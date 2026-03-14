داده‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد شهرهای تهران، بندرعباس، شیراز و اصفهان بیشترین خسارت را در پی جنگ دو هفته‌ای آمریکا، اسرائیل و ایران متحمل شده‌اند

بر اساس گزارش «واشینگتن پست»، نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد خسارت به زیرساخت‌ها به‌ویژه در تهران، بزرگ‌ترین شهر ایران، و نیز در شیراز گسترده بوده است.

خبرنامه گویا - تحلیل تازه‌ای از داده‌های ماهواره‌ای که روز جمعه توسط پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگن در آمریکا منتشر شد، یکی از جامع‌ترین تصاویر از میزان خسارت‌ها در ایران از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حدود دو هفته پیش، ارائه می‌دهد.

بر اساس این تحقیق، خسارت به ساختمان‌ها در نقاط مختلف ایران گسترده است؛ به‌ویژه در تهران، پرجمعیت‌ترین شهر کشور، و همچنین در شهر شیرازدر جنوب مرکزی ایران.

در شهر بندرعباس نیز که میزبان یکی از پایگاه‌های مهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی است، بیش از ۴۰ ساختمان آسیب دیده‌اند. این شهر در موقعیتی استراتژیک در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد؛ گذرگاهی حیاتی که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند.

این تحلیل توسط آزمایشگاه تحقیقات ژئوفضایی Conflict Ecology Lab انجام شده است؛ مرکزی که پیش‌تر نیز با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، خسارت‌های جنگی در مناطق درگیری مختلف جهان را بررسی کرده است.