خبرنامه گویا - گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه در روند مذاکرات می‌گوید ایالات متحده در تلاش است تماس‌های غیرمستقیم با جمهوری اسلامی را کنار بگذارد و یک کانال ارتباطی مستقیم با یکی از تصمیم‌گیران ارشد در تهران باز کند.

به گفته این منابع، واشینگتن صراحتاً اعلام کرده که نمی‌خواهد از طریق وزیر خارجه، عباس عراقچی، مذاکره کند؛ زیرا او فاقد اختیار واقعی در تصمیم‌گیری دانسته می‌شود. یکی از منابع حتی او را «دستگاه فکس» توصیف کرده که فقط پیام‌ها را منتقل می‌کند.

در مقابل، آمریکا قصد دارد با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، وارد گفت‌وگو شود؛ فردی که به‌گفته منابع، ارتباط نزدیکی با رهبر تازه منصوب‌شده، مجتبی خامنه‌ای، دارد و پس از ترور علی لاریجانی به یکی از بانفوذترین چهره‌های قدرت در ایران تبدیل شده است.

یک منبع نزدیک به مذاکرات می‌گوید کشورهای میانجی مصر، ترکیه و پاکستان نشانه‌هایی از «تمایل بیشتر» در هر دو طرف ایرانی و آمریکایی برای پیشبرد گفت‌وگوها مشاهده کرده‌اند.

به گفته این منبع، «ایرانی‌ها آماده بررسی موضوع بودند و آمریکایی‌ها هم به‌دلیل فشار بازارها و قیمت نفت تمایل داشتند روند مذاکرات جلو برود»، اشاره‌ای به این وضعیت که ایران عملاً تنگه هرمز، یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای انتقال نفت در جهان، را بسته و همین موضوع بازارهای جهانی را تحت فشار قرار داده است.