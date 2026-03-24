Tuesday, Mar 24, 2026

صفحه نخست » لبنان سفیر جمهوری اسلامی را اخراج کرد

lebanon.jpgدویچه وله - لبنان سفیر ایران در این کشور را "عنصر نامطلوب" معرفی کرد و از او خواسته شده است ظرف چند روز آینده این کشور را ترک کند.

دبیر کل وزارت خارجه لبنان، اعتبارنامه محمدرضا رئوف شیبانی، سفیر ایران را باطل کرده است و توفیق صمدی خوشخو، کاردار ایران در بیروت نیز احضار شده است.

یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان در این رابطه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز به دبیر کل وزارت امور خارجه دستور دادم، کاردار ایران در لبنان را احضار کند تا او را از تصمیمِ لغو رسمی سفیر تعیین‌شده ایران مطلع سازد.»

رجی در پیام خود محمدرضا رئوف شیبانی را "عنصر نامطلوب" اعلام کرده و گفته است، او باید حداکثر تا ۲۹ مارس (۹ فروردین) خاک لبنان را ترک کند.»

لبنان توسط حزب‌الله که نیروی نیابتی ایران محسوب می‌شود به این جنگ کشیده شده است؛ گروهی که از پذیرش درخواست‌های دولت برای خلع سلاح خودداری کرده است.

این وضعیت به عملیات زمینی در جنوب لبنان منجر شده و باعث آواره شدن بیش از یک میلیون نفر شده است.

