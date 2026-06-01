علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی، در ویدیویی که از او منتشر شده، درباره شماری از مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور گفت: «من ۱۴۰ رفیق درست و حسابی در آمریکا دارم که دکتر و مهندس هستند.

نگاه نکنید چهار نفر می‌آیند جلوی دوربین می‌رقصند. این افراد لش و لوش‌هایی بودند که چند سال پیش فرار کردند و رفتند.» او در این سخنان تلاش کرد میان ایرانیان موفق مقیم آمریکا و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی تمایز قائل شود.

دبیر پیش از این نیز در اظهاراتی مشابه، بخشی از ایرانیان خارج از کشور را «آویزان»، «پلشت» و «به دردنخور» توصیف کرده بود.

