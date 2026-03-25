ایرانیانی که از کشور خارج می‌شوند از حملات آمریکا و اسرائیل چه می‌گویند؟

اِن پی آر - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

در مرزهای ایران، کسانی که از جنگ می‌گریزند از انتخابی غیرقابل‌تحمل سخن می‌گویند:

یا باید زیر سایه جمهوری اسلامی بمانند، یا برای سقوط آن ریسک نابودی زندگی خودشان را بپذیرند.

در حالی که ورود خبرنگاران غربی به داخل ایران تقریباً غیرممکن است، رادیوی اِن پی آر گزارشگرانی را به مرزهای ایران با عراق و ترکیه فرستاده است. امیلی فنگ، خبرنگار این شبکه، با ایرانیانی که از مرز ترکیه عبور می‌کنند گفت‌وگو کرده است.

او می‌گوید بسیاری از کسانی که با آن‌ها صحبت کرده، در هفته‌های گذشته صدای بمباران را شنیده‌اند، به‌ویژه در تهران.

آن‌ها همچنین از حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابان‌ها خبر داده‌اند و گفته‌اند که فضای کشور به‌شدت کنترل می‌شود.

یکی از افرادی که با اِن پی آر صحبت کرده گفت باور دارد اسرائیل برای گسترش نفوذ خود به ایران حمله می‌کند، اما این دیدگاه در میان اغلب کسانی که از کشور خارج می‌شدند رایج نبود.

بیشتر کسانی که در گذرگاه مرزی، در میان کوه‌های سرد و برفی شرق ترکیه دیده می‌شدند، همراه خانواده و دوستان خود از ایران خارج شده بودند و بسیاری از آن‌ها از حملات حمایت می‌کردند.

زنی که با خبرنگار اِن پی آر صحبت کرده گفت:

«ما به دخالت نظامی خارجی نیاز داشتیم تا نجات پیدا کنیم. آمریکا و اسرائیل رهبر قبلی را کشتند، امیدوارم بقیه رهبران هم زودتر کشته شوند.»

خبرنگار می‌گوید شنیدن چنین صراحتی برایش شوکه‌کننده بود؛ اینکه برخی ایرانیان از کشته‌شدن مقام‌های کشور خود توسط دولت‌های خارجی استقبال می‌کنند.