حمله به تاسیسات نظامی خارک امکان کنترل سرنوشت ایران را به آمریکا میدهد
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، گفت که حمله به تاسیسات نظامی ایران در جزیره خارک، به ایالات متحده امکان کنترل سرنوشت این کشور را میدهد.
وزیر جنگ آمریکا: امروز بزرگترین حمله به ایران انجام میشود
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نشست خبری در پنتاگون گفت: «تا کنون بیش از ۷ هزار هدف نظامی در ایران را هدف قرار دادهایم و امروز نیز بزرگترین حمله را انجام خواهیم داد.» pic.twitter.com/J5rk97Vmmd-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 19, 2026
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: هلیکوپترهای آپاچی در جبهه جنوب ایران فعال شدند
در ادامه کنفرانس خبری در وزارت دفاع آمریکا، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده برای دستیابی به اهداف خود «در حال برنامهریزی» است و به طور «بیامان» در حال دنبال کردن و نابود کردن قابلیتهای موشکی و نیروی دریایی ایران است.
او اضافه میکند که از سلاحهای سنگرشکن ۲۲۷۰ کیلوگرمی برای حمله به اهداف زیرزمینی استفاده شده است.
به گفته آقای کین این سلاحها برای عبور از بتن طراحی شدهاند و پس از عبور از این موانع، منفجر میشوند.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید که ایالات متحده در حال تمرکز بر طرف شرق در داخل حریم هوایی ایران است تا پهپادهای تهاجمی آنها را «شکار و نابود» کند.
به گفته وی در حال حاضر هلیکوپترهای آپاچی ایاچ-۶۴ در سراسر جنوب ایران درگیر شدهاند و «قایقهای تندرو تهاجمی» را در تنگه هرمز هدف قرار میدهند.
او در ادامه گفت که آمریکا در عراق هم به گروههای شبهنظامی وابسته به ایران حمله کرده است.