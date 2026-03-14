دادههای ماهوارهای نشان میدهد شهرهای تهران، بندرعباس، شیراز و اصفهان بیشترین خسارت را در پی جنگ دو هفتهای آمریکا، اسرائیل و ایران متحمل شدهاند
بر اساس گزارش «واشینگتن پست»، نتایج این تحقیق همچنین نشان میدهد خسارت به زیرساختها بهویژه در تهران، بزرگترین شهر ایران، و نیز در شیراز گسترده بوده است.
خبرنامه گویا - تحلیل تازهای از دادههای ماهوارهای که روز جمعه توسط پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگن در آمریکا منتشر شد، یکی از جامعترین تصاویر از میزان خسارتها در ایران از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حدود دو هفته پیش، ارائه میدهد.
بر اساس این تحقیق، خسارت به ساختمانها در نقاط مختلف ایران گسترده است؛ بهویژه در تهران، پرجمعیتترین شهر کشور، و همچنین در شهر شیرازدر جنوب مرکزی ایران.
در شهر بندرعباس نیز که میزبان یکی از پایگاههای مهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی است، بیش از ۴۰ ساختمان آسیب دیدهاند. این شهر در موقعیتی استراتژیک در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد؛ گذرگاهی حیاتی که حدود یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند.
این تحلیل توسط آزمایشگاه تحقیقات ژئوفضایی Conflict Ecology Lab انجام شده است؛ مرکزی که پیشتر نیز با استفاده از دادههای ماهوارهای، خسارتهای جنگی در مناطق درگیری مختلف جهان را بررسی کرده است.
این گزارش میافزاید:
«آنچه روشن است این است که در حال حاضر عملاً خط مقدم مشخصی وجود ندارد؛ خسارتها تقریباً بهطور همزمان در نقاط مختلف ایران و در بازه زمانی کوتاهی رخ داده است.»
پژوهشگران در این مطالعه، تصاویر ماهوارهای Sentinel‑1 را از پیش از آغاز حملات ـ که در ۲۸ فوریه شروع شد ـ با دادههای جمعآوریشده بین ۲ تا ۱۰ مارس مقایسه کردند. این ماهواره با استفاده از رادار، تغییرات سطح زمین از جمله تخریب یا آسیب به ساختمانها را شناسایی میکند.
با این حال، این روش قادر به تشخیص خسارت در مناطق کشاورزی، پوشش گیاهی یا مناطق توسعهنیافته نیست. همچنین به گفته پژوهشگران، احتمال دارد موارد کوچکتر خسارت نیز در این تحلیل ثبت نشده باشد.
تصاویر راداری در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کردهاند که دسترسی به تصاویر اپتیکی با وضوح بالا محدود شده است. در روزهای اخیر برخی شرکتهای بزرگ آمریکایی ارائهدهنده تصاویر ماهوارهای، دسترسی عمومی به تصاویر دقیق از ایران را محدود کردهاند.
در همین حال، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا، در یک نشست خبری در «پنتاگون» اعلام کرد که از آغاز درگیریها تاکنون، حملات آمریکا و اسرائیل بیش از ۱۵ هزار هدف نظامی را مورد اصابت قرار داده است.
