خبرنامه گویا - بابک تقوایی در شبکهٔ X مدعی شد دولت ایالات متحده در حال برنامهریزی برای عملیاتی مرتبط با سه جزیرهٔ ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک است. به گفتهٔ او، آمریکا همزمان با افزایش حضور نظامی خود در خاورمیانه، با ارسال سیگنال مذاکره با محمدباقر قالیباف، تلاش میکند عنصر غافلگیری را حفظ کند.
او همچنین ادعا کرده است که قالیباف سالهاست با دولت آمریکا در ارتباط بوده و این موضوع تازهای نیست، اما بسیاری از مردم تازه اکنون متوجه آن شدهاند. به گفتهٔ تقوایی، قالیباف هرگز در فهرست تحریمهای آمریکا قرار نگرفت.
بر اساس این گزارش، چهار فروند هواپیمای ای-۲دی هاوکآی نیروی دریایی آمریکا در حال حرکت به سمت پایگاه هوایی پرینس سلطان در عربستان سعودی هستند. علاوه بر این، شش فروند EA-18G گراولر دیروز به پایگاه هوایی اوودا در اسرائیل منتقل شدهاند و ۱۲ فروند اف-۱۶سی از اسکادرانهای ۷۷ و ۷۹ نیروی هوایی آمریکا نیز در حال انتقال به این منطقه هستند. همچنین دو ناو تهاجمی آبی-خاکی و یک ناوگروه ضربتی دیگر نیز به سمت منطقه در حرکتاند.
در ادامهٔ این ادعا آمده است که آمریکا در حالی که در ظاهر وارد مذاکره شده، همزمان برای سناریوی احتمالی کنترل سه جزیرهٔ ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک آماده میشود.
*هیچ خبرگزاری این ادعا را تأیید نکرده است
BREAKING: The U.S. government is reportedly planning operations involving the three Iranian islands of Abu Musa, Greater Tunb, and Lesser Tunb. The United States is increasing its military presence in the Middle East while maintaining an element of surprise by signaling... pic.twitter.com/HfGyd1aU6e-- Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 23, 2026