ایندیپندنت فارسی - فایننشال تایمز در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که فرانسه و ایتالیا در اقدامی مستقل، مذاکراتی را با مقامات جمهوری اسلامی برای تضمین عبور ایمن کشتیهای تجاری خود از تنگه هرمز آغاز کردهاند.
این دیپلماسی چراغخاموش در شرایطی صورت میگیرد که قیمت نفت به مرز ۱۰۰ دلار رسیده و بهای گاز در اروپا جهشی ۷۵درصدی را تجربه کرده است. بحران انرژی در قاره سبز، کشورهای اروپایی را تحت فشار شدیدی قرار داده تا با نادیده گرفتن ائتلافهای نظامی فعلی، کانالهای گفتگو با تهران را برای بازگشایی مسیرهای انرژی باز کنند.
به گزارش فایننشال تایمز، تحلیلگران معتقدند این رویکرد اروپا، نوعی «صلح جداگانه» با جمهوری اسلامی تلقی میشود که میتواند خشم واشنگتن را برانگیزد. در حالی که دادههای ردیابی کشتیها از توقف تقریبا کامل تردد در این آبراه استراتژیک خبر میدهند، ابهامات زیادی درباره نتیجهبخش بودن این مذاکرات وجود دارد. با توجه به موضعگیری تند و مبهم مقامات تهران درباره مسدود ماندن تنگه، مشخص نیست که آیا این تلاشهای پاریس و رم برای تامین امنیت انرژی، راه به جایی خواهد برد یا خیر.
خبر تکمیلی: وزارت امور خارجه ایتالیا گزارش روزنامه فایننشال تایمز را که مدعی بود رم با ایران برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیهای ایتالیایی در حال مذاکره است، تکذیب کرد.
در حالیکه در ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۶ هزاران ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته میشدند، برخی مقامهای ارشد شبکه سی ان ان همزمان در سفارت جمهوری اسلامی در لندن، در کنار مقامهای رژیم مشغول جشن مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بودند.
بر اساس تصاویر و گزارشهای منتشرشده، دو مقام ارشد این شبکه که در این مراسم دیده میشوند، ظاهراً متیو چَنس، خبرنگار ارشد امور جهانی سی ان ان، و اندرو روی، رئیس دفتر این شبکه در لندن، هستند.
While thousands of Iranians were getting slaughtered by the Iranian Regime on 02/12/2026, it appears high-level CNN officials were busy celebrating alongside Regime officials at Iran's Embassy in London.
