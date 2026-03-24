پس از کشته شدن علی خامنهای و علی لاریجانی در حمله هوایی اسرائیل و در غیاب مجتبی خامنهای، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی احتمالا شناختهشدهترین نام در بین مقامات رژیم ایران است.
به نوشته تایمز اسرائیل، قالیباف ۶۴ ساله نزدیک به سه دهه از ارکان نظام بوده و با سپاه روابط نزدیکی دارد.
در حالی که مجتبی خامنهای، فرزند و جانشین رهبر کشتهشده، در انظار عمومی ظاهر نشده و فقط چند بیانیه مکتوب صادر کرده، قالیباف با انتشار مداوم پیامهایی در رسانه اجتماعی اکس (توییتر سابق) و انجام مصاحبههای متعدد، حضور فعالتری داشته است.
با این حال، برخلاف لاریجانی، قالیباف در تجمع روز قدس حامیان حکومت حضور پیدا نکرد که احتمالا به نگرانیهای امنیتی مربوط بوده است. تجربه کاری قالیباف ترکیبی از نقشهای نظامی و غیرنظامی است، که از فرماندهی نیروی هوافضای سپاه گرفته تا ریاست پلیس، شهرداری تهران و در نهایت ریاست مجلس را شامل میشود.
قالیباف که به جاهطلبی سیاسی شهرت دارد، چندین بار برای ریاستجمهوری نامزد شده اما موفقیتی به دست نیاورده است. مهمترین شکست او در سال ۲۰۰۵ رقم خورد، زمانی که محمود احمدینژاد به پیروزی رسید. او همچنین در انتخاباتهای ۲۰۱۳ و ۲۰۲۴ شرکت کرد و در سال ۲۰۱۷ نیز بهطور موقت وارد رقابت شد اما به نفع نامزد دیگری کنار رفت. بهترین نتیجه انتخاباتی قالیباف کسب جایگاه دوم در سال ۲۰۱۳ بود.
او پس از شکست در انتخابات ۲۰۰۵، ۱۲ سال شهردار تهران شد، جایی که منابع و زمینه کافی برای فساد اقتصادی او فراهم کرد.
گروههای حقوق بشری او را در نقشهای مختلف به مشارکت در سرکوب معترضان متهم کردهاند، از اعتراضهای دانشجویی ۱۹۹۹ گرفته تا جنبش سبز ۲۰۰۹ و خیزش ملی سال ۲۰۲۶.
قالیباف در سال ۲۰۲۰ به ریاست مجلس رسید و در عین همسویی با نهادهای اصلی نظام، گاهی از اصلاحات اقتصادی و نظارت قویتر مجلس حمایت کرده است.