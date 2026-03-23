حمید رسایی، نماینده مجلس نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، از سپاه خواست دفاتر ایران‌اینترنشنال را با موشک هدف قرار دهد. دور تازه‌ای از تلاش جمهوری اسلامی برای خفه کردن شبکه‌های ماهواره‌ای که به رغم قطع کامل اینترنت در کشور، در تلاشند مردم ایران را مطلع کنند.

گزارشی از مجتبا پورمحسن

حمید رسایی، نماینده مجلس نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، از سپاه خواست دفاتر ایران‌اینترنشنال را با موشک هدف قرار دهد. دور تازه‌ای از تلاش جمهوری اسلامی برای خفه کردن شبکه‌های ماهواره‌ای که به رغم قطع کامل اینترنت در کشور، در تلاشند مردم ایران را مطلع کنند.



گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/krBWPxRVLN -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 23, 2026

***