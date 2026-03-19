حمله به تاسیسات نظامی خارک امکان کنترل سرنوشت ایران را به آمریکا می‌دهد

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، گفت که حمله به تاسیسات نظامی ایران در جزیره خارک، به ایالات متحده امکان کنترل سرنوشت این کشور را می‌دهد.

وزیر جنگ آمریکا: امروز بزرگ‌ترین حمله به ایران انجام می‌شود

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست خبری در پنتاگون گفت: «تا کنون بیش از ۷ هزار هدف نظامی در ایران را هدف قرار داده‌ایم و امروز نیز بزرگ‌ترین حمله را انجام خواهیم داد.»

pic.twitter.com/J5rk97Vmmd -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 19, 2026

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: هلیکوپترهای آپاچی در جبهه جنوب ایران فعال شدند

در ادامه کنفرانس خبری در وزارت دفاع آمریکا، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای دستیابی به اهداف خود «در حال برنامه‌ریزی» است و به طور «بی‌امان» در حال دنبال کردن و نابود کردن قابلیت‌های موشکی و نیروی دریایی ایران است.

او اضافه می‌کند که از سلاح‌های سنگرشکن ۲۲۷۰ کیلوگرمی برای حمله به اهداف زیرزمینی استفاده شده است.