"از شعرم خلقی به هم انگیخته ام خوب و بدشان به هم در آمیخته ام. خود گوشه گرفته ام تماشا را کآب در خوابگه مورچگان ریخته ام." تمام تاریخ ایران زمین در این رباعی نیما یوشیج است که اوایل قرن سرود و شعر فارسی را در راستای جدید انداخت! مشکل ایران از دیر باز سنت و مدرنیته بوده است و ایران در طول قرنها با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کرده است. اسلام و بخصوص شیعه قرائت جدیدی از اسلام، از دوران صفویه در تار و پود جامعه رخنه کرده است و زندگی ما را به خود وابسته کرده است و قشری از آن ارتزاق می کنند که دولت در سایه بودند و پادشاهان از آنها تبعیت می کردند تا سلسله پهلوی و بر آمدن رضاشاه کبیر جایگاه روحانیون را تضعیف ولی از بین نرفتند و در پوست جامعه رفتند و در دوران محمد رضا شاه قدرتشان بیشتر شد و با انقلاب پنجاه و هفت تمام قدرت را تصاحب کردند و ایران زمین را از جاده ترقی و توسعه عقب راندند و رضا شاه که آمد نوسازی و مدرنیته را با خود آورد و ایران نفسی تازه کرد و در دوران پسرش ایران به یکی از کشورهای پیشرفته تبدیل شد ولی اسلام و متولیانش با عوامفریبی و خرافات در ذهن جامعه رسوخ کردند و با انقلاب پنجاه و هفت ضربه مهلکی به مدرنیته زدند و جامعه ای که رو به رشد بود به یک جامعه بیمار و زخمی تبدیل کردند! بمرور مردم از خواب غفلت بیدار شدند و برای رهایی خود بپا خواستند و بارها سرکوب شدند و در این نزدیک پنج دهه شمع زندگی در این سرزمین به پت پت افتاد و حضرات عوام فریب سوار بر قدرت مهمترین دشمن خود را مردم می دانند و اپوزیسیونی شکل گرفت و نیروهای چپ و ملی گراها و مجاهدین ره بجایی نبردند و بیشتر دور خودشان را شلوغ می کردند و در منزاهای اروپا و آمریکا بیشتر هم و غمشان با هم بحث و جدل کردن بود و جمهوری اسلامی فراموش شد یا اینکه گاه بگاه نق نقی هم می زدند، تا اینکه در سال نود و شش جلوی مسجد گوهرشاد مشهد نام رضا شاه کبیر را صدا زدند و نوه او شاهزاده پهلوی در صدر خبرها قرار گرفت!

تازه اپوزیسیون خواب مانده در زمان به خود آمدند و بجای اینکه به حرفا و برنامه های شاهزاده رضا پهلوی گوش دهند و سعی کنند جبهه فراگیری تشکیل دهند، این جمع پراکنده که برنامه ای نداشتند و بیشتر مانند اصحاب کهف خواب مانده بودند، با هم متحد شدند نه برای مبارزه برای آزادی ایران زمین بیشتر برای منزوی کردن شاهزاده پهلوی، ولی خوابزده و گنگ بودند! او هم برنامه و در داخل ایران پایگاه مهمی داشت و آنها غافله را باخته بودند بیشتر از چهار دهه با مسائل سطحی و نداشتن چشم انداز خود را و هوادارانشان را سر کار گذاشته بودند و نشان داد آنها ضد توسعه و مدرنیته هستند و با قدرتمندان جمهوری اسلامی خواهی نخواهی در یک جبهه اند و نتوانستند خود را بروز کنند و از شاهزاده پهلوی یاد بگیرند و سعی کنند به فکر مردم باشند و خودخواهی های خود را کنار بگذارند و نیما یوشیج اوایل قرن انقلابی در شعر ایجاد کرد و جنگ بین سنت و مدرنیته در شعر، رباعی نوشت که نشان دهنده دوران جدیدی ست ولی همه اپوزیسیون بجز یکنفر هنوز در قاب‌های سربی خود مانده اند و هوای تازه در وجودشان نیست ولی شاهزاده پهلوی مصداق این رباعی پدر شعر مدرن ایران نیما یوشیج است:



آن بزرگمرد پدر شعرمعاصر، نیما یوشیج، در اول قرن گذشته، تکلیف سنت و مدرنیته را در یک رباعی مشخص کرده بود و دوستان چپ و کمونیست و مجاهد و ملی گرا و ملی مذهبی درسهای او را نگرفتند ولی یکنفر در عمل راه پدر بزرگ و پدرش را دنبال می کند!



پایان سخن:

تا ذهنمان بیدار نشود و نگاهمان را عوض نکنیم راه بجایی نخواهد برد. اگر اپوزیسیون پراکنده با رضا پهلوی آشتی نکنند و برنامه او را قبول نکنند و دست همکاری به او ندهند، باید جوابگوی تاریخ باشند ، زمان معلم خوبی ست ، تا دیر نشده بخاطر مردمی که چشم انتظار آزادی خود هستند دست از لجاجت بردارند و چهار شرط شاهزاده پهلوی را بپذیرند، ۱. اصل تمامیت ارضی۲. جدایی دین از دولت، ۳. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۴. انتخابات آزاد و صندوق رای و رهبری او را برای دوران گذار بپذیرند. زمان شمارش می اندازد، تمام اپوزیسیون تا اکنون در جایگاه خود نبودند و باید یاد بگیرند نگاهشان را عوض کنند و به مبارزه خود سمت و سو بدهند وگرنه جواب آیندگان را باید بدهند و چه زیبا شاهزاده رضا پهلوی آب در خوابگه مورچگان ریخت و تحرکی ایجاد کرد که ایران زمین به آینده خود امیدوار شده است و مردم باشعار خودشان بیداری را بانگ زدند:

این آخرین نبرده

پهلوی بر می گرده"

پهلوی یک اسم تنها نیست یک نماد است، آزادی و توسعه است، کسانی که خواب بمانند در آینده دیگر خیلی دیر است!



