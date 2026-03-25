ایران اینترنشنال - در حالی که دولت رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، ۱۵ شرط را به تهران بهعنوان شرایط خود برای پایان دادن به جنگ جاری منتقل کرده، کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که به بیشتر این شرایط دسترسی پیدا کرده است.
بر اساس گفته سه منبع آگاه، جرد کوشنر و استیو ویتکاف، روندی را شکل دادهاند که شامل «اعلام یک دوره آتشبس یکماهه است که طی آن طرفین درباره یک توافق ۱۵ بندی مذاکره خواهند کرد».
این رسانه با استناد به اظهارات یک منبع غربی، ۱۴ مورد از ۱۵ مطالبه و امتیازی را که آمریکا به ایران منتقل کرده، برشمرده است:
مطالبات آمریکا از ایران:
۱. ایران باید توانمندیهای هستهای موجود خود را برچیند.
۲. ایران باید متعهد شود که هرگز به دنبال سلاح هستهای نرود.
۳. هیچگونه غنیسازی اورانیوم در خاک ایران وجود نخواهد داشت.
۴. ایران باید ذخیره حدود ۴۵۰ کیلوگرمی اورانیوم غنیشده تا سطح ۶۰ درصد خود را در آینده نزدیک و بر اساس جدول زمانی مورد توافق، به آژانس بینالمللی انرژی اتمی تحویل دهد.
۵. تأسیسات هستهای نطنز، اصفهان و فردو باید برچیده شوند.
۶. آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نهاد ناظر هستهای سازمان ملل، باید دسترسی کامل، شفافیت و نظارت در داخل ایران داشته باشد.
۷. ایران باید «الگوی» نیروهای نیابتی منطقهای خود را کنار بگذارد.
۸. ایران باید تأمین مالی، هدایت و تسلیح نیروهای نیابتی منطقهای خود را متوقف کند.
۹. تنگه هرمز باید باز بماند و بهعنوان یک گذرگاه دریایی آزاد عمل کند.
۱۰. برنامه موشکی ایران باید از نظر برد و تعداد محدود شود و آستانههای مشخص در مرحلهای بعدی تعیین خواهند شد.
۱۱. هرگونه استفاده آینده از موشکها تنها به دفاع از خود محدود خواهد شد.
در مقابل، ایران از مزایای زیر برخوردار خواهد شد:
۱۲. ایران لغو کامل تحریمهای اعمالشده از سوی جامعه بینالمللی را دریافت خواهد کرد.
۱۳. ایالات متحده به ایران در پیشبرد برنامه هستهای غیرنظامیاش، از جمله تولید برق در نیروگاه هستهای بوشهر، کمک خواهد کرد.
۱۴. سازوکار موسوم به «اسنپبک» که امکان بازگرداندن خودکار تحریمها در صورت عدم پایبندی ایران را فراهم میکند، حذف خواهد شد.
شروط تهران برای آتشبس: تعطیلی پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه و دریافت عوارض از کشتیها
والاستریت ژورنال صبح چهارشنبه در خبری کوتاه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که نمایندگان جمهوری اسلامی به دولت ترامپ اطلاع دادهاند که برای بازگشت به مذاکرات آتشبس، «شروطی گسترده و حداکثری» دارند. یکی از این خواستهها تعطیلی تمامی پایگاههای نظامی آمریکا در خلیج فارس است. به نوشته این روزنامه، منابع آگاه میگویند که سپاه پاسداران در ساختار تضعیفشده حکومت ایران نفوذ بیشتری پیدا کرده و در تعیین این مطالبات نقش دارد. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی علاوه بر مطالبه دریافت غرامت بابت آسیبهای جنگ که پیشتر از سوی وزیر خارجه حکومت اعلام شده بود، خواستار ایجاد «نظمی جدید در تنگه هرمز» شده است. والاستریت ژورنال در توضیح «نظم جدید» نوشته است که جمهوری اسلامی میخواهد مشابه آنچه مصر در کانال سوئز انجام میدهد، از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند. از دیگر خواستهها میتوان به لغو کامل تحریمها، توقف حملات اسرائیل به حزبالله و ارائه تضمین برای عدم ازسرگیری جنگ اشاره کرد. این گزارش میافزاید تهران همچنین اصرار دارد برنامه موشکی خود را بدون هیچگونه محدودیت یا مذاکره حفظ کند. یک مقام آمریکایی در گفتوگو با والاستریت ژورنال این مطالبات را «غیرواقعبینانه» توصیف کرد. مقامهای عرب و آمریکایی دیگری نیز هشدار دادهاند که این مواضع دستیابی به توافق را دشوارتر از قبل کرده است. این مقامها همچنین گفتند که نخستین پیامها در دور جدید تحرکات دیپلماتیک، اواخر هفته گذشته از طریق میانجیهای خاورمیانهای منتقل شده و در حال حاضر آمریکا و جمهوری اسلامی بهطور مستقیم با یکدیگر در تماس نیستند.
