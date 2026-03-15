Sunday, Mar 15, 2026

صفحه نخست » پژوهشگاه فضایی طرشت در آتش سوخت

tarash.jpgکانال تلگرام وحید‌آنلاین، روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ ویدیویی را از آتش‌سوزی در ویرانه‌های «پژوهشگاه فضایی» طرشت تهران منتشر و به نقل از شاهدان از حرکت ماشین‌های آتش نشانی به سوی این مکان خبر داده است.

خبرنامه گویا - پژوهشگاه فضایی طرشت یک مرکز تحقیقاتی دولتی که در حوزه فناوری‌های فضایی، طراحی ماهواره، سامانه‌های پرتاب، سنجش از دور و برخی فناوری‌های مرتبط با موشک فعالیت می‌کند و از مراکز مهم برنامه فضایی جمهوری اسلامی در کنار سازمان فضایی ایران محسوب می‌شود. این مرکز به دلیل ماهیت «دوگانه» فناوری‌های فضایی (قابل استفاده در برنامه موشکی و نظامی) از نظر بین‌المللی حساس تلقی می‌شود و در گزارش‌های تحریمی و امنیتی زیاد نام آن آمده است.

