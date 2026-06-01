Monday, Jun 1, 2026

صفحه نخست » حمله تند یک مداح به کوروش؛ بله، ما عرب‌پرست هستیم

maddahKourosh.jpgخبرنامه گویا - امیر فرشاد ابراهیمی با انتشار ویدئویی در شبکه ایکس نوشت: «عرب دوس داره!» در این ویدئو که از یک مراسم نوحه‌خوانی منتشر شده، یک مداح با شعار «بله ما عرب‌پرست هستیم» و «کوروش بزرگ نیست، بزرگ نام علی است» دیده می‌شود.

او همچنین در بخشی از سخنانش می‌گوید: «ما علی را داریم، شما چه دارید؟»

این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده و بار دیگر بحث بر سر تقابل میان هویت ملی ایرانی و روایت‌های ایدئولوژیک مورد حمایت جریان‌های مذهبی حامی حکومت را مطرح کرده است.

***

