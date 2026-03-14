شناکا آنسلم پریرا*

ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا



پایان این جنگ با یک بمب رقم نمی‌خورد؛ با باز شدن دری در دل یک کوه رقم می‌خورد

حدود ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده با خلوص ۶۰ درصد که تنها هفت روز تا رسیدن به درجه تسلیحاتی فاصله دارد و می‌تواند برای ساخت هفت تا یازده سلاح هسته‌ای کافی باشد در اعماق کوهی موسوم به «پیک‌اکس» در نزدیکی نطنز نگهداری می‌شود. این تاسیسات در حدود ۱۰۰ متر زیر سطح زمین و در دل سنگ گرانیت، حدود یک مایل در جنوب نطنز قرار دارد.

تصاویر ماهواره‌ای ماه فوریه نشان می‌دهد که این مجموعه به‌شدت از نظر دفاعی تقویت شده است:

پوشش‌های بتنی ضخیم بر ورودی تونل‌ها، استتار با خاک و شن، دیوارهای امنیتی و انباشت خاک حاصل از حفاری که نشان می‌دهد فضای داخلی از زمان حملات سال ۲۰۲۵ به‌سرعت گسترش یافته است.

به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی از محدودیت‌های بمب سنگرشکن آمریکایی GBU-57 درس گرفته است.

این بمب می‌تواند تا حدود ۶۰ متر در زمین نفوذ کند، اما محل نگهداری اورانیوم در عمق حدود ۱۰۰ متری قرار دارد. این فاصله حدود ۴۰ متری همان شکافی است که میان توانایی حمله هوایی و نابودی کامل این ذخایر ایجاد شده است.

در نتیجه، مسئله دیگر این نیست که چه چیزی می‌توان بر سر این تاسیسات انداخت؛ بلکه این است که چه چیزی باید از آنجا بیرون آورده شود.

گزارش‌ها درباره طرح عملیات زمینی

شبکه فاکس نیوز در ۱۱ مارس به نقل از منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش داد که این ذخیره اورانیوم به محل فعلی منتقل شده است.

روزنامه گادین نیز نوشت که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در حال آماده‌سازی سناریوی احتمالی عملیات نیروهای ویژه است.

در همین حال، وال‌استریت‌جورنال خبر داد که تفنگداران دریایی آمریکا همراه با ناو USS Tripoli برای پشتیبانی از این مأموریت به منطقه اعزام شده‌اند.

به این ترتیب، تمرکز جنگ از حمله هوایی به سمت عملیات زیرزمینی تغییر کرده است.