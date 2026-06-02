Tuesday, Jun 2, 2026

هما میرافشار درگذشت

homabanner.jpgهما میرافشار، شاعر و ترانه‌سرای نامدار در ۸۹ سالگی در لس‌آنجلس درگذشت

رادیو فردا - مرتضی برجسته اشراقی، با نام هنری مرتضی، سه‌شنبه ۱۲ خرداد، در اینستاگرام نوشت که خانم افشار هفته گذشته چشم از جهان فروبست، اما خانوادهٔ او با تأخیر این خبر را منتشر کردند.

این شاعر و ترانه‌سرا، که بر اساس گزارش‌ها، سال‌ها با بیماری آلزایمر دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد، از پُرکارترین و محبوب‌ترین ترانه‌سرایان قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ بود.

آن‌طور که مرتضی نوشته، خانم افشار بیش از ۶۰۰ ترانه ماندگار سروده است.

هما افشار با بسیاری از خوانندگان برجسته ایرانی از جمله حمیرا، هایده، مهستی، ستار، ابی، داریوش، معین و عارف همکاری داشت.

او در سال ۱۳۱۵ در تهران متولد شد و در جوانی با علی میرافشار، پسرعموی حمیرا، ازدواج کرد. این پیوند، دوستی نزدیکی بین هما و حمیرا ایجاد کرد که به گفته خود او، جرقهٔ تولید بسیاری از ترانه‌ها و همکاری‌های این دو با هم شد.

هما افشار در سال ۱۳۴۸ خورشیدی با ترانه «آسمون» که توسط کوروس سرهنگ‌زاده اجرا شد، به جمع ترانه‌سرایان پیوست و با ترانه «دل می‌گه دلبر می‌یاد» که مهستی آن را خواند، به شهرت رسید.

از معروف‌ترین ترانه‌های او می‌توان به «همزبونم باش» با صدای حمیرا، «دل کوچولو» با صدای مهستی، «مینای دل» و «افسانهٔ هستی» با صدای هایده، «دل من» با صدای داریوش، «شما» با صدای ابی، «لعبت» با صدای شاهرخ، «صبحت بخیر عزیزم» و «عزیز هم قسم» با صدای معین، «دوسِت دارم» با صدای داود بهبودی و «پنجره‌ها» با صدای شهره و شهرام صولتی اشاره کرد.

ترانه «گلپونه‌های وحشی دشت امیدم» باصدای ایرج بسطامی و اکبر گلپا هم از سروده‌های معروف هما افشار بود.

مرتضی،‌خواننده، نوشته که «هما میرافشار با آرزوی دیدار دوبارهٔ وطن از دنیا رفت.»


