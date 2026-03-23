Monday, Mar 23, 2026

صفحه نخست » آمریکا: عراقچی تنها یک دستگاه «فکس» است؛ مذاکره باید با قالیباف انجام شود

ghalibaf.jpgخبرنامه گویا - گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه در روند مذاکرات می‌گوید ایالات متحده در تلاش است تماس‌های غیرمستقیم با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و یک کانال ارتباطی مستقیم با یکی از تصمیم‌گیران ارشد در تهران باز کند.

به گفته این منابع، واشینگتن صراحتاً اعلام کرده که نمی‌خواهد از طریق وزیر خارجه، عباس عراقچی، مذاکره کند؛ زیرا او فاقد اختیار واقعی در تصمیم‌گیری دانسته می‌شود. یکی از منابع حتی او را «دستگاه فکس» توصیف کرده که فقط پیام‌ها را منتقل می‌کند.

در مقابل، آمریکا قصد دارد با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، وارد گفت‌وگو شود؛ فردی که به‌گفته منابع، ارتباط نزدیکی با رهبر تازه منصوب‌شده، مجتبی خامنه‌ای، دارد و پس از ترور علی لاریجانی به یکی از بانفوذترین چهره‌های قدرت در ایران تبدیل شده است.

یک منبع نزدیک به مذاکرات می‌گوید کشورهای میانجی مصر، ترکیه و پاکستان نشانه‌هایی از «تمایل بیشتر» در هر دو طرف ایرانی و آمریکایی برای پیشبرد گفت‌وگوها مشاهده کرده‌اند.

به گفته این منبع، «ایرانی‌ها آماده بررسی موضوع بودند و آمریکایی‌ها هم به‌دلیل فشار بازارها و قیمت نفت تمایل داشتند روند مذاکرات جلو برود»، اشاره‌ای به این وضعیت که ایران عملاً تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان، را بسته و همین موضوع بازارهای جهانی را تحت فشار قرار داده است.

بنیامین نتانیاهو: فرصت جدید برای توافق با ایران باید «منافع حیاتی اسرائیل» را تضمین کند

یورونیوز - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز دوشنبه در اولین واکنش به اعلام مذاکرات دونالد ترامپ با ایران، تاکید کرد که اسرائیل در هر شرایطی از منافع حیاتی خود محافظت خواهد کرد. آقای نتانیاهو در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که امروز در تماسی تلفنی با «دوست خود» ترامپ گفتگو کرده است. به گفته او، رئیس‌جمهور آمریکا معتقد است که اکنون فرصتی فراهم شده تا با تکیه بر «دستاوردهای عظیم نظامی ارتش اسرائیل و ایالات متحده»، اهداف جنگ از طریق یک توافق دیپلماتیک محقق شود؛ توافقی که به گفته آقای نتانیاهو باید ضامن امنیت و منافع کلیدی اسرائیل باشد.

علیرغم گشایش‌های دیپلماتیک، نخست‌وزیر اسرائیل تصریح کرد که حملات این کشور در ایران و لبنان همچنان با قدرت ادامه دارد.


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


پر بیننده ترین ها



Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy