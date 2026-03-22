طی ۴ تا ۸ هفته گذشته مجموعه‌ای از اقدامات حکومت ایران- از ارسال پیام‌های رادیویی مبنی بر «عدم اجازه عبور»، تهدید علنی به آتش زدن کشتی‌ها، مین‌ریزی، و حملات پهپادی یا قایق‌های انفجاری به شناورها - به اختلال و توقف رفت‌وآمد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در خلیج فارس و تنگه هرمز انجامیده و بازار جهانی انرژی را با جهش قیمت و کمبود عرضه مواجه کرده است.

به‌گزارش رویترز، بسته‌شدن موثر تنگه هرمز عبور حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز مایع جهان را مختل کرده و تنها در سه هفته نخست جنگ، حدود ۴۰۰ میلیون بشکه عرضه را از بازار خارج کرده است؛ قیمت شاخص‌های جهانی نفت بیش از ۵۰ درصد بالا رفته و در معاملات فیزیکی، نفت خاورمیانه رکوردهایی نزدیک به ۱۶۴ دلار را ثبت کرده است.

در واکنش، آمریکا نیروهای بیشتری به منطقه اعزام کرده، درباره اسکورت دریایی و حتی سناریوهای فشار بیشتر (از جمله گزینه تصرف جزیره خارک) بحث کرده و از متحدان خواسته برای «تضمین آزادی کشتیرانی» در تنگه هرمز مشارکت کنند؛ با این حال، بسیاری از کشورها مشارکت نظامی را محدود یا مشروط به توقف درگیری‌ها کرده‌اند.