جاناتان ساکردوتی - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

علی لاریجانی نه «اصلاح‌طلب» بود و نه چهره‌ای میانه‌رو، بلکه یکی از مهره‌های کلیدی در ساختار سرکوب جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت با این حال، بخش‌هایی از رسانه‌های بریتانیایی و غربی تصویری متفاوت و تعدیل‌شده از او ارائه دادند.

چند روز پیش با تعجب برنامه‌ای از اسکای‌نیوز را تماشا می‌کردم که در آن تصاویر تبلیغاتی جمهوری اسلامی از حضور لاریجانی در خیابان‌های ایران در روز قدس پخش می‌شد. مجریان این شبکه با تأکید می‌گفتند این تصاویر نشان‌دهنده «قدرت» ایران است، چراکه او بدون ترس از ترور در میان مردم قدم می‌زند.

مدت‌هاست نسبت به پوشش اسکای‌نیوز از خاورمیانه تردید دارم، اما این بار حتی برای من هم شوکه‌کننده بود که چنین روایت آشکاراً تبلیغاتی، بدون هیچ نگاه انتقادی بازنشر می‌شود. حالا که خبر کشته شدن او در حمله اسرائیل منتشر شده، شاید همان رسانه‌ها بخواهند در مراسمی نمادین همراه با برخی مقامات بریتانیایی برای او سوگواری کنند؛ همان‌طور که پیش‌تر برای چهره‌های ارشد جمهوری اسلامی چنین فضایی ایجاد شد.

بی‌بی‌سی نیز تفاوت چندانی نداشت.

واکنش رسانه ملی بریتانیا حتی فراتر رفت و به نوعی تحلیل عجیب و خطرناک رسید. گوینده خبر با لحنی محتاطانه هشدار داد که حذف چهره‌هایی که «میانه‌رو» تلقی می‌شوند، ممکن است به قدرت گرفتن افراد «تندروتر و کم‌تجربه‌تر» منجر شود و روند تغییر در ایران را پیچیده‌تر کند.

جرمی بوئن نیز لاریجانی را «چهره‌ای عمل‌گرا»، «منعطف» و «کسی که می‌توان با او کار کرد» توصیف کرد. او البته پذیرفت که لاریجانی در هفته‌های اخیر سخنان «تند و جنگ‌طلبانه» مطرح کرده اما گویا این موضوع چندان مهم تلقی نشد.