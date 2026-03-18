ویدیویی تأییدنشده در کانال اکس ویسگراد ۲۴ دست‌به‌دست می‌شود. این ویدیو ظاهراً صحنه حمله‌ای را نشان می‌دهد که در آن از داخل یک خودرو به یک ایست بازرسی نیروهای شبه‌نظامی بسیج تیراندازی می‌شود. در این کلیپ کوتاه، حدوداً ۱۰ ثانیه‌ای، خودرویی در تاریکی به موانع نزدیک می‌شود و هم‌زمان، نور ناشی از شلیک‌های پیاپی، صحنه را روشن می‌کند.

این ویدیو هم‌زمان با گزارش هایی درباره افزایش فشار بر حکومت منتشر شده است؛ از جمله اینکه شماری از نیروهای بسیج از حضور در محل مأموریت خود خودداری می‌کنند.

توضیح مهم: این ویدیو تاکنون توسط هیچ رسانه معتبر و مستقلی تأیید نشده است.

More and more reports of drive-by shooting attacks against Basij militia checkpoints in Iran.



The regime is under pressure and more and more Basij militia members are refusing to show up for work in the morning. -- Visegrád 24 (@visegrad24) March 18, 2026

