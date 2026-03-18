موساد همه اطلاعاتت را داریم، فرمانده: تورا قرآن کمکمان کنید!

وال استریت ژورنال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

کشته‌شدن دو مقام ارشد جمهوری اسلامی بخشی از کارزار فشرده‌ای است که هدف آن تضعیف ساختار قدرت در تهران است.

علی لاریجانی، مقام ارشد امنیتی حکومت، چند روز پیش در تجمعی در تهران ظاهر شد و از «شجاعت رهبران» سخن گفت، اما تنها چهار روز بعد در حمله موشکی به مخفیگاهش در حاشیه تهران کشته شد.

همان شب، پس از دریافت اطلاعات از شهروندان داخل ایران، اسرائیل محل اختفای غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج، را در یک چادر در منطقه‌ای جنگلی شناسایی کرد و او نیز در حمله هوایی کشته شد.

به گفته مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، این حملات بخشی از راهبردی است که هدف آن ایجاد شرایطی برای فروپاشی کنترل داخلی حکومت است.

اسناد عملیاتی که وال‌استریت ژورنال مشاهده کرده نشان می‌دهد اسرائیل از ابتدای جنگ به‌طور سیستماتیک مراکز فرماندهی، پایگاه‌های بسیج، پلیس و واحدهای امنیت داخلی را هدف قرار داده تا نیروهای سرکوب را از مقرها به محل‌های موقت و سپس به مخفیگاه‌ها عقب براند.

مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل با برخی فرماندهان جمهوری اسلامی تماس تلفنی مستقیم برقرار کرده و آنها را تهدید کرده‌اند که در صورت سرکوب مردم، خود و خانواده‌شان هدف قرار خواهند گرفت.