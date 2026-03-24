دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، درباره جمهوری اسلامی گفت: «یادتان باشد، همهچیز از اینجا شروع میشود که آنها نباید سلاح هستهای داشته باشند و قرار هم نیست سلاح هستهای داشته باشند.»
ترامپ افزود: «داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم. و نمیخواهم از قبل چیزی بگویم، اما آنها موافقت کردهاند که هرگز سلاح هستهای نداشته باشند. آنها با این موضوع موافقت کردهاند.»رامپ از دریافت هدیهای از سوی جمهوری اسلامی «مربوط به تنگه هرمز» خبر داد
دونالد ترامپ درباره جمهوری اسلامی گفت: «چون آنها قرار است توافق کنند دیروز کاری کردند که واقعاً شگفتانگیز بود. آنها به ما یک هدیه دادند و این هدیه امروز به دست ما رسید.»
او افزود: «هدیهٔ بسیار بزرگی بود، با ارزش بسیار زیاد. نمیخواهم بگویم چه بود، اما یک امتیاز بسیار مهم بود. آنها این را به ما دادند و گفته بودند که خواهند داد. این برای من یک معنا داشت: ما با افراد درستی طرف هستیم.»
ترامپ گفت که این هدیه «مربوط به تنگه هرمز» بود
او افزود: «میدانید، دوست ندارم این را بگویم، اما ما این جنگ را بردهایم. ما واقعا هواپیماهایمان را بر فراز تهران و بخشهای دیگر کشورشان به پرواز درمیآوریم و آنها هیچ کاری از دستشان برنمیآید.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت که عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی عملکرد «عالی» داشتهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، اعلام کرد که در رابطه با جمهوری اسلامی «موفقیت قابل توجهی» کسب کرده است. او افزود: «ایران دیگر رهبران مؤثری ندارد. آنها خیلی خیلی میخواهند به یک توافق برسند. شما اصلا نمیدانید چقدر زیاد میخواهند به توافق برسند. خواهیم دید چه میشود.» ترامپ گفت: «ما با افراد درست در حال مذاکره هستیم و آنها تمایل دارند به توافق برسند». او ادامه داد: «تقریبا هرچه داشتند از بین رفته است. ما آزادانه بر فراز تهران پرواز میکنیم. آزادانه حرکت میکنیم، هر کاری بخواهیم میتوانیم انجام دهیم.» رییسجمهور آمریکا گقت: «امروز قرار بود که یک نیروگاه بسیار بزرگ تولید برق را هدف قرار دهیم، یکی از بزرگترینها در جهان. و فقط یک شلیک به محل درست، کل نیروگاه را از کار میاندازد و فرو میریزد. اما به خاطر اینکه در حال مذاکره هستیم، دست نگه داشتیم.» فایننشال تایمز از نامه تهران درباره عبور «کشتیهای غیرخصمانه» از تنگه هرمز خبر داد فایننشال تایمز گزارش داد که تهران در نامهای به کشورهای عضو سازمان بینالمللی دریانوردی اعلام کرده است که «کشتیهای غیرخصمانه» میتوانند از تنگه هرمز عبور کنند، مشروط بر اینکه با مقامات جمهوری اسلامی هماهنگی داشته باشند. بر اساس این نامه، کشتیهایی که به آمریکا، اسرائیل و همچنین «سایر شرکتکنندگان در تجاوز» مرتبط هستند، مشمول عبور بیخطر یا عبور «غیرخصمانه» نخواهند شد.
