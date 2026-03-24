ویدیوی منتشرشده در رسانههای حکومتی ایران نشان میدهد در حالی که پستهای ایستبازرسی پس از حملات پهپادی با ا ترس و کمبود و تخلیه نیرو مواجه شدهاند، یکی از بسیجیان در این پست میگوید که شغل اصلی او «چایخانه حرم امام رضا» بوده اما به خاطر شرایط فعلی به ایست بازرسی رفته است. pic.twitter.com/CG9XvHVmlQ-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 24, 2026
