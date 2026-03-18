قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با انتشار پیامی هشدارآمیز از شهروندان و ساکنان اطراف برخی تاسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواست فورا این مناطق را ترک کنند.
در این پیام از پالایشگاه سامرف و مجتمع پتروشیمی الجبیل در عربستان سعودی، میدان گازی الحصن در امارات متحده عربی و مجتمع پتروشیمی مسیعید و پالایشگاه راس لفان در قطر بهعنوان «اهداف مستقیم و مشروع» نام برده شده و گفته شده این مراکز ممکن است در ساعات آینده هدف قرار گیرند.
قرارگاه خاتمالانبیا همچنین دولتهای منطقه را مسئول پیامدهای احتمالی دانست و گفت پیشتر هشدارهایی درباره «ورود به مسیر خطرناک» داده شده بود.
گسترش جنگ به زیرساختهای انرژی
رادیو بین المللی فرانسه - رسانههای بینالمللی از حملۀ هوایی اسرائیل به تأسیسات گازی پارس جنوبی و عسلویه خبر میدهند. این حمله که به گفتۀ منابع اسرائیلی با هماهنگی آمریکا انجام شده، نشاندهندۀ ورود جنگ به مرحله هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی انرژی ایران است.
میدان گازی پارس جنوبی، که ایران آن را به طور مشترک با قطر بهرهبرداری میکند، بزرگترین ذخیرۀ گاز طبیعی جهان به شمار میرود و نقش حیاتی در صادرات انرژی ایران دارد. خبرگزاری رسمی تسنیم نیز تأیید کرده که برخی واحدهای پتروشیمی در این منطقه هدف قرار گرفتهاند، هرچند میزان دقیق خسارات هنوز مشخص نیست.
به گفتۀ منابع اسرائیلی، برخلاف حملات پیشین به تأسیسات نفتی که نگرانیهایی درباره افزایش قیمت جهانی نفت ایجاد کرده بود، هدف قرار دادن زیرساختهای گازی حساسیت کمتری در بازارهای جهانی برانگیخته است. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، با اشاره به این حملات، جمهوری اسلامی را «بزرگترین حامی دولتی تروریسم» خوانده و تأکید کرده است: «ما بهسرعت در حال از کار انداختن آنها هستیم.»