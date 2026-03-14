صفحه نخست » داده‌های ماهواره‌ای: کدام چهار شهر ایران بیشترین خسارت را در جنگ دیده‌اند؟

wapo.jpgداده‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد شهرهای تهران، بندرعباس، شیراز و اصفهان بیشترین خسارت را در پی جنگ دو هفته‌ای آمریکا، اسرائیل و ایران متحمل شده‌اند

بر اساس گزارش «واشینگتن پست»، نتایج این تحقیق همچنین نشان می‌دهد خسارت به زیرساخت‌ها به‌ویژه در تهران، بزرگ‌ترین شهر ایران، و نیز در شیراز گسترده بوده است.

خبرنامه گویا - تحلیل تازه‌ای از داده‌های ماهواره‌ای که روز جمعه توسط پژوهشگران دانشگاه ایالتی اورگن در آمریکا منتشر شد، یکی از جامع‌ترین تصاویر از میزان خسارت‌ها در ایران از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، حدود دو هفته پیش، ارائه می‌دهد.

بر اساس این تحقیق، خسارت به ساختمان‌ها در نقاط مختلف ایران گسترده است؛ به‌ویژه در تهران، پرجمعیت‌ترین شهر کشور، و همچنین در شهر شیرازدر جنوب مرکزی ایران.

در شهر بندرعباس نیز که میزبان یکی از پایگاه‌های مهم نیروی دریایی جمهوری اسلامی است، بیش از ۴۰ ساختمان آسیب دیده‌اند. این شهر در موقعیتی استراتژیک در نزدیکی تنگه هرمز قرار دارد؛ گذرگاهی حیاتی که حدود یک‌پنجم نفت جهان از آن عبور می‌کند.

این تحلیل توسط آزمایشگاه تحقیقات ژئوفضایی Conflict Ecology Lab انجام شده است؛ مرکزی که پیش‌تر نیز با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای، خسارت‌های جنگی در مناطق درگیری مختلف جهان را بررسی کرده است.

این گزارش می‌افزاید:

«آنچه روشن است این است که در حال حاضر عملاً خط مقدم مشخصی وجود ندارد؛ خسارت‌ها تقریباً به‌طور هم‌زمان در نقاط مختلف ایران و در بازه زمانی کوتاهی رخ داده است.»

پژوهشگران در این مطالعه، تصاویر ماهواره‌ای Sentinel‑1 را از پیش از آغاز حملات ـ که در ۲۸ فوریه شروع شد ـ با داده‌های جمع‌آوری‌شده بین ۲ تا ۱۰ مارس مقایسه کردند. این ماهواره با استفاده از رادار، تغییرات سطح زمین از جمله تخریب یا آسیب به ساختمان‌ها را شناسایی می‌کند.

با این حال، این روش قادر به تشخیص خسارت در مناطق کشاورزی، پوشش گیاهی یا مناطق توسعه‌نیافته نیست. همچنین به گفته پژوهشگران، احتمال دارد موارد کوچک‌تر خسارت نیز در این تحلیل ثبت نشده باشد.

تصاویر راداری در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند که دسترسی به تصاویر اپتیکی با وضوح بالا محدود شده است. در روزهای اخیر برخی شرکت‌های بزرگ آمریکایی ارائه‌دهنده تصاویر ماهواره‌ای، دسترسی عمومی به تصاویر دقیق از ایران را محدود کرده‌اند.

در همین حال، پیت هگست وزیر دفاع آمریکا، در یک نشست خبری در «پنتاگون» اعلام کرد که از آغاز درگیری‌ها تاکنون، حملات آمریکا و اسرائیل بیش از ۱۵ هزار هدف نظامی را مورد اصابت قرار داده است.

فرمانده پایگاه بسیج، در حمله به ایست بازرسی در تهران کشته شد
فرافکنی ولی نصر

از ورود پزشکیان با موتور تا حضور عراقچی در حاشیه روز قدس
چرا بعضی‌ها فکر می‌کنند قاضی زندگی همه هستند؟
خداحافظی با پیکر حمید هیراد خواننده پاپ که بر اثر سرطان درگذشت
نوشابه مشکی یا زرد کدامیک کمتر مضر است؟
شیون و زاری خانواده های نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی که کشته شدند
حجاب سفت و سخت بیانسه در قطر خبرساز شد
چهره های بهت زده از میزان خسارات حملات هوایی در تهران
اسپاکو یوسفی همسر سابق محسن چاووشی و بازیگر تلویزیون

«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
چت‌جی‌پی‌تی امکان تولید محتوای جنسی را فراهم می‌‌کند
تغییرات خاموش مغز پیش از ابتلا به آلزایمر
الگوی حکمرانی پهلوی: مسیر ایرانیان برای احیا و نجات ایران آینده
زنی «جادوگر» که میلیون‌ها یورو از قربانیان خود سرقت کرد
زنان دلسوزترند یا مردان؟
دستبند شیر و خورشید
جنجالی که «امام مقوایی» به‌پا کرد
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید

