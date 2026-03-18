Wednesday, Mar 18, 2026

صفحه نخست » هشدار قرارگاه خاتم‌الانبیا درباره تاسیسات انرژی در خلیج فارس

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با انتشار پیامی هشدارآمیز از شهروندان و ساکنان اطراف برخی تاسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر خواست فورا این مناطق را ترک کنند.

wlarge.jpgدر این پیام از پالایشگاه سامرف و مجتمع پتروشیمی الجبیل در عربستان سعودی، میدان گازی الحصن در امارات متحده عربی و مجتمع پتروشیمی مسیعید و پالایشگاه راس لفان در قطر به‌عنوان «اهداف مستقیم و مشروع» نام برده شده و گفته شده این مراکز ممکن است در ساعات آینده هدف قرار گیرند.

قرارگاه خاتم‌الانبیا همچنین دولت‌های منطقه را مسئول پیامدهای احتمالی دانست و گفت پیش‌تر هشدارهایی درباره «ورود به مسیر خطرناک» داده شده بود.

گسترش جنگ به زیرساخت‌های انرژی

رادیو بین المللی فرانسه - رسانه‌های بین‌المللی از حملۀ هوایی اسرائیل به تأسیسات گازی پارس جنوبی و عسلویه خبر می‌دهند. این حمله‌ که به گفتۀ منابع اسرائیلی با هماهنگی آمریکا انجام شده، نشان‌دهندۀ ورود جنگ به مرحله هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی انرژی ایران است.

میدان گازی پارس جنوبی، که ایران آن را به‌ طور مشترک با قطر بهره‌برداری می‌کند، بزرگ‌ترین ذخیرۀ گاز طبیعی جهان به شمار می‌رود و نقش حیاتی در صادرات انرژی ایران دارد. خبرگزاری ‌رسمی تسنیم نیز تأیید کرده که برخی واحدهای پتروشیمی در این منطقه هدف قرار گرفته‌اند، هرچند میزان دقیق خسارات هنوز مشخص نیست.

به گفتۀ منابع اسرائیلی، برخلاف حملات پیشین به تأسیسات نفتی که نگرانی‌هایی درباره افزایش قیمت جهانی نفت ایجاد کرده بود، هدف قرار دادن زیرساخت‌های گازی حساسیت کمتری در بازارهای جهانی برانگیخته است. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، با اشاره به این حملات، جمهوری اسلامی را «بزرگ‌ترین حامی دولتی تروریسم» خوانده و تأکید کرده است: «ما به‌سرعت در حال از کار انداختن آن‌ها هستیم.»

مطلب قبلی...
1313.jpg
علی انصاری مجوز ساخت ۳۳ آپارتمان در لندن را دریافت کرد
مطلب بعدی...
khatib.jpg
حذف اسماعیل خطیب، از معماران ساختار سرکوب جمهوری اسلامی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar18.jpg
تصاویر دلخراش از میزان تلفات حمله اسرائیل به تهران ۱۸+
daily18-1.jpg
تصاویری از مرتضی لاریجانی که به همراه پدرش کشته شد
one18.jpg
چند تصویر کمتر دیده شده از شیرین عبادی
oholic18.jpg
دوست دختر حسين شمخانى در كانادا
gooyatv25.jpg
دیدار و دریافت جایزه هنرمندان سرشناس از شاه و فرح پهلوی
goftar6.jpg
تصاویر دختر امریکانشین باقر اردشیر لاریجانی
daily12.jpg
چگونه ازدواج پسر نتانیاهو قربانی جنگ با ایران شد
goftar17.jpg
مطالبه طرفداران جمهوری اسلامی کف لندن

از سایت های دیگر

دختران و نوه‌های حاکمان ایران، در لس‌آنجلس مینی‌ژوپ می‌پوشند
هشدار پزشکان به والدین پس از مشاهده رشد «آلت جنسی مردانه» در یک دختر
آغاز روند پیری زودتر از چیزی است که فکرش را می‌کنید
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
الگوی حکمرانی پهلوی: مسیر ایرانیان برای احیا و نجات ایران آینده
euro.jpg
زنی «جادوگر» که میلیون‌ها یورو از قربانیان خود سرقت کرد
janal.jpg
زنان دلسوزترند یا مردان؟
gtv.jpg
تصاویر دیده نشده از مراحل ساخت سد کرج
onenews1-1.jpg
چهره دیگر جزیره کیش که تاکنون ندیده اید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy