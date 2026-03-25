Wednesday, Mar 25, 2026

محمدباقر قالیباف از تدارک عملیات اشغال یکی از جزایر ایرانی در یکی از کشورهای منطقه خبر داد

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت بر اساس برخی داده‌ها، دشمنان ایران با پشتیبانی یکی از کشورهای منطقه در حال تدارک عملیات اشغال یکی از جزایر ایرانی هستند.

او تاکید کرد تمام تحرکات تحت اشراف نیروهای مسلح قرار دارد و هشدار داد اگر «قدم از قدم بردارند»، تمام زیرساخت‌های حیاتی آن کشور منطقه‌ای «بدون محدودیت» هدف حملات بی‌امان قرار خواهد گرفت.

قالیباف سربازان آمریکایی را تهدید کرد

سردار پاسدار محمدباقر قالیباف هشدار داد که ایران تمام تحرکات و «به‌ویژه استقرار سربازان آمریکا در منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۵ در «ایکس» نوشت: «آنچه را که ژنرال‌ها خراب کرده‌اند سربازان نمی‌توانند درست کنند؛ در عوض آنها فقط قربانی توهمات نتانیاهو خواهند شد.»
او هشدار داد: «عزم ما را برای دفاع از سرزمینمان آزمایش نکنید.»

منابع منطقه‌ای گزارش دادند پنتاگون بین سه تاشش هزار نیروی ویژه به منطقه اعزام کرده است.

