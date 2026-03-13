Friday, Mar 13, 2026

صفحه نخست » افشاگری فایننشال تایمز: اروپا پشت سر ترامپ با جمهوری اسلامی بر سر تنگه هرمز مذاکره می‌کنند

france.jpgایندیپندنت فارسی - فایننشال تایمز در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که فرانسه و ایتالیا در اقدامی مستقل، مذاکراتی را با مقامات جمهوری اسلامی برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری خود از تنگه هرمز آغاز کرده‌اند.

این دیپلماسی چراغ‌خاموش در شرایطی صورت می‌گیرد که قیمت نفت به مرز ۱۰۰ دلار رسیده و بهای گاز در اروپا جهشی ۷۵درصدی را تجربه کرده است. بحران انرژی در قاره سبز، کشورهای اروپایی را تحت فشار شدیدی قرار داده تا با نادیده گرفتن ائتلاف‌های نظامی فعلی، کانال‌های گفتگو با تهران را برای بازگشایی مسیرهای انرژی باز کنند.

به گزارش فایننشال تایمز، تحلیلگران معتقدند این رویکرد اروپا، نوعی «صلح جداگانه» با جمهوری اسلامی تلقی می‌شود که می‌تواند خشم واشنگتن را برانگیزد. در حالی که داده‌های ردیابی کشتی‌ها از توقف تقریبا کامل تردد در این آبراه استراتژیک خبر می‌دهند، ابهامات زیادی درباره نتیجه‌بخش بودن این مذاکرات وجود دارد. با توجه به موضع‌گیری تند و مبهم مقامات تهران درباره مسدود ماندن تنگه، مشخص نیست که آیا این تلاش‌های پاریس و رم برای تامین امنیت انرژی، راه به جایی خواهد برد یا خیر.

خبر تکمیلی: وزارت امور خارجه ایتالیا گزارش روزنامه فایننشال تایمز را که مدعی بود رم با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های ایتالیایی در حال مذاکره است، تکذیب کرد.

در همین زمینه:

در حالی‌که در ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۶ هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته می‌شدند، برخی مقام‌های ارشد شبکه سی ان ان همزمان در سفارت جمهوری اسلامی در لندن، در کنار مقام‌های رژیم مشغول جشن مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بودند.

بر اساس تصاویر و گزارش‌های منتشرشده، دو مقام ارشد این شبکه که در این مراسم دیده می‌شوند، ظاهراً متیو چَنس، خبرنگار ارشد امور جهانی سی ان ان، و اندرو روی، رئیس دفتر این شبکه در لندن، هستند.

***

مطلب قبلی...
ejei.jpg
محسنی اژه‌ای در میان محافظان سپر انسانی راهپیمایان روز قدس
مطلب بعدی...
12.jpg
وقتی که دروغگو کم حافظه میشود

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy