نبیه بری: حزبالله آماده پذیرش یک آتشبس کامل و فوری با اسرائیل است
علی حمدان، مشاور ارشد رییس پارلمان لبنان به اکسیوس گفت که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، به دولت ترامپ گفته است حزبالله آماده پذیرش یک آتشبس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را نیز تضمین خواهد کرد.
بر اساس گزارش اکسیوس، آمریکا طی روزهای گذشته طرحی برای آتشبس مرحلهای ارائه کرده بود که بر اساس آن حزبالله باید حملات خود به شمال اسرائیل را متوقف میکرد و در مقابل، اسرائیل نیز متعهد میشود بیروت را هدف حمله قرار ندهد و آتشبس بهتدریج به سایر مناطق گسترش یابد.
اما به گفته منابع، علی حمدان این پیشنهاد را رد کرده و خواستار آتشبس کامل شده است.
به گزارش اکسیوس، در مقابل، یک مقام آمریکایی گفته است که ارزیابی واشینگتن از پاسخ بری همچنان «ناامیدکننده و مبهم» باقی مانده است.
رسانههای اسرائیلی: ترامپ و نتانیاهو تلفنی گفتوگو کردند
به گزارش کانال ۱۱ اسرائیل، دور تازهای از گفتوگوها میان اسرائیل و آمریکا در جریان است تا از یکسو مانع ادامه درگیریها در لبنان شود و از سوی دیگر از فروپاشی احتمالی مذاکرات میان اسرائیل و لبنان جلوگیری کند.
ترامپ پس از گفتوگو با نتانیاهو: هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نخواهد شد
دونالد ترامپ در تروثسوشال نوشت که گفتوگویی «بسیار پربار» با نخستوزیر اسرائیل داشته است.
او افزود: «هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نخواهد شد و نیروهایی که در مسیر اعزام بودند نیز هماکنون بازگردانده شدهاند.»
رییسجمهوری آمریکا ادامه داد: «همچنین، از طریق نمایندگان بلندپایه، گفتوگوی بسیار خوبی با حزبالله داشتم و آنها موافقت کردند که همه تیراندازیها متوقف شود. اسرائیل به آنها حمله نخواهد کرد و آنها نیز به اسرائیل حمله نخواهند کرد.»
بیبیسی: حملات جمهوری اسلامی به ۲۰ سایت نظامی آمریکا در منطقه آسیب زده است
بیبیسی بر اساس تحلیل ویدیوها و تصاویر ماهوارهای گزارش داد که حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۴۰ روزه، به ۲۰ سایت نظامی آمریکا در هشت کشور منطقه آسیب زده است؛ یافتهای که به گفته این رسانه نشان میدهد دامنه حملات تهران گستردهتر از آن چیزی بوده که بهطور عمومی اعلام شده است.
این رسانه بریتانیایی در گزارشی که دوشنبه ۱۱ خرداد منتشر شد، نوشت بررسی میزان خسارت مشاهدهشده در تاسیسات آمریکا طبق دادههای ماهوارهای، نشان میدهد که ضدحملات تهران دقیقتر و گستردهتر از آن چیزی است که مقامهای آمریکایی پیشتر اذعان کردهاند.
بر اساس این تحلیل، تاسیسات آسیبدیده در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عراق، اردن، بحرین و عمان قرار دارند. با این حال، این رسانه نوشت رقم واقعی ممکن است بالاتر باشد و برخی تحلیلگران شمار پایگاههای هدف قرارگرفته را تا ۲۸ پایگاه برآورد کردهاند.
بر اساس این گزارش، سه آتشبار پیشرفته ضد موشک بالستیک در پایگاههای هوایی الرویس و الصدر در امارات متحده عربی و پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن از جمله تجهیزات ارزشمندی هستند که در این حملات آسیب دیدهاند.
پشت پرده بیانیه سپاه، تحرکات نتانیاهو و سکوت ترامپ
کلمه: میرحسین موسوی در بیمارستان بستری شد