Monday, Mar 23, 2026

صفحه نخست » ادعای جنجالی بابک تقوایی: طرح آمریکا برای جزایر سه‌گانه

taghvayee.jpgخبرنامه گویا - بابک تقوایی در شبکهٔ X مدعی شد دولت ایالات متحده در حال برنامه‌ریزی برای عملیاتی مرتبط با سه جزیرهٔ ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک است. به گفتهٔ او، آمریکا همزمان با افزایش حضور نظامی خود در خاورمیانه، با ارسال سیگنال مذاکره با محمدباقر قالیباف، تلاش می‌کند عنصر غافلگیری را حفظ کند.

او همچنین ادعا کرده است که قالیباف سال‌هاست با دولت آمریکا در ارتباط بوده و این موضوع تازه‌ای نیست، اما بسیاری از مردم تازه اکنون متوجه آن شده‌اند. به گفتهٔ تقوایی، قالیباف هرگز در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار نگرفت.

بر اساس این گزارش، چهار فروند هواپیمای ای-۲دی هاوک‌آی نیروی دریایی آمریکا در حال حرکت به سمت پایگاه هوایی پرینس سلطان در عربستان سعودی هستند. علاوه بر این، شش فروند EA-18G گراولر دیروز به پایگاه هوایی اوودا در اسرائیل منتقل شده‌اند و ۱۲ فروند اف-۱۶سی از اسکادران‌های ۷۷ و ۷۹ نیروی هوایی آمریکا نیز در حال انتقال به این منطقه هستند. همچنین دو ناو تهاجمی آبی-خاکی و یک ناوگروه ضربتی دیگر نیز به سمت منطقه در حرکت‌اند.

در ادامهٔ این ادعا آمده است که آمریکا در حالی که در ظاهر وارد مذاکره شده، همزمان برای سناریوی احتمالی کنترل سه جزیرهٔ ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک آماده می‌شود.

*هیچ خبرگزاری این ادعا را تأیید نکرده است

fire.jpg
esai.jpg
goftar23.jpg
goftar23-1.jpg
daily23.jpg
oholic23.jpg
one3-2.jpg
daily16.jpg
daily22.jpg
daily29.jpg
kayhan.jpg
euro.jpg
iranmall.jpg
gtv.jpg
one22-1.jpg
dw.jpg
