تحلیلی از وضعیت کنونی و سناریوهای آینده
مقدمه- ایران در لحظهای تاریخی و تعیینکننده
این نوشته مقالهای تحلیلی است که میکوشد با رویکردی سیستمی، روندهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی کشور را بررسی و مسیرهای محتمل تحول آن را ارزیابی کند و هدف آن نه طرح شعارهای سیاسی یا ارائه نسخههای کنشگرایانه، بلکه فهم واقعبینانه پویاییهایی است که میتوانند آینده ایران را شکل دهند. تحلیل حاضر تلاش میکند با استفاده از چارچوبهای تطبیقی و بررسی شواهد موجود، مسیرهای محتمل تحول را بررسی کند و از سادهسازی واقعیتهای پیچیده یا ارائه تصویرهای امیدبخش یا هراسانگیزِ غیرمستند پرهیز نماید. از این رو، این متن نه برنامهای برای سازماندهی تغییر سیاسی است و نه کوششی برای اقناع عاطفی مخاطب، بلکه تلاشی است برای فهم روندهایی که میتوانند آینده کشور را در میانمدت شکل دهند.
ایران امروز در نقطهای تاریخی ایستاده است که میتوان آن را یکی از سرنوشتسازترین دورههای چهار دهه اخیر نامید. حملات ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ که منجر به کشته شدن آیتالله علی خامنهای و تعدادی از فرماندهان ارشد شد، و متعاقب آن انتخاب سریع مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید در ۸ مارس، نظام سیاسی ایران را وارد مرحلهای کرده است که نه با الگوی "ثبات پایدار" قابل توضیح است و نه با فرض "فروپاشی فوری". آنچه اکنون در برابر ماست، نوعی تعادل شکننده پس از شوک است؛ تعادلی که در آن ساختار قدرت توانسته از ریزش آنی جلوگیری کند، اما هزینههای این بقا به سرعت در حال افزایش است. در چنین شرایطی، سه پرسش محوری پیش روی هر تحلیلگر قرار میگیرد: نخست اینکه ایران اکنون در کدام مرحله از تحول سیاسی قرار دارد؟ دوم اینکه کدام عوامل میتوانند مسیر آینده را تعیین کنند؟ و سوم اینکه در چه بازه زمانی و از چه مسیری احتمال تغییر بنیادین بیشتر است؟ این مقاله تلاش میکند با ترکیب چارچوبهای تحلیلی "فرسایش ساختاری"، "تضعیف بدون سرنگونی" و "مدل چهارضلعی تغییر سیاسی"، به این پرسشها پاسخی مستدل و مبتنی بر شواهد ارائه دهد. فرض اساسی این تحلیل آن است که تحولات سیاسی بزرگ نه محصول یک عامل منفرد و نه نتیجه یک رویداد ناگهانیاند، بلکه حاصل برهمکنش پیچیدهای میان فرسایش تدریجی منابع قدرت، شکاف در میان نخبگان حاکم، محاسبات هزینه- فایده جامعه، و فشارهای محیط بیرونی هستند. بر این اساس، آینده ایران را نمیتوان با پیشبینی یک لحظه خاص توضیح داد، بلکه باید به عنوان یک فرآیند چند مرحلهای فهمید که در آن هر مرحله احتمالات و خطرات خاص خود را دارد.
بخش اول- چارچوب تحلیلی - سه مدل برای فهم تحولات ایران
برای درک دقیق وضعیت کنونی و آینده احتمالی ایران، نیاز به ترکیب سه چارچوب تحلیلی داریم که هر یک بُعد متفاوتی از پویاییهای سیاسی را روشن میکند.
نخستین چارچوب، "مدل مرحلهای فرسایش و گذار سیاسی" است که توضیح میدهد چگونه نظامهای سیاسی معمولاً نه بهطور ناگهانی بلکه از طریق عبور از مراحل متوالی دچار تحول میشوند. بر اساس این مدل، تغییرات بزرگ سیاسی معمولاً در قالب یک فرآیند چهارمرحلهای رخ میدهند: مرحله ثبات اقتدار که در آن حکومت از انسجام درونی و ظرفیت اعمال اقتدار برخوردار است؛ مرحله فرسایش ساختاری که منابع قدرت به تدریج تضعیف میشود اما ساختار همچنان یکپارچه باقی میماند؛ مرحله شکنندگی قدرت که در آن شکاف در میان نخبگان شکل میگیرد و ظرفیت جذب شوک کاهش مییابد؛ و سرانجام مرحله واژگونی توازن قدرت که میتواند با یک شوک یا بحران بزرگ فعال شود. مهم این است که این مراحل الزاماً خطی و قابل پیشبینی دقیق نیستند و گاه یک نظام میتواند سالها در مرحله فرسایش باقی بماند بدون اینکه به واژگونی برسد.
دومین چارچوب، "مدل تضعیف بدون سرنگونی" است که نشان میدهد چرا ضربات شدید خارجی الزاماً به فروپاشی فوری حکومتها منجر نمیشوند. این مدل توضیح میدهد که پس از یک شوک بزرگ، اغلب نوعی "تعادل پس از ضربه" شکل میگیرد که در آن حکومت تضعیف شده اما فرو نریخته است، جامعه ناراضی است اما بسیج فراگیر شکل نگرفته، و فشار خارجی کاهش یافته یا متوقف شده است. در چنین وضعیتی، جنگ روایتها آغاز میشود: قدرت خارجی ادعا میکند که هدف اصلی (تضعیف تواناییهای راهبردی) محقق شده، حکومت بقای خود را نشانه شکست دشمنان میداند، و جامعه در میانه این دو روایت، با واقعیت بحرانهای مزمن دستوپنجه نرم میکند.
سومین چارچوب، "مدل چهارضلعی نیروهای تغییر سیاسی" است که تأکید میکند تحولات سیاسی نتیجه برهمکنش چهار نیروی اصلی است: ظرفیت دولت در اعمال اقتدار و اداره کشور؛ انسجام یا شکاف در میان خواص حاکم (نخبگان نظامی، امنیتی، اقتصادی و سیاسی)؛ سطح رضایت، نارضایتی و ظرفیت بسیج جامعه؛ و شوکهای خارجی مانند جنگ، تحریم یا تحولات منطقهای. تغییرات بنیادین معمولاً زمانی رخ میدهند که این چهار نیرو بهطور همزمان در مسیری مشترک قرار گیرند و یکدیگر را تقویت کنند. ترکیب این سه چارچوب به ما امکان میدهد تا وضعیت کنونی ایران را نه بهصورت ایستا بلکه بهعنوان بخشی از یک فرآیند پویا و چند بعدی تحلیل کنیم.
بخش دوم: وضعیت کنونی ایران - تحلیل چهار لایه بحران
ایران امروز با چهار لایه بحران همزمان روبه روست که هر یک میتواند به تنهایی چالش برانگیز باشد، اما برهم کنش آنها وضعیت را بهشدت پیچیده میکند.
لایه اول - بحران امنیتی- نهادی: معماری بقا در برابر شوک. حملات ۲۸ فوریه نشان داد که ساختار قدرت ایران طی دههها برای شرایط بحرانی طراحی شده است و تمرکززدایی امنیتی، واگذاری اختیار به فرماندهان محلی، و شبکهای شدن تصمیمگیری باعث شده حذف رهبر یا ضربه خارجی الزاماً به فروپاشی فوری منجر نشود. پروتکلهای بقا ظرف چند ساعت فعال شدند و در ۸ مارس، مجتبی خامنهای با پشتیبانی سپاه پاسداران به عنوان رهبر جدید انتخاب شد، که نشان میدهد نظام هنوز ظرفیت تطبیق اضطراری دارد. با این حال، نشانههای فرسایش در همین لایه نیز مشهود است: مجتبی خامنهای احتمالاً در حملات زخمی شده و تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده، مشروعیت او عمدتاً نظامی است و بهشدت به سپاه وابسته، و گزارشها از مخالفت برخی روحانیون و چهرههای سیاسی حکایت دارد که تنها با فشار سپاه مهار شده است. این وضعیت نشان میدهد که "جمهوری اسلامی" بیش از پیش به "دولتی نظامی با پوششی نازک از مشروعیت دینی" تبدیل شده است.
لایه دوم - بحران اجتماعی- روانی: همگرایی دفاعی شکننده. جامعه ایران با ترکیبی پیچیده از نارضایتی عمیق و ترس از بیثباتی روبهروست، که میتوان آن را "وفاداری منفی" نامید: مردم نه حامی فعال حکومتاند و نه نیرویی سازمانیافته برای تغییر فوری. تصاویر راهپیماییهای حامیان نظام نشاندهنده فعال شدن پدیده "همگرایی حول پرچم" در کوتاهمدت است، اما پایگاه اجتماعی نظام بهشدت فرسایش یافته: در انتخابات اخیر، تندروترین نامزد کمتر از یک پنجم جمعیت واجدان شرایط رأی آورد، و مصاحبههای میدانی نشان میدهد حتی در میان اعضای بسیج نیز تردیدهایی درباره بقای نظام وجود دارد. این "وفاداری منفی" اما پایدار نیست و با تداوم بحران اقتصادی، ترس میتواند جای خود را به خشم فعال بدهد.
لایه سوم - بحران اقتصادی: موتور واقعی بیثباتی. این مهمترین موتور بیثباتی است زیرا در تاریخ سیاسی، نقطه خطر زمانی فرا میرسد که بحران اقتصادی از سطح نارضایتی اجتماعی فراتر رود و به ناتوانی عملی دولت در اداره کشور تبدیل شود. تورم نقطهای به ۶۸.۱ درصد رسیده، قیمت مواد غذایی بیش از ۱۱۰ درصد افزایش یافته، و گزارشها حاکی از قطعی مکرر برق، صفهای طولانی سوخت، و اختلال در زنجیره تأمین دارو و کالاهای اساسی است. شوک جنگ این بحران را تشدید کرده: بسته شدن تنگه هرمز، حملات به تأسیسات نفتی و بنادر، و اختلال در صادرات نفت، که رئیسجمهور پزشکیان را وادار کرده اعلام کند شاید نتوانند حقوق و عیدی اسفندماه را پرداخت کنند. این وضعیت میتواند "وفاداری خریداریشده" را تحلیل ببرد و بدنه اجرایی و حتی نیروهای امنیتی را دچار تردید کند.
لایه چهارم - بحران ژئوپولیتیک: فروپاشی عمق استراتژیک. مهمترین تحول در عرصه منطقهای، فروپاشی عمق استراتژیک ایران است: شبکه نیابتی بهشدت تضعیف شده، حزبالله لبنان، حماس و گروههای عراقی یا درگیر بقای خودند یا از هماهنگی با تهران بازماندهاند، و حملات ایران به پایگاههای آمریکا و بستن تنگه هرمز نشاندهنده تغییر راهبرد از "دفاع در پیشزمین" به "جنگ فرسایشی مستقیم" است. تحلیلگران معتقدند خامنهای در طول سه دهه رهبری عامل بازدارندهای بود که از گسترش بیمهار درگیریها جلوگیری میکرد، اما با حذف او، ایران وارد "وضعیت رهاشدگی" شده و واحدهای نظامی مستقل از کنترل مرکزی عمل میکنند. برهمکنش این چهار لایه بحران نشان میدهد که ایران نه در وضعیت ثبات پایدار قرار دارد و نه در آستانه فروپاشی فوری، بلکه در نوعی "تعادل پرتنش و ناپایدار" که میتواند به دو سمت متفاوت حرکت کند.
بخش سوم: سناریوهای محتمل - چهار مسیر آینده
بر اساس تحلیل روندهای کنونی و تجربیات تطبیقی، میتوان پنج سناریوی اصلی برای آینده ایران در نظر گرفت که هر یک احتمال و پیامدهای متفاوتی دارند.
سناریوی اول: بازتولید اقتدار امنیتی (محتملترین در کوتاهمدت، ۳-۶ ماه). در این سناریو، انسجام نهادهای امنیتی حفظ میشود، روایت ملیگرایانه با استفاده از حمله خارجی تقویت میگردد، و ترس از هرجومرج جامعه را به سکوت وا میدارد. نظام با تکیه بر انسجام نیروهای امنیتی و کنترل اجتماعی به بقای خود ادامه میدهد، اما در قالبی سختتر و نظامیتر که در آن مشروعیت کاهش مییابد اما توان کنترل حفظ میشود. مجتبی خامنهای با پشتیبانی سپاه به عنوان رهبری تشریفاتی ادامه میدهد، اما قدرت واقعی در دست فرماندهان ارشد سپاه متمرکز میشود. شواهد به نفع این سناریو شامل: تظاهرات گسترده حامیان نظام، بیعت فرماندهان با رهبر جدید، و ترس جامعه از هرجومرج است. هزینه این مسیر، تداوم فروپاشی اقتصادی و انباشت خشم برای آینده خواهد بود.
سناریوی دوم: حرکت به سوی بناپارتیسم (سناریوی تمرکز نظامی، ۶-۱۸ ماه). در صورت تثبیت نقش سپاه و تمرکز قدرت در یک محور نظامی- اجرایی، ممکن است نوعی اقتدارگرایی متمرکزتر شکل گیرد که همزمان با اصلاح محدود اقتصادی و کاهش نسبی تنش خارجی همراه باشد. در این سناریو، یک فرمانده قدرتمند از درون سپاه ظهور میکند، بقایای ساختار قدرت را تثبیت میکند، اقتصاد را تا حدی آزاد میکند و روابط با جهان را بهبود میبخشد، اما کنترل سیاسی را تشدید میکند. این مدل شبیه به آنچه در مصر پس از السیسی رخ داد، میتواند برای غرب قابل قبول باشد زیرا تداوم سرکوب داخلی را با ثبات منطقهای معاوضه میکند.
سناریوی سوم: فروپاشی یا جهش سیاسی پرهزینه (سناریوی بحرانی، ۹-۳۶ ماه). اگر بحران اقتصادی، فشار خارجی و شکاف در نخبگان بهطور همزمان فعال شوند و به هم متصل گردند، امکان ورود به فاز بیثباتی سریع وجود دارد. این سناریو نیازمند هم زمانی چند عامل است: تداوم حملات خارجی که منابع نظامی و اقتصادی را تحلیل برد، شکاف در درون سپاه (رقابت جناحها بر سر قدرت و منابع)، و فعالشدن خشم انباشته جامعه. چنین تغییری الزاماً به دموکراسی منجر نمیشود و میتواند با آشوب، جنگ داخلی، تجزیه قومی، هرجومرج امنیتی و رقابت نیروهای مسلح همراه باشد. خطر اصلی برای حکومت نه فقط اعتراض خیابانی بلکه فرسایش اعتماد در لایههای اجرایی و سرکوب است.
سناریوی چهارم: گذار تدریجی (کماحتمالترین سناریو). گذار کنترلشده نیازمند اپوزیسیون سازمانیافته، شکاف عمیق در قدرت و کانالهای مذاکره است؛ شرایطی که در حال حاضر بهطور کامل مشاهده نمیشود. در این سناریو، بخشی از نخبگان حاکم به این نتیجه میرسند که هزینه ماندن از رفتن بیشتر است و با اپوزیسیون وارد مذاکره میشوند، اما اپوزیسیون ایران عمیقاً دچار چنددستگی است: نیروی عمده تر پادشاهی خواهان ، مجاهدین خلق، احزاب کرد و دیگر گروههای قومی، هر یک برنامه و مشروعیت جداگانهای دارند و نبود "برنامه روز بعد" و رهبری واحد، این سناریو را دور از دسترس ساخته است. دادههای موجود بیشتر از غلبه سپاه، حذف یا مهار مخالفتهای داخلی، و سختتر شدن فضای امنیتی خبر میدهند تا از باز شدن مسیر مصالحه. بر اساس تحلیل روندها، سناریوی اول (بازتولید اقتدار امنیتی) در کوتاهمدت محتملترین است، اما سناریوهای دوم و سوم در میانمدت (۶-۳۶ ماه) احتمال بیشتری پیدا میکنند، بهویژه اگر متغیرهای کلیدی (اقتصاد، انسجام سپاه، فشار خارجی) تغییر کنند.
سناریوی پنجم: برهمخوردن مسیرهای پیشبینیشده (سناریوی غیرمنتظره). با وجود چارچوبهای تحلیلی و روندهای قابل مشاهده، تجربه تاریخی نشان میدهد که تحولات سیاسی بزرگ گاه تحت تأثیر رویدادهایی رخ میدهند که خارج از مسیرهای تدریجی فرسایش یا شکاف نخبگان قرار دارند. در مورد ایران نیز نمیتوان احتمال وقوع «سناریوی برهمزننده» را نادیده گرفت؛ سناریویی که در آن یک تحول ناگهانی و پیشبینیناپذیر بتواند کل معادله را تغییر دهد. از جمله چنین رویدادهایی میتوان به دستیابی ناگهانی به یک توافق راهبردی با قدرتهای غربی که موجب کاهش فشارهای اقتصادی و امنیتی شود، وقوع یک درگیری نظامی کوتاهمدت اما با پیامدهای تقویتکننده برای انسجام داخلی، مرگ یا ناتوانی غیرمنتظره رهبر جدید در دوره تثبیت قدرت، یا بروز یک جابهجایی سریع در هسته سخت قدرت ـ مانند کودتای درونساختاری ـ اشاره کرد. این نوع تحولات میتوانند روند فرسایش تدریجی را قطع کرده و مسیر آینده را بهطور ناگهانی به سمت تثبیت سریعتر یا بیثباتی شتابگرفته سوق دهند. از این رو، هر مدل تحلیلی درباره آینده ایران باید این واقعیت را در نظر داشته باشد که علاوه بر روندهای ساختاری، «رویدادهای برهمزننده» نیز قادرند زمانبندی و حتی ماهیت گذار سیاسی را تغییر دهند.
بخش چهارم: مدل زمانبندی گذار - پنج مرحله و پنج بازه زمانی
برای فهم دقیقتر زمان احتمالی تحولات بنیادین در ایران، میتوان یک مدل زمانبندی پنجمرحلهای ارائه داد که بر اساس تجربیات تطبیقی نظامهای مشابه طراحی شده است. مرحله اول: تثبیت اضطراری (۰-۳ ماه). در این مرحله که ایران اکنون در آن قرار دارد، حکومت هنوز از شوک اولیه استفاده میکند تا انسجام امنیتی تولید کند، فرماندهی را متمرکز کند، روایت "دفاع ملی" بسازد و جامعه را به تعویق اعتراض وادارد. احتمال گذار در این بازه پایین است چون دستگاه سرکوب از هم نپاشیده، نخبگان علناً منشعب نشدهاند، و جامعه بیشتر در وضعیت شوک و انتظار است تا بسیج هماهنگ.
مرحله دوم: فرسایش پس از شوک (۳-۹ ماه). این مهمترین مرحله است زیرا در این فاصله روشن میشود آیا حکومت واقعاً خود را بازسازی کرده یا فقط زمان خریده است. چهار شاخص کلیدی باید رصد شوند: اقتصاد روزمره (حقوق، انرژی، سوخت، دارو، تورم)، انسجام سپاه و بوروکراسی امنیتی، سطح ترس یا جسارت اجتماعی، و شدت و تداوم فشار خارجی و جنگ. اگر حکومت بتواند حداقلهای معیشتی و انتظامی را حفظ کند، گذار عقب میافتد؛ اما اگر بحران از سطح نارضایتی به سطح اختلال در اداره کشور برسد، زمانبندی جلو میآید. در این بازه، احتمال گذار از "کم" به "متوسط" میرسد.
مرحله سوم: نقطه دوپارگی (۹-۱۸ ماه). این بازه زمانی است که بسیاری از نظامهای ضربهخورده یا به اقتدارگرایی سختتر میرسند یا وارد شکاف واقعی قدرت میشوند. این مرحله زمانی فرا میرسد که یکی از سه اتفاق رخ دهد: بخشی از سپاه یا نهادهای امنیتی به این نتیجه برسند که مسیر فعلی هزینهزا و بیآینده است، دولت در پرداختها یا خدمات یا کنترل اقتصاد دچار اختلال محسوس شود، یا جنگ بهجای تولید همگرایی دفاعی رقابت درون حاکمیت را تشدید کند. اگر تا این بازه انسجام رأس قدرت حفظ شود، سناریوی غالب "اقتدارگرایی فرسایشی سختتر" خواهد بود؛ اما اگر شکافهای پنهان علنی شوند، گذار از امکان به احتمال جدی میرسد.
مرحله چهارم: بازه واژگونی محتمل (۱۸-۳۶ ماه). اگر نظام تا اینجا فقط زمان خریده باشد و نه خود را بازسازی کرده، یکی از دو چیز رخ میدهد: یا ساختار قدرت بهشکلی جدید و سختتر تثبیت میشود، یا با یک جرقه وارد جهش سیاسی میشود. این همان لحظهای است که یک رویداد محدود میتواند تعیینکننده شود: اعتصاب سراسری، شکاف علنی در سپاه، بحران شدید انرژی، نافرمانی بوروکراتیک، یا شکست امنیتی/نظامی. بر اساس مدل، اگر ایران به این بازه برسد و همزمان بحران معیشتی عمیقتر شده، رهبری جدید اقتدار مستقل نساخته، و شکاف در بلوک قدرت فعال شده باشد، این بازه محتملترین پنجره زمانی برای گذار یا جهش سیاسی خواهد بود.
مرحله پنجم: تعویق بلندمدت یا بازتولید سخت (بیش از ۳ سال). اگر حکومت از سه مرحله اول عبور کند بدون شکاف جدی در هسته سخت، تغییر همچنان ممکن است اما دیگر از مسیر جهش نزدیک نمیآید بلکه از مسیر فرسایش طولانیتر، که در این حالت ایران ممکن است وارد فاز نظامیتر شدن، سیاست زدایی از جامعه یا فرایند سیاست زدایی اجتماعی، کنترل سختتر و اقتصاد ضعیف اما قابل ادامه شود، یعنی گذار منتفی نمیشود اما زمان آن بلندتر و هزینه آن بیشتر میشود.
بخش پنجم: متغیرهای تعیینکننده و شاخصهای هشدار زودهنگام
آینده ایران به تعامل پیچیده چند متغیر کلیدی بستگی دارد که هر یک میتواند مسیر تحولات را بهطور قابل توجهی تغییر دهد.
متغیر اول: انسجام یا شکاف در سپاه پاسداران. این مهمترین متغیر است زیرا تا زمانی که سپاه یکپارچه بماند، احتمال بقای نظام بالا است؛ اما اگر شکاف در سپاه رخ دهد، تعادل موجود بهسرعت میتواند فرو بریزد. شاخصهای هشدار زودهنگام شامل: اختلافات علنی میان فرماندهان ارشد، نافرمانی واحدهای محلی از دستورات مرکزی، کاهش محسوس در انضباط عملیاتی، و بروز رقابتهای آشکار بر سر منابع اقتصادی یا مناصب کلیدی است.
متغیر دوم: ظرفیت اقتصادی برای تأمین حداقلها. در تجربه تطبیقی، لحظه خطرناک زمانی فرا میرسد که دولت نتواند حقوق بدهد، خدمات عمومی مختل شود، و کنترل بازار از دست برود. شاخصهای هشدار شامل: تأخیر چند ماهه در پرداخت حقوق کارکنان دولت و نیروهای امنیتی، افزایش ناگهانی تورم به بالای ۱۰۰ درصد، قطعیهای طولانی برق یا کمبود شدید سوخت، و فروپاشی زنجیره تأمین دارو و کالاهای اساسی است.
متغیر سوم: سطح ترس یا جسارت اجتماعی. تغییر در محاسبه جامعه از هزینه-فایده کنش سیاسی میتواند نقطه عطف باشد. شاخصهای هشدار شامل: افزایش تدریجی شرکت در اعتراضات علیرغم سرکوب، کاهش محسوس در ترس از نیروهای امنیتی، شکلگیری شبکههای همبستگی محلی که در برابر دستگاه کنترل مقاومت میکنند، و تغییر در گفتمان عمومی از "ترس از بیثباتی" به "خشم از بیعدالتی" است.
متغیر چهارم: تداوم و شدت فشار خارجی. جنگ طولانی میتواند منابع نظام را تحلیل ببرد، اما جنگ کوتاه یا توافق ناگهانی میتواند فضای سیاسی را تغییر دهد. شاخصهای کلیدی شامل: تداوم حملات خارجی به زیرساختهای حیاتی، موفقیت یا شکست ایران در باز کردن تنگه هرمز، امضای توافقنامه آتشبس یا توافق هستهای جدید، و تغییر در سیاست قدرتهای بزرگ (آمریکا، چین، روسیه) نسبت به ایران است.
متغیر پنجم: ظهور یا فقدان بدیل سیاسی سازمانیافته. تجربه تاریخی نشان میدهد گذارهای موفق معمولاً زمانی رخ دادهاند که بدیلی حداقل سازمانیافته وجود داشته است. شاخصهای مثبت شامل: همگرایی تدریجی گروههای اپوزیسیون حول برنامهای مشترک، ظهور رهبری پذیرفتهشده، تقویت نهادهای مدنی و جامعه مدنی، و شکلگیری کانالهای ارتباطی میان بخشهای میانهرو حکومت و اپوزیسیون است. رصد مستمر این متغیرها و شاخصها میتواند به تشخیص زودهنگام نزدیک شدن به نقطه واژگونی کمک کند.
نتیجهگیری - بقا در کوتاهمدت، تغییر در افق میانمدت
بر اساس تحلیل جامع چارچوبهای نظری، بررسی دقیق وضعیت کنونی، و ارزیابی سناریوهای محتمل، میتوان به چند نتیجه کلیدی رسید که آینده احتمالی ایران را روشنتر میکند.
نتیجه اول: ایران اکنون در مرحله تثبیت اضطراری قرار دارد، نه در آستانه فروپاشی فوری. شواهد نشان میدهد که ساختار قدرت توانسته از ریزش آنی جلوگیری کند و انسجام امنیتی نسبی را حفظ نماید، اما این بقا نه نشانه قدرت تازه بلکه نتیجه معماری سیستمی و ظرفیت تطبیق اضطراری است که طی دههها ساخته شده.
نتیجه دوم: محتملترین مسیر در کوتاهمدت (۳-۹ ماه)، بازتولید اقتدار امنیتی در قالبی سختتر و نظامیتر است. نظام احتمالاً تلاش خواهد کرد با تمرکز قدرت در سپاه، تشدید کنترل اجتماعی و مدیریت بحرانهای فوری، از گسترش بیثباتی جلوگیری کند؛ اما هزینه این بقا افزایش فرسایش اقتصادی، کاهش مشروعیت، و تشدید نارضایتی اجتماعی خواهد بود.
نتیجه سوم: در میانمدت (۹-۳۶ ماه)، احتمال جهش سیاسی یا گذار بهطور قابل توجهی افزایش مییابد. اگر متغیرهای کلیدی (بحران اقتصادی عمیقتر، شکاف در سپاه، تداوم فشار خارجی) بهطور همزمان فعال شوند، بازه ۹ تا ۳۶ ماهه محتملترین پنجره زمانی برای تغییرات بنیادین خواهد بود.
نتیجه چهارم: متغیر تعیینکننده اصلی نه خیابان بلکه هسته سخت قدرت (سپاه) است. تا زمانی که انسجام درونی سپاه حفظ شود، احتمال بقای نظام بالا است؛ اما لحظه واقعی تغییر زمانی فرا میرسد که بخشی از این هسته به این نتیجه برسد که هزینه دفاع از نظام از هزینه تغییر آن بیشتر است.
نتیجه پنجم: اقتصاد موتور واقعی تحول خواهد بود. بحران معیشتی که اکنون در حال تشدید است، میتواند عامل تعیینکنندهای باشد که محاسبات جامعه، نخبگان و حتی نیروهای امنیتی را تغییر دهد.
النهایه اینکه ایران در کوتاهمدت تغییر نخواهد کرد، اما مسیر کنونی خود بهتدریج شرایط تغییر را خواهد ساخت. به بیان روشنتر، سال پیشرو احتمالاً سال "بقای پرهزینه" خواهد بود نه سال تغییر بنیادی؛ اما همین بقا میتواند زمینهساز تحولات بزرگتر در میانمدت (۱۸-۳۶ ماه) شود. در چنین چارچوبی، اگر روندهای کنونی بدون تغییر اساسی ادامه یابد، ایران بیش از آنکه در آستانه فروپاشی فوری قرار داشته باشد، در حال ورود به مرحلهای است که در آن «بقای پرهزینه» بهتدریج زمینههای فروپاشی آینده را تقویت میکند. به بیان دیگر، استمرار وضعیت موجود نه به معنای تثبیت پایدار، بلکه به معنای انباشت تدریجی بحرانهایی است که در نقطهای خاص میتوانند با سرعتی بسیار بیشتر از انتظار فعال شوند. از این منظر، چالش اصلی پیش روی ساختار قدرت نه صرفاً مدیریت بحرانهای جاری، بلکه جلوگیری از تبدیل بقا به عاملی برای تعمیق شکنندگی بلندمدت است. بنابراین، آنچه در برابر ماست نه انتهای یک بحران بلکه آغاز یک فرآیند طولانی از فرسایش تدریجی است که میتواند در نقطهای خاص به جهش سیاسی منجر شود. پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا تغییر رخ خواهد داد، بلکه این است که این تغییر چه زمانی، با چه هزینهای و در چه قالبی تحقق خواهد یافت؛ و پاسخ به این پرسش بیش از هر چیز به تعامل چهار نیروی اصلی - ظرفیت دولت، انسجام خواص حاکم، رفتار جامعه و فشار خارجی - بستگی خواهد داشت.
به زبانی دیگر، در مجموع، تحلیل روندهای کنونی نشان میدهد که ساختار قدرت در ایران نه در آستانه فروپاشی فوری قرار دارد و نه در مسیر تثبیت پایدار گام برمیدارد، بلکه وارد مرحلهای از بقای پرهزینه در بستر فرسایش ساختاری شده است. در این مرحله، ساختار قدرت هنوز قادر به حفظ کنترل سیاسی است، اما این کنترل بیش از آنکه نشانه بازسازی قدرت باشد، حاصل تمرکز اضطراری منابع و تعویق بحرانهای بنیادین است.
اگر این روند ادامه یابد، کشور بهتدریج وارد وضعیتی خواهد شد که در آن هر سال بقا، هزینههای تغییر آینده را افزایش میدهد. به بیان دیگر، استمرار وضعیت موجود نه به معنای عبور از بحران، بلکه به معنای انباشت تدریجی فشارهایی است که میتوانند در نقطهای خاص با سرعتی بسیار بیشتر از انتظار فعال شوند. تجربه تاریخی نظامهای مشابه نشان میدهد که چنین فرآیندی معمولاً نه با یک رویداد منفرد، بلکه با همزمانی بحران اقتصادی، شکاف در هسته قدرت و تغییر محاسبه نخبگان به نقطه واژگونی میرسد.
از این منظر، آینده ایران بیش از آنکه به زمان وقوع یک رویداد تعیینکننده وابسته باشد، به مسیر انباشت تدریجی ناپایداریها گره خورده است. بنابراین پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا تغییر رخ خواهد داد یا نه، بلکه این است که ساختار سیاسی تا چه اندازه میتواند هزینههای فزاینده بقا را مدیریت کند و آیا پیش از رسیدن به نقطه شکست، توان بازآرایی خود را خواهد داشت یا خیر. در صورت ناتوانی در پاسخ به این چالش، آنچه امروز بهعنوان تثبیت اضطراری دیده میشود، میتواند در میانمدت به پیشدرآمدی برای تحولات عمیقتر تبدیل شود؛ تحولاتی که نه لزوماً سریع، اما بهطور فزاینده اجتنابناپذیر خواهند بود.
بدیهی است که این تحلیل ادعای ارائه پاسخ نهایی یا پیشبینی قطعی درباره آینده ایران ندارد. آنچه در این نوشته آمده، تلاشی است برای صورتبندی روندها و فهم پویاییهایی که در شرایط کنونی میتوانند مسیر تحولات را تحت تأثیر قرار دهند. واقعیت سیاسی همواره پیچیدهتر از هر چارچوب تحلیلی است و امکان بروز رویدادهای پیشبینیناپذیر وجود دارد. از این رو، این متن بیش از آنکه داوری نهایی باشد، دعوتی است به تأمل و گفتوگوی تحلیلی درباره آیندهای که همچنان در حال شکلگیری است.
محمود علم - پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری
