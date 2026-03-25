Wednesday, Mar 25, 2026

صفحه نخست » گزارش "اِن پی آر" از مرز ترکیه: بیشتر ایرانیان از حملات علیه جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند

turkeyb.jpgایرانیانی که از کشور خارج می‌شوند از حملات آمریکا و اسرائیل چه می‌گویند؟

اِن پی آر - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

در مرزهای ایران، کسانی که از جنگ می‌گریزند از انتخابی غیرقابل‌تحمل سخن می‌گویند:
یا باید زیر سایه جمهوری اسلامی بمانند، یا برای سقوط آن ریسک نابودی زندگی خودشان را بپذیرند.

در حالی که ورود خبرنگاران غربی به داخل ایران تقریباً غیرممکن است، رادیوی اِن پی آر گزارشگرانی را به مرزهای ایران با عراق و ترکیه فرستاده است. امیلی فنگ، خبرنگار این شبکه، با ایرانیانی که از مرز ترکیه عبور می‌کنند گفت‌وگو کرده است.

او می‌گوید بسیاری از کسانی که با آن‌ها صحبت کرده، در هفته‌های گذشته صدای بمباران را شنیده‌اند، به‌ویژه در تهران.

آن‌ها همچنین از حضور سنگین نیروهای امنیتی در خیابان‌ها خبر داده‌اند و گفته‌اند که فضای کشور به‌شدت کنترل می‌شود.

یکی از افرادی که با اِن پی آر صحبت کرده گفت باور دارد اسرائیل برای گسترش نفوذ خود به ایران حمله می‌کند، اما این دیدگاه در میان اغلب کسانی که از کشور خارج می‌شدند رایج نبود.

بیشتر کسانی که در گذرگاه مرزی، در میان کوه‌های سرد و برفی شرق ترکیه دیده می‌شدند، همراه خانواده و دوستان خود از ایران خارج شده بودند و بسیاری از آن‌ها از حملات حمایت می‌کردند.

زنی که با خبرنگار اِن پی آر صحبت کرده گفت:
«ما به دخالت نظامی خارجی نیاز داشتیم تا نجات پیدا کنیم. آمریکا و اسرائیل رهبر قبلی را کشتند، امیدوارم بقیه رهبران هم زودتر کشته شوند.»

خبرنگار می‌گوید شنیدن چنین صراحتی برایش شوکه‌کننده بود؛ اینکه برخی ایرانیان از کشته‌شدن مقام‌های کشور خود توسط دولت‌های خارجی استقبال می‌کنند.

وقتی از آن‌ها پرسیده شد چرا چنین احساسی دارند، پاسخ تقریباً یکسان بود:
رنجی که در این سال‌ها تحمل کرده‌اند برایشان غیرقابل‌تحمل شده است.

مرد دیگری که شهرش در اعتراضات ضدحکومتی ماه ژانویه بسیار فعال بود گفت:
«از شهر ما چیزی باقی نمانده. فقط تلخی ۴۷ سال مانده که گلوی ما ایرانی‌ها را فشار می‌دهد.»

او گفت نقطه عطف برایش سرکوب خونین پس از اعتراضات بود.

به گفته ناظران حقوق بشر مستقر در آمریکا، در آن سرکوب بیش از ۷۰۰۰ نفر کشته شدند، هرچند بسیاری از ایرانیان معتقدند رقم واقعی بسیار بیشتر است.

مرد دیگری که هفت سال در زندان‌های ایران بوده، با وجود اینکه خانواده‌اش هنوز در کشور هستند، از حملات حمایت می‌کند.

او برای توضیح درد و فشاری که باعث می‌شود انسان آرزوی سقوط حکومت خود را داشته باشد، دست خبرنگار را گرفت و گفت:

«تو درد را می‌شناسی، اما درد واقعی را نمی‌فهمی.»

در مورد تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ برای حمله به زیرساخت‌های ایران و سپس تعویق آن، بسیاری از ایرانیانی که با اِن پی آر صحبت کردند گفتند از به‌تعویق افتادن حمله به تأسیسات غیرنظامی خوشحال‌اند،
اما همزمان نگران‌اند که آمریکا در نهایت با جمهوری اسلامی به توافق برسد و حکومت فعلی باقی بماند.

به گفته آن‌ها، مردم از مرگ می‌ترسند، برای خانواده‌هایشان نگران‌اند، اما امیدوارند کشته‌شدن صدها غیرنظامی در حملات اخیر بی‌نتیجه نماند.

با وجود قطع ارتباطات در ایران، مردی ۴۲ ساله از حوالی تهران در پیامی به اِن پی آر نوشت:
«مردم خیلی رنج کشیده‌اند. احساسات همه به‌شدت جریحه‌دار است.

اگر این جنگ تمام شود و حکومت بماند، برای ما قابل‌قبول نیست.

ما این جنگ را تحمل می‌کنیم چون امید داریم که در نهایت به آزادی برسیم.»

دادگاه: ادعای بیماری روانیِ اسلام‌شناسِ متجاوزِ دانشگاه آکسفورد توجیهی برای تجاوز نیست
اکسیوس: فریب سوم در راه است؟

