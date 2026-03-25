جمهوری اسلامی نسبت به تلاش‌های ترامپ برای آغاز مذاکرات صلح با آمریکا بدبین است و آن را احتمالاً یک فریب دیگر می‌داند

باراک راوید، اکسیوس

مقام‌های جمهوری اسلامی به کشورهایی که در حال میانجی‌گری میان تهران و واشینگتن هستند گفته‌اند که در دو دور قبلی مذاکرات «فریب خورده‌اند» و این بار نمی‌خواهند دوباره غافلگیر شوند. به گفته یک منبع آگاه از این گفت‌وگوها، پیام تهران به میانجی‌ها این بوده است: «دو بار از ترامپ ضربه خوردیم، دیگر نمی‌خواهیم دوباره فریب بخوریم.»

فشار برای مذاکره حضوری در اسلام‌آباد

ایالات متحده در حال تلاش است تا گفت‌وگوهای مستقیم با ایران هرچه زودتر، احتمالاً از روز پنجشنبه در اسلام‌آباد پاکستان، برگزار شود.

اما بی‌اعتمادی تهران به این دلیل است که در دو دور قبلی مذاکرات نیز، در حالی که واشینگتن از توافق سخن می‌گفت، حملات غافلگیرکننده و سنگینی علیه جمهوری اسلامی انجام شد.

سابقه حمله در آستانه مذاکرات

در ژوئن گذشته، اسرائیل با حمایت ترامپ تنها چند روز پیش از دور جدید مذاکرات هسته‌ای به ایران حمله کرد.

سه هفته پیش نیز ایران و آمریکا در ژنو به توافقی اولیه برای ادامه گفت‌وگوها رسیدند، اما تنها دو روز بعد آمریکا و اسرائیل حملات نظامی جدیدی را آغاز کردند.

بدبینی تهران به دلیل تحرکات نظامی آمریکا

به گفته منابع آگاه، مقام‌های جمهوری اسلامی به میانجی‌ها پاکستان، مصر و ترکیه گفته‌اند که استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در منطقه و تصمیم ترامپ برای اعزام نیروهای بیشتر، این تصور را تقویت کرده که پیشنهاد مذاکره ممکن است تنها پوششی برای عملیات نظامی باشد.

در مقابل، مقام‌های دولت ترامپ می‌گویند افزایش نیروها به معنای مذاکره از موضع قدرت است، نه فریب.

یکی از مشاوران ترامپ گفته است:

«ترامپ یک دستش برای توافق باز است و دست دیگرش مشت شده و آماده ضربه.»

کاخ سفید همچنین برای نشان دادن جدیت خود پیام‌هایی به تهران فرستاده و حتی احتمال حضور جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهور در مذاکرات را مطرح کرده است.

به گفته دو منبع، استیو ویتکاف پیشنهاد داده ونس در مذاکرات شرکت کند، چون ایرانی‌ها او را چهره‌ای تندرو نمی‌دانند.

ادعای ترامپ درباره «هدیه» ایران

ترامپ روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران از یک اقدام «غیرمنتظره» از سوی ایران سخن گفت.

او بدون ارائه جزئیات اعلام کرد که ایران «هدیه‌ای بزرگ» داده که به نفت و گاز و جریان عبور در تنگه هرمز مربوط است.

ترامپ گفت این موضوع نشان می‌دهد آمریکا با «افراد درست» در تهران در تماس است.