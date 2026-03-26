بحران اعتماد به بی‌بی‌سی فارسی؛ روایت رئیس سابق شبکه

رئیس پیشین بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید پوشش جنگ ایران باعث شده اعتبار این شبکه در میان بسیاری از ایرانیان «خرد شود»، زیرا نتوانسته حال‌وهوای واقعی جامعه و خشم گسترده علیه جمهوری اسلامی را بازتاب دهد

تایمز بریتانیا - ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

صادق صبا، که از سال ۲۰۰۹ به مدت هفت سال ریاست بخش فارسی بی‌بی‌سی را بر عهده داشت، گفته است این رسانه در میان بخش بزرگی از مخاطبان خود اعتبارش را از دست داده؛ به‌ویژه در میان کسانی که از حملات بین‌المللی که با هدف تضعیف یا سرنگونی حکومت انجام می‌شود استقبال می‌کنند.

او گفت:

«وقتی به تجمع‌های ضدحکومتی در لندن می‌روید، مردم می‌گویند: مرگ بر آیت‌الله بی‌بی‌سی. بسیاری از مردم اکنون از بی‌بی‌سی فارسی ناراضی‌اند. اعتبار این شبکه خرد شده است.»

بی‌بی‌سی تأکید کرده است که سرویس فارسی این رسانه جنگ را به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه پوشش می‌دهد.

برخی از کارکنان این شبکه به تلاش‌های مداوم جمهوری اسلامی برای مسدود کردن بی‌بی‌سی فارسی، و همچنین کارزار هدفمند آزار و تهدید علیه کارکنان، به‌عنوان نشانه‌ای از استقلال این رسانه اشاره کرده‌اند.

بر اساس داده‌های داخلی، این سرویس همچنان به یک‌چهارم جمعیت ایران دسترسی دارد.

با این حال صبا هشدار داد که مخاطبان داخل کشور به‌تدریج به رسانه‌های رقیب، از جمله ایران اینترنشنال، روی می‌آورند؛ رسانه‌ای که بیشتر با خواست اکثریت برای تغییر حکومت همسو شده است.

او مدیران بی‌بی‌سی را متهم کرد که از زمان آغاز جنگ، اصل بی‌طرفی را به شکل «مکانیکی» اجرا کرده‌اند و نتوانسته‌اند به اندازه کافی صدای کسانی را بازتاب دهند که از سرکوب‌های شدید حکومت خشمگین هستند.

او گفت وقتی برخی شبکه‌ها بر حمایت عمومی از حمله به اهداف حکومتی تأکید می‌کنند، بی‌بی‌سی فارسی بیشتر به دیدگاه‌هایی می‌پردازد که درباره تلفات غیرنظامیان یا آسیب به میراث فرهنگی هشدار می‌دهند.

به گفته او، از نظر واقعیت، این گزارش‌ها غلط نیستند، اما می‌تواند این تصور را ایجاد کند که این شبکه از شدت خشم عمومی علیه حکومت فاصله دارد.

در نتیجه، بی‌بی‌سی فارسی در فضایی رسانه‌ای که روایت‌های احساسی در آن غالب است، در جلب توجه مخاطبان با چالش بیشتری مواجه شده است.