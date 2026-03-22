Sunday, Mar 22, 2026

صفحه نخست » تهدید ترامپ به حمله به نیروگاه‌های ایران در صورت باز نشدن تنگه هرمز ظرف ۴۸ ساعت

trumhoruz.jpgایران اینترنشنال - دونالد ترامپ در تازه‌ترین موضع‌گیری خود، به جمهوری اسلامی ایران، ۴۸ ساعت مهلت داد تا تنگه هرمز را «به‌طور کامل و بدون تهدید» برای کشتیرانی باز کند؛ او هشدار داده در غیر این‌صورت، آمریکا «نیروگاه‌های برق» ایران را هدف قرار می‌دهد.

طی ۴ تا ۸ هفته گذشته مجموعه‌ای از اقدامات حکومت ایران- از ارسال پیام‌های رادیویی مبنی بر «عدم اجازه عبور»، تهدید علنی به آتش زدن کشتی‌ها، مین‌ریزی، و حملات پهپادی یا قایق‌های انفجاری به شناورها - به اختلال و توقف رفت‌وآمد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز انجامیده و بازار جهانی انرژی را با جهش قیمت و کمبود عرضه مواجه کرده است.

به‌گزارش رویترز، بسته‌شدن موثر تنگه هرمز عبور حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان را مختل کرده و تنها در سه هفته نخست جنگ، حدود ۴۰۰ میلیون بشکه عرضه را از بازار خارج کرده است؛ قیمت شاخص‌های جهانی نفت بیش از ۵۰ درصد بالا رفته و در معاملات فیزیکی، نفت خاورمیانه رکوردهایی نزدیک به ۱۶۴ دلار را ثبت کرده است.

در واکنش، آمریکا نیروهای بیشتری به منطقه اعزام کرده، درباره اسکورت دریایی و حتی سناریوهای فشار بیشتر (از جمله گزینه تصرف جزیره خارک) بحث کرده و از متحدان خواسته برای «تضمین آزادی کشتیرانی» در تنگه هرمز مشارکت کنند؛ با این حال، بسیاری از کشورها مشارکت نظامی را محدود یا مشروط به توقف درگیری‌ها کرده‌اند.

اختلال در تنگه هرمز از اواخر فوریه و همزمان با آغاز حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران شدت گرفت. مقام یک ماموریت دریایی اتحادیه اروپا گفته بود کشتی‌ها پیام‌های VHF (عدم اجازه عبور) از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دریافت کرده‌اند که بر اساس آن «هیچ کشتی اجازه عبور از تنگه هرمز را ندارد».

تهران سپس تهدیدهای صریح‌تری مطرح کرد. از جمله، یک مقام ارشد مشاور فرمانده سپاه در ۱۱ اسفند اعلام کرد «تنگه بسته است» و هر کشتی که تلاش کند عبور کند «به آتش کشیده می‌شود».

در هفته‌های بعد، گزارش‌های متعدد از حمله به شناورها (از جمله با «قایق‌های انفجاری» و «پهپادهای دریایی») و نیز گزارش‌های اطلاعاتی از «مین‌ریزی» در مسیر عبور منتشر شد.

همزمان با تشدید بحران انرژی، دولت ترامپ برای کنترل قیمت‌ها اقداماتی مکمل انجام داده است: از جمله صدور معافیت ۳۰ روزه برای فروش نفت ایرانِ «بارگیری‌شده روی نفتکش‌ها» (حدود ۱۴۰ میلیون بشکه) به‌منظور افزایش موقت عرضه جهانی.

