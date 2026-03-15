رادیو بین المللی فرانسه - هفته‌نامۀ فرانسوی اکسپرس باور دارد که از نظر رژیم جمهوری اسلامی، تمامی جزایر متعلق به ایران در خلیج فارس می‌توانند سلاحی مهم در جنگی نامتقارن باشند. به همین دلیل نیز ممکن است جزیرۀ بزرگ قشم بعد از خارگ هدف حملات آمریکا قرار گیرد.

زمانی بود که حکومت جمهوری اسلامی رویای تبدیل جزیرۀ قشم به رقیب دبی را در سر داشت.

این بزرگ‌ترین جزیرۀ خلیج فارس که به درازای تقریباً صد کیلومتر در نزدیکی تنگۀ هرمز خفته است، با طبیعت شگفت‌انگیز خود همه خصوصیات لازم را برای جذب گردشگر از سراسر جهان دارد. قشم حتی در سال ۲۰۱۷ به خاطر میراث طبیعی استثنایی خود در فهرست یونسکو ثبت شد.

اما اینک، با ادامۀ جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، قشم بیشتر به یک هدف بالقوۀ نظامی تبدیل شده است.

پایگاه دریایی سپاه پاسداران

درست یک هفته پیش - ۱۷ اسفند - عباس عراقچی، وزیر خارجه، در شبکۀ ایکس نوشت: «آمریکا با حمله به یک تأسیسات آب‌شیرین‌کن در جزیرۀ قشم، مرتکب جنایتی آشکار و از سر استیصال شد. در پی این حمله، تأمین آب در ۳۰ روستا با اختلال مواجه شده است.»

اما این ادعا از سوی واشنگتن تأیید نشد، با اینحال یک روز بعد، ایران تأسیسات مشابهی را در بحرین هدف قرار داد.

اگرچه آب شیرین‌شده برای ایران به اندازه کشورهای خلیج فارس مسئله‌ای حیاتی نیست، اما آب به طور کلی در تمامی این منطقه یک عامل استراتژیک و تعین‌کننده محسوب می‌شود. با اینهمه، به نوشتۀ اکسپرس، زیرساخت‌های نفتی قشم مهم‌تر از تأسیسات آب‌شیرین‌کن است. در سال ۲۰۲۲، نخستین پالایشگاه تخصصی برای فرآوری نفت فوق‌سنگین در این جزیره افتتاح شد.