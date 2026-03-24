دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، درباره جمهوری اسلامی گفت: «یادتان باشد، همه‌چیز از اینجا شروع می‌شود که آن‌ها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشند و قرار هم نیست سلاح هسته‌ای داشته باشند.»

ترامپ افزود: «داریم درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. و نمی‌خواهم از قبل چیزی بگویم، اما آن‌ها موافقت کرده‌اند که هرگز سلاح هسته‌ای نداشته باشند. آن‌ها با این موضوع موافقت کرده‌اند.»رامپ از دریافت هدیه‌ای از سوی جمهوری اسلامی «مربوط به تنگه هرمز» خبر داد

ترامپ از دریافت هدیه‌ای از سوی جمهوری اسلامی «مربوط به تنگه هرمز» خبر داد

دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفت: «چون آن‌ها قرار است توافق کنند دیروز کاری کردند که واقعاً شگفت‌انگیز بود. آن‌ها به ما یک هدیه دادند و این هدیه امروز به دست ما رسید.»

او افزود: «هدیهٔ بسیار بزرگی بود، با ارزش بسیار زیاد. نمی‌خواهم بگویم چه بود، اما یک امتیاز بسیار مهم بود. آن‌ها این را به ما دادند و گفته بودند که خواهند داد. این برای من یک معنا داشت: ما با افراد درستی طرف هستیم.»

ترامپ گفت که این هدیه «مربوط به تنگه هرمز» بود

او افزود: «می‌دانید، دوست ندارم این را بگویم، اما ما این جنگ را برده‌ایم. ما واقعا هواپیماهایمان را بر فراز تهران و بخش‌های دیگر کشورشان به پرواز درمی‌آوریم و آن‌ها هیچ کاری از دستشان برنمی‌آید.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین گفت که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی عملکرد «عالی» داشته‌اند.