامی، معمولا هرسال در نیمه ماه رمضان برگزار میشد.
