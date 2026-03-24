تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، گفت ممکن است طی شش ماه آینده دولت‌های جدیدی در ایران، ونزوئلا و کوبا روی کار بیایند که خواهان روابط دوستانه با ایالات متحده باشند.

او بامداد سه‌شنبه چهارم فروردین، با انتشار ویدیویی از مصاحبه‌اش با پادکست «تریگرنومتری» در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد که در صورت تحقق چنین سناریویی، این تحول می‌تواند «بزرگ‌ترین تغییر ژئوپلیتیکی از زمان سقوط دیوار برلین» باشد.

In the next 6 months, we could see new governments in Iran, Venezuela, and Cuba.



If we end up with governments in those countries that want to be friends with America, that'd be the biggest geopolitical shift since the fall of the Berlin Wall. pic.twitter.com/uRJbVv7SHJ -- Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) March 23, 2026

