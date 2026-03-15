از تحمیل تشیع در عصر صفوی تا گسست از جمهوری اسلامی

در روایت رایج بسیاری از شرق‌شناسان، تشیع چنان با هویت ایرانی درآمیخته که گویی ایران از آغاز سرزمینی ذاتاً شیعی بوده است. پس از تحمیل خشونت بار تشیع توسط دولت صفوی در آغاز قرن شانزدهم، تجربه جمهوری اسلامی پارادوکس تازه‌ای پدید آورد : حکومتی که با هدف استقرار دولت دینی شکل گرفت، در عمل به یکی از مهم‌ترین محرک‌های روند سکولاریزاسیون و گسست جامعه ایران از دین در عرصۀ قدرت تبدیل شد

ناصر اعتمادی - رادیو بین المللی فرانسه

در انگارۀ بسیاری از شرق‌شناسان، تشیع چنان با هویت ملی ایرانیان درآمیخته است که گویی این سرزمین از آغاز تاریخ اسلامی شدن اجباری‌اش جامعه‌ای شیعی بوده است. اما واقعیت تاریخی پیچیده‌تر از این روایت ذات‌انگارانه است. تا آغاز قرن شانزدهم میلادی، ایران در اکثریت قاطع خود جامعه‌ای سنّی‌مذهب بود و بزرگ‌ترین چهره‌های فرهنگ و ادب فارسی در چارچوب همین سنت دینی می‌اندیشیدند و می‌نوشتند.

دگرگونی بنیادین در سال ۱۵۰۱ میلادی رخ داد؛ زمانی که شاه اسماعیل صفوی پس از تسلط بر تبریز، تشیع دوازده‌امامی را مذهب رسمی دولت تازه‌تأسیس خود اعلام کرد. این تصمیم صرفاً یک تغییر مذهبی نبود، بلکه تحولی سیاسی و ژئوپولیتیک بود که سرنوشت ایران را برای قرن‌ها رقم زد.

دولت صفوی و اعلام تشیع

شاه اسماعیل از خاندان صفوی بود؛ دودمانی که ریشه در یک طریقت صوفی داشت و در سواحل دریای خزر شکل گرفته بود. این طریقت در طی قرن پانزدهم به تدریج به تشیع نزدیک شد و هنگامی که به قدرت سیاسی رسید، تشیع را به عنوان مذهب رسمی دولت اعلام کرد.

در همان سال نخست سلطنت، فرمان داده شد که خطبه‌های نماز به نام امام دوازدهم شیعیان خوانده شود. از آن پس دولت صفوی خود را حامی تشیع معرفی کرد و برای تثبیت این هویت مذهبی در سراسر ایران سیاستی سخت‌گیرانه در پیش گرفت.

برخلاف آنچه در برخی روایت‌های شرق‌شناسانه و یا در گفتمان رسمی روحانیت شیعه در قدرت القا می‌شود، این روند صرفاً نتیجه یک تحول طبیعی فرهنگی نبود. گسترش تشیع در ایران صفوی در بسیاری از موارد با استفاده از قدرت دولت و خشونت آشکار همراه بود. از مردم خواسته شد به صورت علنی وفاداری خود را به تشیع اعلام کنند و حتی در برخی مناطق نخستین خلفای اهل سنت را لعن کنند. کسانی که از پذیرش مذهب جدید سر باز می‌زدند با مجازات‌های سنگین روبرو می‌شدند.

در این سیاست، رقابت ژئوپولیتیک با امپراتوری عثمانی -که خود را مدافع جهان سنّی می‌دانست - نقشی تعیین‌کننده داشت. صفویان با رسمی کردن تشیع نه تنها کوشیدند هویت مذهبی ایران را تغییر دهند، بلکه عملاً مرز سیاسی و مذهبی تازه‌ای میان ایران و جهان سنّی ایجاد کردند.

روحانیت و ساختار قدرت

یکی از نشانه‌های اجباری و تصنعی بودن تشیع رسمی در آغاز حکومت صفوی آن بود که ایران در آن زمان فاقد نهادهای علمی شیعی بود. تشیع پیش از صفویان در ایران اقلیتی کوچک به شمار می‌رفت و فقها و مدارس دینی لازم برای اداره یک دولت شیعی وجود نداشت.