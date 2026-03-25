«پوگروم* مودبانه» در کانادا

نشریه آتلانتیک - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

آیا تحمل افراط‌گرایی باعث حذف یهودیان از زندگی عمومی شده است؟

تد روزنبرگ پس از ۳۰ سال تدریس در رشته پزشکی سالمندان، از دانشگاه بریتیش کلمبیا استعفا داد. دلیلش این بود که به گفته او، محیط دانشگاه در برابر یهودستیزی بیش از حد مدارا نشان می‌داد.

در روزها و هفته‌های پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳، بسیاری از دانشجویان و همکارانش در فضای دانشگاهی پیام‌هایی منتشر کردند که به جای محکوم کردن خشونت، اسرائیل را هدف حمله قرار می‌داد.

به گفته روزنبرگ، برخی از این پیام‌ها از مرز انتقاد عبور کرده و به نفرت‌پراکنی تبدیل شده بود.

در یکی از نوشته‌ها اسرائیل به «برداشت اعضای بدن فلسطینی‌ها» متهم شده بود.

در پیامی دیگر، یک رزیدنت پزشکی از «گروهی پنهان که همه جنگ‌ها را هدایت می‌کنند و از مرگ و بیماری سود می‌برند» سخن گفته بود.

روزنبرگ می‌گوید:

«این سطح از شیطان‌سازی، کل جامعه یهودیان را در معرض خطر قرار می‌دهد.»

او به خاطر این پیام‌ها استعفا نداد، بلکه به این دلیل کناره‌گیری کرد که دانشگاه حاضر نبود با این موارد برخورد کند.

به گفته او، مسئولان دانشگاه به جای رسیدگی، او را به برنامه‌های مربوط به «تنوع و شمول» ارجاع دادند، اما در آن چارچوب اساساً یهودستیزی به عنوان یک مشکل شناخته نمی‌شد.

حتی در وب‌سایت رسمی دانشگاه نیز واژه‌های «یهود» یا «یهودستیزی» وجود نداشت.

پس از رسانه‌ای شدن استعفای او، دانشگاه اعلام کرد که «یهودستیزی و اسلام‌هراسی تحمل نخواهد شد».

افزایش بی‌سابقه یهودستیزی در کانادا

از زمان ۷ اکتبر، آمار نفرت‌پراکنی علیه یهودیان در کانادا به بالاترین سطح تاریخی رسیده است.

کنیسه‌ها هدف حمله، آتش‌سوزی، تیراندازی یا تهدید بمب‌گذاری قرار گرفته‌اند.

در آمار رسمی پلیس، یهودیان بیش از هر اقلیت دیگری قربانی جرایم ناشی از نفرت گزارش شده‌اند.

یک مدرسه دخترانه یهودی در تورنتو سه بار هدف تیراندازی قرار گرفت

یک زن سالمند در فروشگاه کوشر در اتاوا با چاقو زخمی شد

مادری هنگام بردن فرزندش به مهدکودک یهودی مورد حمله قرار گرفت

پلیس چندین طرح حمله مرگبار علیه یهودیان را خنثی کرده است

این حوادث معمولاً با بیانیه‌های رسمی همراه می‌شود که می‌گویند:

«این، کانادایی که ما می‌شناسیم نیست.»

اما مشکل فقط خشونت فیزیکی نیست.