رادیو بین المللی فرانسه - هفتهنامۀ فرانسوی اکسپرس باور دارد که از نظر رژیم جمهوری اسلامی، تمامی جزایر متعلق به ایران در خلیج فارس میتوانند سلاحی مهم در جنگی نامتقارن باشند. به همین دلیل نیز ممکن است جزیرۀ بزرگ قشم بعد از خارگ هدف حملات آمریکا قرار گیرد.
زمانی بود که حکومت جمهوری اسلامی رویای تبدیل جزیرۀ قشم به رقیب دبی را در سر داشت.
این بزرگترین جزیرۀ خلیج فارس که به درازای تقریباً صد کیلومتر در نزدیکی تنگۀ هرمز خفته است، با طبیعت شگفتانگیز خود همه خصوصیات لازم را برای جذب گردشگر از سراسر جهان دارد. قشم حتی در سال ۲۰۱۷ به خاطر میراث طبیعی استثنایی خود در فهرست یونسکو ثبت شد.
اما اینک، با ادامۀ جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قشم بیشتر به یک هدف بالقوۀ نظامی تبدیل شده است.
پایگاه دریایی سپاه پاسداران
درست یک هفته پیش - ۱۷ اسفند - عباس عراقچی، وزیر خارجه، در شبکۀ ایکس نوشت: «آمریکا با حمله به یک تأسیسات آبشیرینکن در جزیرۀ قشم، مرتکب جنایتی آشکار و از سر استیصال شد. در پی این حمله، تأمین آب در ۳۰ روستا با اختلال مواجه شده است.»
اما این ادعا از سوی واشنگتن تأیید نشد، با اینحال یک روز بعد، ایران تأسیسات مشابهی را در بحرین هدف قرار داد.
اگرچه آب شیرینشده برای ایران به اندازه کشورهای خلیج فارس مسئلهای حیاتی نیست، اما آب به طور کلی در تمامی این منطقه یک عامل استراتژیک و تعینکننده محسوب میشود. با اینهمه، به نوشتۀ اکسپرس، زیرساختهای نفتی قشم مهمتر از تأسیسات آبشیرینکن است. در سال ۲۰۲۲، نخستین پالایشگاه تخصصی برای فرآوری نفت فوقسنگین در این جزیره افتتاح شد.
اخیراً ویدئوهایی در رسانههای مخالف رژیم پخش شده که ظاهراً آتشسوزی در مخازن سوخت نزدیک فرودگاه قشم را نشان میدهد. اما واشنگتن یا تلآویو هیچ حرفی در این باره نزدهاند. با اینحال مجلۀ اکسپرس معتقد است که احتمال حمله به قشم کم نیست زیرا این جزیره در گلوگاه تنگه هرمز قرار دارد. همچنین قشم روبروی بندرعباس قرار گرفته که یکی از مراکز اصلی نیروی دریایی ایران بهشمار میآید.
بر اساس مشاهدات «مؤسسه مطالعه جنگ» در واشنگتن، قشم میزبان یک پایگاه دریایی سپاه پاسداران نیز هست که قایقهای تندرو کوچک و بسیار چابک را در خود جای داده است. و بالاخره یک پایگاه پرتاب پهپاد و ذخایری از موشک و مین دریایی هم در دل جزیره نهفته که البته مدتهاست از سوی آمریکاییها شناسایی شده است.
دفاع غیرمتمرکز
به نوشتۀ اکسپرس، جمهوری اسلامی از بیست سال قبل خود را برای سناریوی آشوب منطقهای آماده کرده است. دکترین دفاعی که در سال ۲۰۰۶ توسط علی خامنهای تدوین شد، پیشبینی میکرد که اگر ایران آغازگر جنگ نباشد، در پاسخ به «دشمن»، تنگۀ هرمز احتمالاً بسته خواهد شد تا جریان انرژی «بهطور جدی مختل» گردد.
در نتیجه، بخش بزرگی از ساختار دفاعی ایران بر همین اساس طراحی شده است. علیرضا نادر، تحلیلگر مستقل ایرانی در آمریکا، میگوید: «تمام استانها و جزایر ایران مانند قشم در یک راهبرد دفاع غیرمتمرکز (یا پراکنده) ادغام شدهاند. این دکترین به تابآوری حکومت کمک میکند، زیرا تداوم عملیات را حتی در صورت حذف رهبران یا مراکز تصمیمگیری تضمین میکند.»
در فاصله ۱۲۰ کیلومتری قشم، جزیرۀ خارگ، به تازگی هدف حملات آمریکا قرار گرفت و نزدیک به ۹۰ هدف نظامی بمباران شد. دونالد ترامپ همچنین تهدید کرده است که اگر تهران انسداد تنگه هرمز را برطرف نکند، زیرساختهای نفتی خارگ را نابود خواهد کرد.
اما دو روز پیش از ترامپ، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هشدار داده بود که اگر آمریکا و اسرائیل به جزایر خلیج فارس حمله کنند، ایران «خویشتنداری نشان نخواهد داد» و «خون متجاوزان را خواهد ریخت.»
اکسپرس معتقد است که در نقشۀ جنگ تهران، تمامی۱۳ جزیرۀ متعلق به ایران در خلیج فارس باید سلاحی تعیینکننده در جنگی نامتقارن باشد.