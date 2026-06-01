ایندیپندنت فارسی - انتشار ویدئویی از رفتار عجیب یک زائر زن و قوی‌هیکل ایرانی در مراسم رجم شیطان، توجه بسیاری از زائران را جلب کرده و با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی همراه شده است.

در این ویدئو، این حاجیه ایرانی با سر دادن فریاد «الله اکبر» و شعارهایی علیه اسرائیل، با شتاب و قدرت فراوان به سوی ستون‌ها سنگ‌ریزه پرتاب می‌کند.

مناسک «رجم شیطان» یکی از ارکان اصلی حج تمتع است که هر سال در شهر منا در نزدیکی مکه برگزار می‌شود و در جریان آن، زائران به سه ستون یا دیوار نمادین به نام‌های جمره صغری (کوچک)، جمره وسطی (میانی) و جمره کبری یا عقبه (بزرگ) سنگ‌ریزه پرتاب می‌کنند.

pic.twitter.com/i18gedukm8 -- independentpersian (@indypersian) June 1, 2026

