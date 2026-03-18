Wednesday, Mar 18, 2026

صفحه نخست » گزارش وال استریت ژورنال از تماس تلفنی موساد با فرماندهان جمهوری اسلامی

mossad.jpgموساد همه اطلاعاتت را داریم، فرمانده: تورا قرآن کمکمان کنید!

وال استریت ژورنال - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

کشته‌شدن دو مقام ارشد جمهوری اسلامی بخشی از کارزار فشرده‌ای است که هدف آن تضعیف ساختار قدرت در تهران است.

علی لاریجانی، مقام ارشد امنیتی حکومت، چند روز پیش در تجمعی در تهران ظاهر شد و از «شجاعت رهبران» سخن گفت، اما تنها چهار روز بعد در حمله موشکی به مخفیگاهش در حاشیه تهران کشته شد.

همان شب، پس از دریافت اطلاعات از شهروندان داخل ایران، اسرائیل محل اختفای غلامرضا سلیمانی، فرمانده بسیج، را در یک چادر در منطقه‌ای جنگلی شناسایی کرد و او نیز در حمله هوایی کشته شد.

به گفته مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی، این حملات بخشی از راهبردی است که هدف آن ایجاد شرایطی برای فروپاشی کنترل داخلی حکومت است.

اسناد عملیاتی که وال‌استریت ژورنال مشاهده کرده نشان می‌دهد اسرائیل از ابتدای جنگ به‌طور سیستماتیک مراکز فرماندهی، پایگاه‌های بسیج، پلیس و واحدهای امنیت داخلی را هدف قرار داده تا نیروهای سرکوب را از مقرها به محل‌های موقت و سپس به مخفیگاه‌ها عقب براند.

مقام‌های اطلاعاتی اسرائیل با برخی فرماندهان جمهوری اسلامی تماس تلفنی مستقیم برقرار کرده و آنها را تهدید کرده‌اند که در صورت سرکوب مردم، خود و خانواده‌شان هدف قرار خواهند گرفت.

در یکی از تماس‌هایی که به گفته منابع، توسط مأموران موساد انجام شده، مأمور به زبان فارسی به یک فرمانده پلیس می‌گوید:

«ما همه چیز را درباره تو می‌دانیم. تو در فهرست ما هستی. بهتر است در کنار مردم بایستی، وگرنه سرنوشتت مثل فرماندهانت خواهد بود.»

در پاسخ، فرمانده می‌گوید:

«به قرآن قسم دشمن شما نیستم... ما خودمان هم در خطر هستیم.»

به گفته منابع امنیتی، این تماس‌ها بخشی از جنگ روانی برای تضعیف روحیه نیروهای امنیتی و جلوگیری از سرکوب اعتراضات احتمالی است.

گزارش‌ها حاکی است که بسیاری از نیروهای امنیتی پس از حملات، در خودروها، مساجد، ورزشگاه‌ها یا حتی ساختمان‌های مسکونی پناه می‌گیرند و از استقرار در مراکز رسمی خودداری می‌کنند.

در برخی موارد، اسرائیل پس از دریافت گزارش‌های مردمی، ایست‌های بازرسی و واحدهای بسیج را به‌صورت نقطه‌ای هدف قرار داده است.

با وجود این فشارها، نیروهای امنیتی هنوز کنترل خیابان‌ها را در دست دارند و با تهدید به تیراندازی مانع شکل‌گیری اعتراضات گسترده می‌شوند.

با این حال، مقام‌های اسرائیلی معتقدند فرسایش اقتصادی، حملات مداوم و شکاف در ساختار امنیتی می‌تواند در بلندمدت حکومت را به نقطه فروپاشی برساند.

مطلب بعدی...
حمله امریکا به مواضع مستحکم موشکی در نزدیکی تنگه هرمز با بمب‌های سنگرشکن

تصاویر دلخراش از میزان تلفات حمله اسرائیل به تهران ۱۸+
تصاویری از مرتضی لاریجانی که به همراه پدرش کشته شد
چند تصویر کمتر دیده شده از شیرین عبادی
دوست دختر حسين شمخانى در كانادا
دیدار و دریافت جایزه هنرمندان سرشناس از شاه و فرح پهلوی
تصاویر دختر امریکانشین باقر اردشیر لاریجانی
چگونه ازدواج پسر نتانیاهو قربانی جنگ با ایران شد
مطالبه طرفداران جمهوری اسلامی کف لندن

از سایت های دیگر

ایران در آستانه انقلابی مانند انقلاب ۱۹۷۹ قرار دارد
فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ برادر غیرتی
هفت دلیل تمایل زنان و مردان به شریک جوان‌تر
دوران محمدرضاشاهی؛ درآمد هر ایرانی هزار دلار

الگوی حکمرانی پهلوی: مسیر ایرانیان برای احیا و نجات ایران آینده
زنی «جادوگر» که میلیون‌ها یورو از قربانیان خود سرقت کرد
زنان دلسوزترند یا مردان؟
تصاویر دیده نشده از مراحل ساخت سد کرج
چهره دیگر جزیره کیش که تاکنون ندیده اید
دستبند شیر و خورشید

