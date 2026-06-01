Monday, Jun 1, 2026

صفحه نخست » اعلام آمادگی حزب‌الله برای پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل

ceasefire.jpgنبیه بری: حزب‌الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است

علی حمدان، مشاور ارشد رییس پارلمان لبنان به اکسیوس گفت که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، به دولت ترامپ گفته است حزب‌الله آماده پذیرش یک آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را نیز تضمین خواهد کرد.

بر اساس گزارش اکسیوس، آمریکا طی روزهای گذشته طرحی برای آتش‌بس مرحله‌ای ارائه کرده بود که بر اساس آن حزب‌الله باید حملات خود به شمال اسرائیل را متوقف می‌کرد و در مقابل، اسرائیل نیز متعهد می‌شود بیروت را هدف حمله قرار ندهد و آتش‌بس به‌تدریج به سایر مناطق گسترش یابد.

اما به گفته منابع، علی حمدان این پیشنهاد را رد کرده و خواستار آتش‌بس کامل شده است.

به گزارش اکسیوس، در مقابل، یک مقام آمریکایی گفته است که ارزیابی واشینگتن از پاسخ بری همچنان «ناامیدکننده و مبهم» باقی مانده است.

رسانه‌های اسرائیلی: ترامپ و نتانیاهو تلفنی گفت‌وگو کردند

به گزارش کانال ۱۱ اسرائیل، دور تازه‌ای از گفت‌وگوها میان اسرائیل و آمریکا در جریان است تا از یک‌سو مانع ادامه درگیری‌ها در لبنان شود و از سوی دیگر از فروپاشی احتمالی مذاکرات میان اسرائیل و لبنان جلوگیری کند.

ترامپ پس از گفت‌وگو با نتانیاهو: هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نخواهد شد

دونالد ترامپ در تروث‌سوشال نوشت که گفت‌وگویی «بسیار پربار» با نخست‌وزیر اسرائیل داشته است.

او افزود: «هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نخواهد شد و نیروهایی که در مسیر اعزام بودند نیز هم‌اکنون بازگردانده شده‌اند.»

رییس‌جمهوری آمریکا ادامه داد: «همچنین، از طریق نمایندگان بلندپایه، گفت‌وگوی بسیار خوبی با حزب‌الله داشتم و آنها موافقت کردند که همه تیراندازی‌ها متوقف شود. اسرائیل به آنها حمله نخواهد کرد و آنها نیز به اسرائیل حمله نخواهند کرد.»

بی‌بی‌سی: حملات جمهوری اسلامی به ۲۰ سایت نظامی آمریکا در منطقه آسیب زده است

بی‌بی‌سی بر اساس تحلیل ویدیوها و تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد که حملات جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۴۰ روزه، به ۲۰ سایت نظامی آمریکا در هشت کشور منطقه آسیب زده است؛ یافته‌ای که به گفته این رسانه نشان می‌دهد دامنه حملات تهران گسترده‌تر از آن چیزی بوده که به‌طور عمومی اعلام شده است.

این رسانه بریتانیایی در گزارشی که دوشنبه ۱۱ خرداد منتشر شد، نوشت بررسی میزان خسارت مشاهده‌شده در تاسیسات آمریکا طبق داده‌های ماهواره‌ای، نشان می‌دهد که ضدحملات تهران دقیق‌تر و گسترده‌تر از آن چیزی است که مقام‌های آمریکایی پیش‌تر اذعان کرده‌اند.

بر اساس این تحلیل، تاسیسات آسیب‌دیده در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عراق، اردن، بحرین و عمان قرار دارند. با این حال، این رسانه نوشت رقم واقعی ممکن است بالاتر باشد و برخی تحلیلگران شمار پایگاه‌های هدف قرارگرفته را تا ۲۸ پایگاه برآورد کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، سه آتشبار پیشرفته ضد موشک بالستیک در پایگاه‌های هوایی الرویس و الصدر در امارات متحده عربی و پایگاه هوایی موفق‌السلطی در اردن از جمله تجهیزات ارزشمندی هستند که در این حملات آسیب دیده‌اند.

مطلب قبلی...
tadayoni.jpg
پشت پرده بیانیه سپاه، تحرکات نتانیاهو و سکوت ترامپ
مطلب بعدی...
mousavi.jpg
کلمه: میرحسین موسوی در بیمارستان بستری شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily1.jpg
نکاتی درباره فاطمه صفا همسر پرویز قلیچ خانی
one1.jpg
جراحی ۲۰۰ هزاردلاری ابرو گوندش سوژه رسانه های ترکیه شد
goftar8.jpg
مهرداد فرهمند گزارشگر سابق بی بی سی همراه همسر دومش هستی پودفروش
oholic28.jpg
در بازار قدیم رشت چه گذشت؟
goftar1.jpg
مبینا نعمت زاده که از تیم ملی کنار گذاشته شد کیست
daily2.jpg
همجنسگرایی سوژه فیلم آخوند فیلمساز شد!
tv31.jpg
کشف حجاب مسعود پزشکیان
one31-2.jpg
کلاه عجیب عاطفه رضوی در مراسم تقدیر از امدادگران هلال احمر

از سایت های دیگر

رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند
مهمانی لاکچری سفارت جمهوری اسلامی، خبری از حجاب هم نبود
کاریکاتور هفته: از اینجا ببُر!
دختران و نوه‌های حاکمان ایران، در لس‌آنجلس مینی‌ژوپ می‌پوشند

پر بیننده ترین ها



tv1.jpg
ازدواج دوآلیپا و کالوم ترنر در لندن
euro.jpg
چرا خلبانان ریش ندارند؟
kayhan.jpg
دلایل تاریخی جانبداری دموکرات‌های آمریکا از جمهوری اسلامی
janjal.jpg
این زن ایرانی‌تبار با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ۳ میلیارد دلار سود کرد
mall.jpg
کتاب سه رادمرد بزرگ
gtv.jpg
بازگشت مهناز افشار به سینما با «قرار نوامبر»

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy