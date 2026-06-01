از کمبود ویتامین دی تا مرگ در خانه امن؛ سرنوشت مسئول فلسطین نیروی قدس
بِهنام قلیپور در شبکه اکس نوشت: محمدسعید ایزدی، مسئول بخش فلسطین نیروی قدس سپاه از ترس اسرائیل اینقدر در زیرزمین پنهان شد که استخوانهایش به قول دخترش به خاطر کمبود ویتامین D ترک خورد.
او در پناهگاه هم در دسترس اسرائیل بود و عاقبت در خانه امنی در قم به همراه نوجوانی ۱۶ ساله کشته شد!
***
دو احتمال درباره خبر استعفا