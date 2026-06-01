خبرنامه گویا - ویدیویی از احمد ایراندوست، بازیگر سینما و تلویزیون، در شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. او در این ویدیو صراحتاً از مصرف مشروبات الکلی، حضور در کابارهها و ارتباط با برخی خوانندگان خارج از کشور سخن میگوید و همزمان حمایت خود از قاسم سلیمانی و مسعود پزشکیان را نیز اعلام میکند.
این اظهارات به یکی از تناقضهای شناختهشده جمهوری اسلامی اشاره میکند؛ نظامی که دههها شهروندان را بهدلیل همین سبک زندگی تحت فشار، بازداشت یا محرومیت قرار داده، اما برخی چهرههای نزدیک به حاکمیت یا حامیان آن بدون نگرانی از پیامدها، از همان رفتارها سخن میگویند.
این افراد عملاً از هر دو سو سود میبرند؛ هم از آزادیهای شخصی که برای دیگران ممنوع است و هم از نزدیکی به ساختار قدرتی که همین محدودیتها را بر جامعه تحمیل کرده است.
ورژن تراز جمهوری اسلامی دیگه پنهان هم نمیکنن:-- Amir Farshad EBRAHIMI (@Goftaniha) May 31, 2026
احمد ایراندوست : مشروبمو میخورم، کابارهمو میرم؛ دستبوس حاج قاسمم هستم pic.twitter.com/1EJPXtOPc8
***
***
حمله تند یک مداح به کوروش؛ بله، ما عربپرست هستیم
مبینا نعمتزاده از تیم ملی کنار گذاشته شد