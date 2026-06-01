خبرنامه گویا - امیر فرشاد ابراهیمی با انتشار ویدئویی در شبکه ایکس نوشت: «عرب دوس داره!» در این ویدئو که از یک مراسم نوحه‌خوانی منتشر شده، یک مداح با شعار «بله ما عرب‌پرست هستیم» و «کوروش بزرگ نیست، بزرگ نام علی است» دیده می‌شود.

او همچنین در بخشی از سخنانش می‌گوید: «ما علی را داریم، شما چه دارید؟»

این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده و بار دیگر بحث بر سر تقابل میان هویت ملی ایرانی و روایت‌های ایدئولوژیک مورد حمایت جریان‌های مذهبی حامی حکومت را مطرح کرده است.

ویدیویی از یک مراسم «نوحه خوانی» منتشر شده که در آن یک ذاکر لانتوری با شعارهایی علیه ملی‌گرایان ایرانی دیده می‌شود:

«بله ما عرب‌پرست هستیم! کوروش "بزرگ" نیست! بزرگ نام علی است!» pic.twitter.com/gdoq9LWEF3 -- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) May 31, 2026

