نگارندهٔ چکیده و بررسی: محمدرضا رضایی

اسفند ۲۵۸۴

کتاب «کارنامه و تأثیر دگراندیشان ازلی در ایران»، نوشتهٔ منوچهر بختیاری (متولد ۱۳۴۰ خورشیدی در ایران)، یکی از آثار مهم و پژوهشی در حوزهٔ تاریخ اندیشه و جریان‌های فکری ایران به شمار می‌رود که با نگاهی موشکافانه و مستند به بررسی نقش و تأثیر جریان‌های فکری نوگرا، به‌ویژه دگراندیشان ازلی، در تحولات اجتماعی و سیاسی ایران معاصر می‌پردازد. این کتاب که در مجموع ۵۲۵ برگ را در بر می‌گیرد، حاصل سال‌ها تحقیق و پژوهش نویسنده‌ای است که خود در بستر تاریخ معاصر ایران زیسته و از نزدیک با تحولات فکری و فرهنگی این سرزمین آشنا بوده است. نخستین چاپ این کتاب در پاییز سال ۲۰۱۶ میلادی توسط انتشارات فروغ در شهر کلن آلمان منتشر شد و از آن زمان تاکنون مورد توجه پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به تاریخ اندیشه در ایران و خارج از کشور قرار گرفته است.

این اثر را بی‌تردید می‌توان در شمار کتاب‌هایی قرار داد که برای فهم دقیق و عمیق آن، نه‌تنها آشنایی مقدماتی با تاریخ ایران کافی نیست، بلکه علاقه‌ای جدی و پژوهشگرانه به تاریخ معاصر ایران، تحولات فکری و اجتماعی پرفرازونشیب آن، و نیز آشنایی گسترده با ادبیات غنی و زبان فارسی و ظرایف آن ضروری است. علاوه بر این، آگاهی از تحولات زبانی و واژگانی که جامعهٔ ایرانی در دو سدهٔ اخیر تجربه کرده و نیز داشتن دایرهٔ واژگان نسبتاً گسترده و آشنایی با اصطلاحات خاص تاریخی و کلامی، به خواننده کمک می‌کند تا مباحث پیچیده، لایه‌لایه و گاه فلسفی مطرح‌شده در کتاب را بهتر درک کند و از ظرایف استدلال‌های نویسنده بهره‌مند شود.

کتاب حاضر در هفت بخش اصلی و چندین فصل فرعی تنظیم شده است و به شکلی نظام‌مند به بررسی اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها، فعالیت‌ها و کنش‌های فردی و جمعی جریان‌های فکری دگراندیش، با تأکید ویژه بر جریان ازلیان، در تاریخ معاصر ایران می‌پردازد. اگرچه دامنهٔ پژوهش از نظر تاریخی تمام دورهٔ قاجار و حتی اندکی پس از آن را در بر می‌گیرد، اما تمرکز اصلی کتاب بر دورهٔ منتهی به انقلاب مشروطه و سال‌های نخستین آن است؛ دوره‌ای سرنوشت‌ساز و طلایی که در آن، جامعهٔ ایران برای نخستین بار شاهد شکل‌گیری، گسترش و نهادینه شدن بحث‌های فکری تازه و بنیادینی دربارهٔ دین، سیاست، حقوق فردی و جمعی، آموزش نوین، قانون‌خواهی و ساختار اجتماعی بود.

نویسنده در این اثر ارزشمند می‌کوشد با تکیه بر اسناد دست اول، نامه‌ها، خاطرات، متون منتشرشده و گاه منتشرنشده، و نیز با تحلیل محتوای آثار به‌جامانده از آن دوره، به روشنی نشان دهد که چگونه برخی جریان‌های فکری نوگرا و روشنفکری با طرح پرسش‌هایی بنیادین و گاه تابوشکنانه، تفسیرهای سنتی و مسلط از دین و قدرت سیاسی را که قرن‌ها بی‌چون‌وچرا پذیرفته شده بودند، به چالش کشیدند و با نقد خرافات، جمود فکری و استبداد سیاسی، زمینه‌های ذهنی و عینی لازم برای تحولات بزرگی همچون انقلاب مشروطه را فراهم آوردند.

پیدایش چنین تفسیرهای نو و گاه ریشه‌ای از دین، که در بسیاری موارد نوعی اعتراض فکری، فلسفی و اجتماعی نیز محسوب می‌شد، به حدود دویست سال پیش و به اواخر دورهٔ صفویه و اوایل دورهٔ قاجار بازمی‌گردد؛ زمانی که اندیشه‌های اصلاحی و انتقادی در بستر مکتب‌هایی مانند شیخیه جوانه زد. ریشه‌های اولیه و تکوین این جریان فکری مهم و تأثیرگذار در شهرهای تاریخی و فرهنگی چون شیراز، اصفهان، کرمان، کاشان و یزد شکل گرفت و به‌تدریج با گسترش شبکه‌های ارتباطی و رفت‌وآمد اندیشمندان و بازرگانان، به شهرهای مهم دیگری مانند تهران، تبریز و مشهد نیز گسترش یافت. در ادامه، این اندیشه‌ها حتی از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رفت و در مراکز مهم فرهنگی، علمی و فکری جهان اسلام و حتی اروپا، از جمله استانبول، بغداد، قاهره، اسکندریه، بمبئی و کلکته، نیز مورد توجه و بحث و بررسی روشنفکران و اندیشمندان ایرانی مقیم خارج قرار گرفت.

در این میان، علی‌محمد شیرازی، مشهور به باب (۱۸۱۹-۱۸۵۰)، به عنوان شخصیتی محوری، کاریزماتیک و بی‌نهایت تأثیرگذار در شکل‌گیری و جهت‌دهی به این جریان فکری نوپا ایفای نقش کرد. او که از شاگردان برجسته و نزدیک سید کاظم رشتی، از رهبران برجسته و تأثیرگذار مکتب فکری ـ کلامی شیخیه بود، با برخورداری از شخصیتی کاریزماتیک، نفوذ کلام فوق‌العاده و توانایی خارق‌العاده در جذب پیروان و شاگردان مشتاق، توانست در مدت کوتاهی توجه بسیاری از جویندگان حقیقت و اندیشه‌های نو را به خود جلب کرده و آنان را گرد خود جمع کند. او با طرح دیدگاه‌هایی تازه، رادیکال و گاه انقلابی، بسیاری از مبانی سنتی و مسلط تفسیر دین در اسلام شیعی اثنی‌عشری را مورد پرسش و تردید جدی قرار داد و با شجاعت تمام کوشید افق‌های فکری تازه‌ای در برابر جامعهٔ سنتی ایران بگشاید.

باب اعتقاد راسخ داشت که جامعهٔ بشری در حال تحول و پیشرفت مداوم است و قوانین و برداشت‌های دینی نیز به تبع آن باید بتوانند خود را با شرایط جدید فکری، اجتماعی و فرهنگی هماهنگ کنند و پاسخگوی نیازهای متغیر انسان‌ها در ادوار مختلف باشند. تفسیر نوین و بدیع او از آموزه‌های دینی، که بعدها توسط پیروانش تدوین و تکمیل شد، عمدتاً در کتاب «بیان» گردآوری شد؛ اثری محوری و بنیادین که در نگاه پیروان و علاقه‌مندانش اهمیت ویژه‌ای داشت و تلاش می‌کرد مفاهیم عمیق دینی و معنوی را در قالبی تازه، زنده و متناسب با مقتضیات زمانه ارائه دهد و از جمود و ایستایی فکری خارج کند. از دیدگاه باب، تاریخ دین هرگز ایستا و تمام‌شده نیست و جهان هستی همواره در حال تکامل بوده و نیازمند پیام‌آوران، مصلحان و اندیشه‌های تازه‌ای است که بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای فکری، معنوی و اخلاقی انسان در دوره‌های مختلف تاریخی باشند.