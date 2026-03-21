سازمان امدادرسانی ملی اسرائیل اعلام کرد در پی اصابت یک موشک بالستیک جمهوری اسلامی به ساختمانی در شهر دیمونا در جنوب اسرائیل، بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند. به گفته این سازمان، بیشتر مجروحان دچار جراحات سطحی هستند.



بر اساس اعلام نیروهای امدادی، موشک به‌طور مستقیم به یک ساختمان در این شهر اصابت کرد.



سازمان ماگن داوید آدوم اعلام کرد یک پسربچه ۱۰ ساله که بر اثر اصابت ترکش زخمی شده، در وضعیت متوسط تحت درمان قرار دارد.

With the number of angles showing the ballistic missile impact in Dimona (I've seen at least nine so far), it's clear that for people living in this city, a siren means going outside to film.🤦‍♂️ pic.twitter.com/sQ103hNI5S -- Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026





این سازمان افزود دیگر مجروحان بر اثر اصابت ترکش، زمین خوردن هنگام حرکت به سمت پناهگاه یا دچار شدن به اضطراب حاد آسیب دیده‌اند.

Footage shows the moment an Iranian ballistic missile struck the southern city of Dimona this evening. pic.twitter.com/fCYwtgAj5x -- Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026

***