در همان دقایق آغازین حملات اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، رئیس‌جمهور آمریکا به نکته‌ای اشاره کرد دایر بر اینکه در حملات ماه ژوئن ۲۰۲۵ علیه حکومت اسلامی-شیعی تهران، برنامهٔ هسته‌ای آن را کاملاً «نابود» کرده‌اند. واژهٔ مورد استفاده او «OBLITERATED» بود؛ یعنی امحا، انهدام، محو و نابودی. با این حال، در همان حال هدف حملهٔ ماه فوریهٔ ۲۰۲۶ را نیز از میان بردن توان هسته‌ای ایران اعلام می‌کرد.

خوب به یاد دارم که در یکی از روزهای ماه اوت سال ۲۰۱۹ ــ و اگر حافظه‌ام خطا نکند روز ۲۸ اوت بود ــ شبکهٔ خبری سی‌ان‌ان در آمریکا گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور وقت آمریکا، یعنی همین ترامپ، ظرف شش روز ۴۸ بار ادعای جعلی کرده یا به عبارتی دروغ گفته است؛ به‌طور نسبی روزی هشت دروغ.

اکنون همین شخص فرماندهٔ کل قواست. او تقریباً هر روز، با شیفتگی و شوریدگی کامل و با شهوتی که برای قرار گرفتن در برابر دوربین دارد ــ و شاید از این کار از نظر روانی نوعی مسرت اخلاقی نیز به دست می‌آورد ــ ادعاهای بسیاری مطرح می‌کند که درستی و صحت آنها محل شک و تردید است و گاه حتی در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی «دروغ» ارزیابی می‌شوند.

در چنین وضعی، فرماندهان ارشد نظامی چاره‌ای ندارند جز اینکه امور جاری این حملات علیه ایران را به گونه‌ای اداره کنند که با سخنان و موضع‌گیری‌های فرماندهٔ کل قوا در تضاد قرار نگیرد؛ حتی اگر آن سخنان نادرست یا دروغ باشد.

به این ترتیب، همهٔ رشته‌ها پنبه می‌شود و خیال‌بافی‌های کسی که ممکن است حتی ارزیابی درستی از اوضاع نداشته باشد ــ و تحت تأثیر تحریکات دیگران دست به اقدامی زده باشد ــ بر روند امور حاکم می‌شود؛ اقدامی که معلوم نیست نتیجهٔ نهایی آن چه خواهد بود، یا اساساً اگر نتیجه‌ای داشته باشد، چه زمانی پدیدار خواهد شد.

آنچه در این میان باید در نظر داشت این است که بهای سنگین، طاقت‌فرسا و شاید جبران‌ناپذیر این تحولات را ملت ایران ــ و فقط ملت ایران ــ خواهند پرداخت؛ چه حکومت منحوس اسلامی-شیعی تهران سرنگون شود و فرضاً حکومت پادشاهی پهلوی زمام امور را در دست گیرد، و چه جمهوری خلقی یا لیبرال ادارهٔ ایران را بر عهده بگیرد.