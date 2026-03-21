ایران به برزخِ خطر افتاده ای دریغ

عقل از میانِ معرکه جا مانده، ای دریغ



پس از گذشت ۴۷ سال از استقرار جمهوری اسلامی، ارزیابی کارنامه این نظام دیگر صرفاً یک قضاوت سیاسی نیست، بلکه ضرورتی برای فهم موقعیت کنونی ایران و ترسیم مسیر آینده است. در این چهار دهه، سه حوزه کلیدی ،سیاست خارجی، اقتصاد و حکمرانی داخلی نه‌تنها به ثبات و کارآمدی نرسیده‌اند، بلکه در بسیاری موارد به سرچشمه بحران‌های مزمن تبدیل شده‌اند.



در عرصه سیاست خارجی، الگوی تصمیم‌گیری مبتنی بر تقابل، هزینه‌های سنگینی بر کشور تحمیل کرده است. این رویکرد، به‌جای تقویت امنیت ملی، در مواردی به افزایش تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی انجامیده و ایران را در موقعیتی پرریسک قرار داده است. در واقع سیاست خارجی رژیم بزرگترین تهدید امنیت ملی بوده است.در حوزه اقتصادی، گسترش رانت، فساد ساختاری و اقتصاد غیرشفاف، فاصله میان ظرفیت‌های بالقوه کشور و واقعیت معیشتی مردم را به‌شدت افزایش داده است؛ به‌گونه‌ای که بخش قابل توجهی از جامعه با چالش‌های جدی در تأمین نیازهای اولیه مواجه است.

در زمینه آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی نیز، محدودیت‌های گسترده موجب کاهش سرمایه اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی شده است که گاه تداعی قرون وسطاست.



با این حال، آنچه تا مدت‌ها به‌عنوان ستون اصلی بقای نظام شناخته می‌شدیعنی ساختارهای امنیتی و نظامی ، اکنون با نشانه‌هایی از فرسایش و آسیب‌پذیری روبه‌رو است. هشدار وزیر اطلاعت پیشین درباره نفوذاسراییل که توجهی به آن نشد و عملا تاروپود امنیت کشور متلاشی شد، همراه با فشارهای خارجی ،جنگ ۱۲ روزه و جنگ کنونی، نشان می‌دهد که این حوزه ها نیز دیگر از ثبات پیشین برخوردار نیستد. با وجود این، همچنان می‌توان آن ها را آخرین تکیه‌گاه حفظ وضعیت موجود دانست.



در این میان، یک پارادوکس مهم شکل گرفته است: تشدید تهدیدات خارجی، در عین افزایش خطر برای کشور، می‌تواند به انسجام موقت داخلی به نفع حاکمیت منجر شود. بخشی از جامعه، به‌ویژه قشر خاکستری، در مواجهه با احتمال بی‌ثباتی یا مداخله خارجی، ممکن است از مواضع انتقادی فاصله گرفته و به گزینه «حفظ وضع موجود» گرایش پیدا کند. این پدیده، اگرچه قابل درک است، اما در عمل می‌تواند به تداوم چرخه‌ای منجر شود که در آن بحران‌های بیرونی به بازتولید قدرت درونی کمک می‌کنند.