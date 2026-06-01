



از کمبود ویتامین دی تا مرگ در خانه امن؛ سرنوشت مسئول فلسطین نیروی قدس

محمدسعید ایزدی، مسئول بخش فلسطین نیروی قدس سپاه از ترس اسرائیل این‌قدر در زیرزمین پنهان شد که استخوان‌هایش به قول دخترش به خاطر کمبود ویتامین D ترک خورد.

او در پناهگاه هم در دسترس اسرائیل بود و عاقبت در خانه‌ امنی در قم به همراه نوجوانی ۱۶ ساله کشته شد! -- Behnam Gholipour (@beehnam) June 1, 2026

