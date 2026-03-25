ایران اینترنشنال - در حالی که دولت رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ۱۵ شرط را به تهران به‌عنوان شرایط خود برای پایان دادن به جنگ جاری منتقل کرده، کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که به بیشتر این شرایط دسترسی پیدا کرده است.

بر اساس گفته سه منبع آگاه، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، روندی را شکل داده‌اند که شامل «اعلام یک دوره آتش‌بس یک‌ماهه است که طی آن طرفین درباره یک توافق ۱۵ بندی مذاکره خواهند کرد».

این رسانه با استناد به اظهارات یک منبع غربی، ۱۴ مورد از ۱۵ مطالبه و امتیازی را که آمریکا به ایران منتقل کرده، برشمرده است:

مطالبات آمریکا از ایران:

۱. ایران باید توانمندی‌های هسته‌ای موجود خود را برچیند.

۲. ایران باید متعهد شود که هرگز به دنبال سلاح هسته‌ای نرود.

۳. هیچ‌گونه غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران وجود نخواهد داشت.

۴. ایران باید ذخیره حدود ۴۵۰ کیلوگرمی اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد خود را در آینده نزدیک و بر اساس جدول زمانی مورد توافق، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحویل دهد.

۵. تأسیسات هسته‌ای نطنز، اصفهان و فردو باید برچیده شوند.

۶. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد ناظر هسته‌ای سازمان ملل، باید دسترسی کامل، شفافیت و نظارت در داخل ایران داشته باشد.

۷. ایران باید «الگوی» نیروهای نیابتی منطقه‌ای خود را کنار بگذارد.

۸. ایران باید تأمین مالی، هدایت و تسلیح نیروهای نیابتی منطقه‌ای خود را متوقف کند.

۹. تنگه هرمز باید باز بماند و به‌عنوان یک گذرگاه دریایی آزاد عمل کند.

۱۰. برنامه موشکی ایران باید از نظر برد و تعداد محدود شود و آستانه‌های مشخص در مرحله‌ای بعدی تعیین خواهند شد.

۱۱. هرگونه استفاده آینده از موشک‌ها تنها به دفاع از خود محدود خواهد شد.

در مقابل، ایران از مزایای زیر برخوردار خواهد شد:

۱۲. ایران لغو کامل تحریم‌های اعمال‌شده از سوی جامعه بین‌المللی را دریافت خواهد کرد.

۱۳. ایالات متحده به ایران در پیشبرد برنامه هسته‌ای غیرنظامی‌اش، از جمله تولید برق در نیروگاه هسته‌ای بوشهر، کمک خواهد کرد.

۱۴. سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» که امکان بازگرداندن خودکار تحریم‌ها در صورت عدم پایبندی ایران را فراهم می‌کند، حذف خواهد شد.