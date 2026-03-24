ایندیپندنت - همزمان با گمانه زنی ها درباره اهداف دونالد ترامپ از اعلام در جریان بودن مذاکره با «فردی قابل احترام در ایران که مجتبی خامنه ای نیست»، گزارش ها حاکی از عمیق تر شدن شکاف ها در بین باقیمانده رژیم ایران است.

یوسف پزشکیان، پسر مسعود پزشکیان و مشاور او ،در پیامی نوشته است: «دروغ اعتماد را از بین می‌بره، پیوندها را سست می‌کنه، سرنوشت آدم‌ها و چه بسا ملت‌ها را تغییر می‌ده ... راست بگین حتی اگر به ضررتون باشه.»

عقب‌نشینی و حاشا بعد از افشا؛ یوسف پزشکیان از لحن صریح به فرافکنی پناه برد

آوا تودی - یوسف پزشکیان که در توییت قبلی با لحنی صریح از «دروغ» و فروپاشی اعتماد در حاکمیت پرده برداشته بود، حالا در چرخشی آشکار تلاش کرده با تغییر روایت، از موضع قبلی خود فاصله بگیرد. او در توییت جدید، به‌جای ادامه همان افشاگری مستقیم، مسیر را به سمت فرافکنی و نسبت دادن بحران‌ها به «رسانه‌ها» و عوامل بیرونی منحرف کرده است.

این تغییر لحن ناگهانی، بیش از هر چیز نشان می‌دهد که فشارهای درونی به سرعت وارد عمل شده و او را وادار به عقب‌نشینی و تعدیل مواضع کرده‌اند. حالا با حاشا و تغییر زمین بازی، سعی دارد هزینه حرف‌های قبلی‌اش را کاهش دهد.

این رفت‌وبرگشت‌ها، تصویر روشنی از وضعیت متزلزل درون حاکمیت ارائه می‌دهد؛ جایی که حتی بیان یک واقعیت ساده هم دوام ندارد و گویندگانش ناچار می‌شوند خیلی زود عقب بنشینند و روایت خود را عوض کنند.

